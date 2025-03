Lando Norris thắng chặng mở màn F1 2025

AustraliaVượt qua nhiều trở ngại trên đường đua Albert Park, Melbourne, ngôi sao người Anh của đội McLaren Lando Norris vẫn chuyển hóa lợi thế xuất phát đầu thành chiến thắng tại Grand Prix Australia - chặng khai mạc mùa F1 2025.

Những cơn mưa thay nhau đến rồi đi cùng áp lực khủng khiếp từ đồng đội Oscar Piastri và kình địch Max Verstappen không thể ngăn Norris giành chiến thắng đầu tiên trên đường đua Albert Park. Đây cũng là lần đầu một thành viên McLaren về nhất tại Australia sau 13 năm kể từ Jenson Button năm 2012.

Norris cùng ê-kíp kỹ thuật McLaren đã đưa ra những quyết định chiến thuật hợp lý trong cuộc đua liên tiếp bị gián đoạn bởi các vụ tai nạn, ba lần xe an toàn xuất hiện và màn xuất phát đầu chặng bị hủy bỏ do trời mưa và mặt đường trơn trượt. Tay đua người Anh chiến thắng nhưng mọi thứ diễn ra không hề dễ dàng, nhất là sau những xáo trộn ở cuối cuộc đua.

Norris mừng với Cup vô địch dưới cơn mưa nặng hạt đổ xuống trường đua Albert Park, Melbourne sau khi thắng Grand Prix Australia chiều 16/3. Ảnh: Reuters

Thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện, chia cuộc đua thành ba phần - phần đầu tiên trên đường trơn trượt, phần giữa với điều kiện khô ráo, rồi phần cuối lại trên đường trơn trượt. Ở khoảng giữa chặng đua, McLaren vẫn đang hướng đến chiến thắng áp đảo. Sau đó, có lúc họ ngỡ như vuột chiến thắng, nhưng cuối cùng cả hai thành viên đội đua Anh vẫn có điểm.

Norris có thể tự hào khi lập hat-trick thứ hai trong sự nghiệp, với vị trí pole, ngôi nhất chặng cùng fastest-lap. Nhưng tay đua người Anh vẫn phải thừa nhận chiến thắng lần này là rất khó khăn. "Tôi phải cảm ơn McLaren vì chiếc xe tuyệt vời. Sau mùa 2024, chúng tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm từ những sai lầm của bản thân. Đội đã thua ở Silverstone và Montreal trong những cuộc đua có điều kiện thời tiết như hôm nay. Suốt cuộc đua lần này, tôi chịu rất nhiều áp lực từ Max và Oscar, bởi vì họ đều có năng lực và thèm khát chiến thắng", Norris cho hay.

Dù có lợi thế xuất phát ở hai vị trí đầu tiên, Norris và đồng đội Piastri đều hiểu Verstappen - xuất phát thứ ba - vẫn sẽ là đe dọa chính. Thời tiết ngày Chủ nhật tại Melbourne có nhiều mây và những cơn mưa lớn xuất hiện sớm ngay từ buổi sáng khiến mặt đường đua trơn trượt. Đây là lợi thế lớn cho Verstappen bởi tay đua người Hà Lan vẫn luôn nổi trội về khả năng kiểm soát xe trong điều kiện mặt đường trơn trượt.

Kịch tính xảy ra từ trước khi cuộc đua chính thức bắt đầu. Chiếc xe VCARB 02 của tân binh Isack Hadjar (Racing Bulls) mất lái và đâm vào hàng rào chắn tại Turn 2 ngay từ vòng đua làm nóng. Tay đua người Pháp rời xe ra sau hàng rào với đôi mắt đỏ hoe, buồn bã với chặng đua đầu tay không như ý.

Mưa nặng hạt vẫn đổ xuống trường đua Albert Park lúc các tay đua xuất phát chặng đua chính Grand Prix Australia chiều 16/3. Ảnh: Reuters

Do đường đua chưa đủ an toàn, màn xuất phát bị hoãn và cuộc đua được lùi 15 phút để dọn dẹp hiện trường vụ tai nạn. Tuy nhiên, hàng loạt vụ tai nạn liên tiếp xảy ra ngay tại vòng đầu khiến xe an toàn được triển khai. Tân binh Jack Doohan (Alpine) mất lái ở khu vực Turn 4-Turn 6, trước khi Carlos Sainz gặp sự cố tương tự ở góc cua cuối, khiến cuộc đua buộc phải giảm tốc độ.

Mãi đến vòng 7, cuộc đua mới được bắt đầu trở lại khi xe an toàn rút đi. Norris vẫn dẫn đầu, nhưng Verstappen đã vượt qua Piastri lên thứ nhì. Tuy nhiên, tới vòng 17, Piastri lấy lại vị trí khi đối thủ mất lái và cua rộng tại Turn 11. Kể từ lúc này khi mặt đường đã khá khô ráo, và dù các tay đua vẫn dùng lốp trung gian, McLaren vẫn sớm thiết lập lại tốc độ vốn có, dần bứt xa khỏi Verstappen.

Tới vòng 33, xe an toàn xuất hiện lần hai sau tai nạn của lão tướng Fernando Alonso (Aston Martin). Piastri bỏ xa Verstappen tới 16 giây, nhưng sự xuất hiện của xe an toàn đã thổi bay lợi thế của McLaren. Tranh thủ mặt đường khô ráo, các tay đua chuyển sang dùng lốp trung bình và lốp cứng. Tuy nhiên, lựa chọn này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi một số dự báo cho biết nhiều khả năng cơn mưa ngắn sẽ ập xuống đường đua trong giai đoạn cuối.

