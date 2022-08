Làng chài bích họa xanh mát ở Bình Định

Không chỉ có Eo Gió hay Kỳ Co, xã Nhơn Lý còn có một làng chài cổ với những bức bích hoạ đậm chất biển.

Nhơn Lý là một xã thuộc bán đảo Phương Mai, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km. Ngoài những điểm check-in quen thuộc như Eo Gió, Kỳ Co, xã Nhơn Lý còn có một làng chài nhỏ hoang sơ.

Tiểu My check in cùng những bức bích hoạ sống động tại làng chài Nhơn Lý.

Võ Trung Tiểu My (22 tuổi, Bình Định) đã có chuyến đi chơi đến làng chài Nhơn Lý giữa tháng 7. "Chuyến đi của mình và bạn thân không lên kế hoạch trước. Cả hai đã quyết định chọn làng chài Nhơn Lý vì vẻ đẹp trong trẻo và cảm nhận lần đầu tiên tới đây là phong cảnh thật sự đẹp, tựa như câu chuyện cổ tích. Cảnh vật, màu sắc tươi sáng và không khí mang lại cho con người sự yên bình", Tiểu My cho biết.

Từ trung tâm thành phố Quy Nhơn, hành trình của Tiểu My mất hoảng 30 phút di chuyển đến làng chài Nhơn Lý. Thời tiết mát mẻ và hơi thở của gió biển mang lại cho khách du lịch sự sảng khoái ngay khi vừa đến đầu làng chài.

Làng chài Nhơn Lý có hai gam màu chủ đạo là xanh dương và trắng.

Làng chài Nhơn Lý có diện tích khoảng 1,4 ha, trong đó đa phần là đồi núi và cát trắng bao phủ. Tại làng chài cổ, những ngôi nhà mang kiến trúc đặc trưng của vùng duyên hải với mái thấp, hàng rào đá, trước mỗi nhà đều có hàng tam cấp hoặc bậc thang đá để vào nhà. Những ngôi nhà xếp dần về hướng đồi núi, hướng mặt ra biển và tuân thủ nguyên tắc tránh lối đi ra biển cho ngư dân.

Các con đường trong làng đều rất dốc và dẫn ra phía biển. Đến Nhơn Lý, khách du lịch không thể bỏ qua việc check-in với những bức bích hoạ trên mỗi bức tường nhà với gam màu chủ đạo là xanh dương và trắng tạo mang lại cảm giác mát mẻ cho khách du lịch.

Ẩm thực ở làng chài Nhơn Lý rất đa dạng, từ những món Bắc như bún đậu mắm tôm đến đặc sản Bình Định như chả cá, bánh ít... Tuy nhiên, nếu đã đến làng chài, khách du lịch nên thưởng thức hải sản tươi ngon của vùng. "Vì đây là vùng biển nên có rất nhiều nhà hàng tươi ngon. Bạn nên ghé để thưởng thức và trải nghiệm hải sản của vùng", Tiểu My cho biết.

Kỷ niệm mà Tiểu My không thể quên khi đến tại làng chài Nhơn Lý là dù đã tìm địa điểm trên Google Maps nhưng cả hai vẫn bị lạc đường. "Mỗi lối vào làng chài đều nhỏ và dốc không kém gì các con dốc nổi tiếng ở Đà Lạt, các ngõ uốn lượn, quanh co dẫn thẳng ra biển", Tiểu My chia sẻ. Nhờ sự thân thiện và tận tình của người bản địa, Tiểu My đã đến tại làng chài và có được những bức hình đẹp.

"Đi đường vòng hay đi lạc một tí thì có sao đâu. Cuộc đời sẽ tự đưa chúng ta đến những nơi thú vị mà", Tiểu My hào hứng.

Vẻ đẹp bình yên của làng chài Nhơn Lý.

Những hoạt động mà khách du lịch có thể trải nghiệm tại làng chài Nhơn Lý là đánh bắt hải sản cùng ngư dân, mua sản vật tươi sống ở chợ biển vào lúc 5-6h sáng, tắm biển và ngắm bình minh hay hoàng hôn. Ngoài ra, tại làng chài Nhơn Lý, khách du lịch có thể ghé thăm một số địa điểm khác như: đình làng Xương Lý, chùa Phước Sa, bãi biển Hưng Lương, Suối Cả...

Hà Trang