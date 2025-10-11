Làng du lịch Thái Hải làm hơn 5.000 suất ăn gửi vùng lụt

Thái NguyênKhoảng 200 người tại "Làng du lịch tốt nhất thế giới" Thái Hải cùng nhau làm hơn 5.000 suất ăn để hỗ trợ người dân trong các khu vực ngập lụt nghiêm trọng trong tỉnh.

Bà Lê Thị Nga, Phó làng Thái Hải, cho biết từ 8/10, khoảng 200 người dân trong làng đã cùng nhau làm 4.000 suất ăn để cứu trợ người dân ở khu vực ngập lụt. Trong ngày 11/10, dân làng dự kiến làm thêm 1.200 suất ăn.

"Một số khu vực trong làng bị sạt lở, bà con cũng chịu thiệt hại từ hai cơn bão nhưng may mắn mọi người đều an toàn. Vì vậy, ai cũng muốn chung tay hỗ trợ đồng bào tại các khu vực ngập lụt nặng", bà Nga nói.

Người dân làng Thái Hải làm xôi để chuyển cho người dân ở trung tâm Thái Nguyên trong ngày 9/10. Ảnh: Bản làng Thái Hải - Thai Hai Ethnic Village

Việc nấu nướng bắt đầu từ 5h và kéo dài đến chiều. Làng Thái Hải lâu nay sinh hoạt theo mô hình bếp chung, bữa ăn lớn gồm gần như toàn bộ dân làng. Do đó, làng có một quỹ thực phẩm dự trữ đủ lớn để phục vụ hoạt động nấu ăn cứu trợ dịp này. Ngoài thực phẩm dự trữ, dân làng cũng mổ lợn để bữa ăn gửi đến người dân vùng lũ thêm đầy đặn.

Theo bà Nga, hoạt động du lịch tại làng thời gian này đều được tạm dừng để nhường chỗ cho công tác nấu ăn cứu trợ. Làng có căn bếp tổng sức chứa khoảng 1.000 người nên việc nấu ăn quy mô lớn không gặp khó khăn.

Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải được hình thành gần 20 năm trước bởi bà Nguyễn Thị Thanh Hải để gìn giữ văn hóa Tày. Hiện nay, hơn 200 người dân cùng sinh sống, làm du lịch cộng đồng và đóng góp thu nhập vào quỹ chung của làng.

Nằm trên tuyến du lịch Hồ Núi Cốc - không gian văn hóa chè Tân Cương, Thái Hải là điểm đến tiêu biểu của du lịch cộng đồng Việt Nam. Năm 2022, làng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới", đến năm 2025 tiếp tục được trao hai hạng mục tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam gồm "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất" và "Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất".

Du khách nước ngoài xem biểu diễn làm món ăn Tày ở làng Thái Hải. Ảnh: Bản làng Thái Hải - Thai Hai Ethnic Village

Cách làng du lịch Thái Hải khoảng hơn 10 km, vợ chồng chị Mai Thảo Nguyên cũng dọn dẹp 40 phòng trong khách sạn của gia đình, đón bà con đến lánh nạn từ chiều 7/10. Gia đình chị dự trữ 100 lít dầu chạy máy phát điện, cùng mì tôm, nước uống, đồ ăn đón khoảng 123 người đến tá túc, chưa kể những người đến tắm giặt, sạc nhờ thiết bị điện.

"Chúng tôi mở cửa suốt ngày đêm, đông quá thì ở ghép, miễn sao đón được nhiều người cần nhất", chị Nguyên nói.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, miền Bắc hứng chịu mưa to, lũ sông dâng cao, gây ngập diện rộng ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh. Nghiêm trọng nhất là Thái Nguyên khiến hơn 200.000 hộ bị ngập sâu khoảng 1-3 m. Lũ sông Cầu ở Thái Nguyên vượt đỉnh lịch sử năm 2024 vào rạng sáng 8/10.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, ngày 10/10 lũ sông Cầu và sông Cà Lồ (nhánh sông Cầu) duy trì trên báo động ba, gây ngập vùng trũng, bãi giữa và ven sông, có thể kéo dài 2-4 ngày. Lũ uy hiếp các tuyến đê, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại các xã ven sông như Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng và Nội Bài.