Xe an toàn ba lần xuất hiện tại Albert Park vì các sự cố xảy ra. Ảnh: Reuters

Dự báo thành hiện thực với cơn mưa ở vòng 44. Lúc này, đoàn đua bắt đầu hỗn loạn, nhiều xe mất lái và xoay tròn trên đường đua. Các tay đua lũ lượt về pit để chuyển sang dùng lốp trung gian dành cho trời mưa nhỏ. Cả hai chiếc MCL39 đều mất lái và văng ra bãi cỏ ven đường ở góc cua số 15. Nhưng trong khi Norris vẫn có thể trở lại đường đua an toàn rồi nhanh chóng về pit thay lốp, Piastri, vì vội vã, lại đưa xe sang bãi cỏ đối diện do mặt đường quá trơn.

Lúc này, các xe ở phía sau đã bắt kịp, và Piastri phải đợi đoàn đua chạy qua hết mới có thể đưa chiếc MCL39 trở lại đường đua nên đành chấp nhận tụt xuống nhóm cuối. Verstappen nghiễm nhiên chiếm vị trí dẫn đầu trong hai vòng. Nhưng khi mưa ngày càng to và chưa có dấu hiệu sớm ngưng, tay đua người Hà Lan vẫn phải về pit thay lốp như các tay đua khác.

Khi đoàn đua hoàn thành việc thay lốp ở vòng 47, Norris chiếm lại vị trí dẫn đầu từ Verstappen. Nhưng tai nạn của Liam Lawson (Red Bull) và Gabriel Bortoleto (Sauber) lại khiến xe an toàn xuất hiện lần ba. Khi xe an toàn rời đi và cuộc đua bắt đầu lại tại vòng 52, và với 5 vòng còn lại, Norris bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu khi xuất phát lại và tạo ra khoảng cách khá an toàn trước Verstappen.

Norris trong khoảnh khắc vượt qua vạch đích, về nhất Grand Prix Australia chiều 16/3. Ảnh: Reuters

Dù vậy, Norris mất lái nhẹ ở Turn 6 vòng 54, để Verstappen thu hẹp khoảng cách còn dưới 1 giây và được phép sử dụng DRS. Vì thế, McLaren trải qua những vòng cuối trong căng thẳng vì Verstappen thể hiện rõ khát vọng chiến thắng. Nhưng Norris không mắc thêm sai lầm nào, bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu.

Trong khi đó, do thay lốp muộn vì kiên nhẫn chờ đợi trời ngớt mưa, bộ đôi Charles Leclerc - Lewis Hamilton của Ferrari mất cơ hội tấn công nhóm đầu, và đành chấp nhận vị trí ở nhóm giữa. Trong khi đó, Piastri tụt xuống phía cuối, nhưng vẫn kịp hồi phục để về đích thứ 9, và đem về 2 điểm cho McLaren.

Kết quả Grand Prix Australia

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần về pit Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Lando Norris McLaren 1 5 1 phút 22,167 giây 1 giờ 42 phút 6,304 giây 25 2 Max Verstappen Red Bull 3 5 1:23,081 +0,895 giây 18 3 George Russell Mercedes 4 5 1:25,065 +8,481 15 4 Kimi Antonelli Mercedes 16 5 1:24,901 +10,135 12 5 Alexander Albon Williams 6 5 1:24,597 +12,773 10 6 Lance Stroll Aston Martin 13 5 1:25,538 +17,413 8 7 Nico Hulkenberg Sauber 17 5 1:25,243 +18,423 6 8 Charles Leclerc Ferrari 7 5 1:25,271 +19,826 5 9 Oscar Piastri McLaren 2 5 1:23,242 +20,448 2 10 Lewis Hamilton Ferrari 8 5 1:24,218 +22,473 1 11 Pierre Gasly Alpine 9 5 1:25,020 +26,502 12 Yuki Tsunoda RB 5 5 1:24,194 +29,884 13 Esteban Ocon Haas 18 5 1:26,764 +33,161 14 Oliver Bearman Haas 20 5 1:27,603 +40,351 15 Liam Lawson Red Bull 19 4 1:22,970 Bỏ dở cuộc đua 16 Gabriel Bortoleto Sauber 15 5 1:24,192 Bỏ dở cuộc đua 17 Fernando Alonso Aston Martin 12 3 1:28,819 Bỏ dở cuộc đua 18 Carlos Sainz Jnr Williams 10 - Bỏ dở cuộc đua 19 Isack Hadjar RB 11 - Bỏ dở cuộc đua 20 Jack Doohan Alpine 14 - Bỏ dở cuộc đua

Bảng điểm cá nhân sau chặng 1

Thứ tự Tay đua Đội Điểm 1 Lando Norris McLaren 25 2 Max Verstappen Red Bull 18 3 George Russell Mercedes 15 4 Kimi Antonelli Mercedes 12 5 Alexander Albon Williams 10 6 Lance Stroll Aston Martin 8 7 Nico Hulkenberg Sauber 6 8 Charles Leclerc Ferrari 4 9 Oscar Piastri McLaren 2 10 Lewis Hamilton Ferrari 1 11 Pierre Gasly Alpine 12 Yuki Tsunoda Racing Bulls 13 Esteban Ocon Haas 14 Oliver Bearman Haas 15 Liam Lawson Red Bull 16 Gabriel Bortoleto Sauber 17 Fernando Alonso Aston Martin 18 Carlos Sainz Jnr Williams 19 Isack Hadjar Racing Bulls 20 Jack Doohan Alpine

Bảng điểm đội đua sau chặng 1

Thứ tự Đội Điểm 1 McLaren 27 2 Mercedes 27 3 Red Bull 18 4 Williams 10 5 Aston Martin 8 6 Sauber 6 7 Ferrari 5 8 Haas 9 Racing Bulls 10 Alpine

Minh Phương