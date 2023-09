An GiangHơn 160 bè nuôi cá trên đoạn sông Châu Đốc dài hơn 1 km được sơn màu sắc rực rỡ nhằm thu hút khách du lịch.

Dự án sắc màu hóa làng cá bè ở khu vực ngã ba sông Châu Đốc do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang thực hiện nhằm tạo điểm nhấn mới cho sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 161 lồng bè nuôi cá trải dài hơn 1 km được phủ lên màu sắc theo thứ tự đỏ, vàng, cam, lục, lam, tím. Vị trí của làng cá bè nằm trên tuyến tham quan tìm hiểu, trải nghiệm đời sống sông nước và văn hóa cộng đồng người Chăm An Giang.

Làng bè sắc màu trên sông Châu Đốc. Ảnh: Khương Nhật Minh

Làng bè nằm trên sông Châu Đốc, một nhánh của sông Hậu, thuộc thị trấn Đa Phước, huyện An Phú, giáp ranh với TP Châu Đốc. Nuôi cá nước ngọt trong lồng bè là nghề truyền thống, nét đặc trưng của vùng đầu nguồn sông Mekong. Du khách có thể tham quan làng bè bằng ghe, trải nghiệm cuộc sống trên những bè cá.

Nơi thực hiện dự án nằm cạnh cầu Cồn Tiên, du khách khi qua cầu dễ dàng nhận thấy. Về đêm, những ánh đèn màu tạo nên một làng bè lung linh soi mình trong nước.

Châu Đốc cách TP HCM khoảng 200 km, là một trong hai thành phố của An Giang. Ngoài làng bè, thị trấn Đa Phước còn nổi tiếng với làng Chăm dọc quốc lộ 91 C và sông Hậu. Nơi đây có hai thánh đường nổi tiếng là Ehsan, Sunnah với kiến trúc độc đáo, nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Chăm.

Làng bè thuộc địa phận huyện An Phú, giáp TP Châu Đốc. Ảnh: Khương Nhật Minh

Làng Chăm ở Đa Phước bình quân mỗi tháng đón khoảng 3.000 lượt khách. Hiện tại, làng có hai bến thuyền phục vụ du lịch. Trong làng trưng bày các khung dệt thổ cẩm, có điểm bán hàng lưu niệm với những sản phẩm truyền thống của đồng bào địa phương.

