Làng cổ thành phim trường, vật nuôi có cát-xê

Trung QuốcTừ di sản 600 năm, làng cổ Yuanqiao trở thành bối cảnh ưa thích của những bộ phim ngắn màn hình dọc (micro-drama), giúp người dân và vật nuôi kiếm thu nhập ổn định.

Làng cổ Yuanqiao (thị trấn Đại Kim Điếm, TP Đăng Phong, tỉnh Hà Nam) đang được mệnh danh là "Thụ Điếm" - cách gọi ví von với phim trường Hoành Điếm nổi tiếng.

Sở hữu những nếp nhà tứ hợp viện thời Minh - Thanh được bảo tồn nguyên vẹn, Yuanqiao trở thành bối cảnh lý tưởng cho các đoàn phim cổ trang kinh phí thấp. Năm 2025, ngôi làng đón hơn 30 đoàn phim, mang lại nguồn thu tương đương 20% tổng thu nhập của cả thôn.

Làng Yuanqiao 600 tuổi trở thành phim trường của những bộ phim ngắn từ năm 2023. Ảnh: QQ

Ông Liu Wantao, Bí thư chi bộ thôn cho biết: "Bất cứ ai hay vật nuôi, nông cụ cũ nào trong làng cũng có thể sinh lời khi cho đoàn phim thuê". Đắt khách nhất là một con lừa trong làng, có giá thuê lên tới 500 tệ (khoảng 1,8 triệu đồng) một ngày. Thậm chí, những chú chó nhỏ cũng có thể mang về cho chủ 600 tệ mỗi lần xuất hiện.

Bà Yang Niu, 59 tuổi, một người dân địa phương đã có hai năm thâm niên làm diễn viên quần chúng. Bà thường hóa thân thành tỳ nữ hoặc người hầu với cát-xê ổn định. "Những tháng cao điểm, tôi nhận tới 10 vai diễn. Dân các làng bên rất ghen tị vì cuộc sống của chúng tôi vừa vui vẻ lại có thêm thu nhập", bà Yang nói.

Trước đây, Yuanqiao chỉ là một ngôi làng trầm lắng dù nằm trong danh sách "Làng cổ Trung Quốc" với những ngôi trường tư thục 200 tuổi. Sự thay đổi bắt đầu từ năm 2018 khi ba anh em họ Yuan - những người con xa quê - trở về đầu tư tu bổ, biến nơi này thành khu du lịch cấp 3A quốc gia.

Ngoài người dân nhân vai diễn viên quần chúng, cả chó, lừa trong làng Yuanqiao cũng nhận cát-xê 500-600 tệ một ngày. Ảnh: QQ

Bước ngoặt thực sự đến vào năm 2023, khi bộ phim "Ngày công thành danh toại, ngày vinh quy bái tổ" quay tại đây đạt hơn 30 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Vẻ đẹp của những bức tường gạch xanh, mái ngói xám nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn chuyên dòng phim ngắn - thể loại đang bùng nổ tại Trung Quốc nhờ chi phí thấp, thời gian sản xuất nhanh.

Tận dụng chính sách thúc đẩy công nghiệp phim ngắn của thành phố Trịnh Châu, Yuanqiao đã nhanh chóng chuyển mình. Đến nay, "thủ phủ phim dọc" này đã hoàn thành hơn 50 tác phẩm. Năm ngoái, tổng thu nhập của thôn đạt khoảng bốn triệu tệ (hơn 14 tỷ đồng).

Cơn sốt phim ngắn cũng thu hút giới trẻ trở về quê hương làm hậu cần, thiết kế bối cảnh. Tuy nhiên, chính quyền địa phương khẳng định ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo tồn. Mỗi năm, làng trích hơn hai triệu tệ doanh thu để duy trì, tu sửa kiến trúc cổ. Lãnh đạo thôn cho biết dự định sắp tới là xây dựng chuỗi cung ứng phim chuyên nghiệp kết hợp thương mại điện tử để phát triển bền vững.

Minh Phương (Theo QQ, Henan Business Daily)