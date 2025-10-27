Thứ hai, 27/10/2025
Lando Norris tăng tốc, chiếm đầu bảng F1

MexicoChiến thắng áp đảo ở Grand Prix Mexico đêm 26/10 giúp Lando Norris lần đầu sau nửa năm trở lại vị trí số một bảng điểm tay đua F1 2025.

Phong độ sút giảm của đồng đội Oscar Piastri gần đây cùng một số ưu ái từ đội nhà McLaren giúp Norris lần thứ sáu thắng chặng kể từ đầu mùa. Với kết quả này, tay đua người Anh lên dẫn đầu cuộc đua cá nhân khi hơn Piastri - đồng đội người Australia chỉ về đích thứ năm tại Hermanos Rodriguez - một điểm. Đây là lần đầu tiên Norris lên dẫn đầu bảng sau hơn 6 tháng, tính từ lần gần nhất tại Grand Prix Bahrain ngày 13/4.

Thành viên đội McLaren Lando Norris dẫn đầu khi xuất phát vòng đua chính Grand Prix Mexico trên trường đua Hermanos Rodriguez, Mexico City ngày 26/10/2025. Ảnh: AP

Đối thủ nguy hiểm nhất cho cuộc chiến vô địch của bộ đôi McLaren là Max Verstappen từ đội Red Bull. Nhưng nhà ĐKVĐ chỉ kiếm được 15 điểm nhờ về thứ ba chung cuộc Grand Prix Mexico và đã kém Norris tới 36 điểm khi mùa giải còn 4 chặng phía trước.

Lợi thế xuất phát đầu giúp Norris giữ vững được vị trí số 1 ngay từ vòng đầu. Sau đó, chiếc MCL39 nhanh chóng bứt tốc và kiểm soát hoàn toàn tốc độ đoàn đua bất chấp các cuộc chiến quyết liệt ở phía sau. Norris hoàn thành 71 vòng trên đường đua Hermanos Rodriguez với thời gian 1 giờ 37 phút 58,574 giây và nhanh hơn Charles Leclarc - tay đua Ferrari về nhì - tới hơn 30 giây.

Mối lo lớn nhất của Norris trước cuộc đua là quãng đường thẳng dài gần 800m từ vạch xuất phát với góc cua đầu, vì xe xuất phát đầu sẽ rất dễ bị tổn thương trước hai tay đua của Ferrari là Charles Leclerc và Lewis Hamilton, vốn xuất phát thứ hai và thứ ba. Tại vị trí này, những chiếc xe phía sau thường tranh thủ núp gió trước khi vọt lên và tấn công tại Turn 1.

Tuy nhiên, ngay ở những giây đầu, diễn biến vô tình trở nên thuận lợi cho Norris. Đó là màn cạnh tranh nội bộ giữa hai tay đua Ferrari, trong khi ở ngay sau họ, Verstappen tấn công quyết liệt sau khi sớm vượt George Russell (Mercedes) để chiếm vị trí thứ 4 ngay trên đoạn đường thẳng xuất phát.

Ba xe của Verstappen và Lerclec cùng Hamilton gần như dàn hàng ngang khi đoàn đua tiến vào Turn 1. Góc cua chật hẹp khiến Verstappen và Leclerc phải chạy tắt qua cụm góc cua 1-2-3. Khi các tay đua hoàn trả vị trí do chạy tắt, thứ tự 4 tay đua dẫn đầu là Norris - Leclerc - Hamilton - Verstappen. Cùng lúc, do xuất phát tệ, Piastri tụt xuống thứ chín ngay sau Yuki Tsunoda (Red Bull). Tài năng trẻ Oliver Bearman (Haas) thì tranh thủ vọt lên thứ sáu, ngay sau Russell dù chỉ xuất phát thứ chín.

Sau vài vòng bám sát nhau, tới vòng 6, hai chiếc SF25 của Hamilton và RB21 của Verstappen va chạm nhau khi cạnh tranh tại góc cua số 1, chiếc RB21 thậm chí còn bị văng ra bãi cỏ tại Turn 3. Tận dụng thời cơ khi hai tay đua đàn anh mải đối đầu, Russell cũng tranh thủ rút ngắn khoảng cách và áp sát. Khi nhóm 3 tay đua này tới Turn 4, chiếc SF25 chạy ở giữa và nhích lên trên chút ít nhưng bị mắc kẹt giữa hai đối thủ nên buộc phải chạy tắt qua bãi cỏ.

Va chạm giữa Hamilton và Verstappen
 
 

Do trở lại đường đua không theo lối chỉ dẫn của ban tổ chức, Hamilton bị phạt 10 giây với cáo buộc "Chạy tắt trên đường đua và giảnh lợi thế không hợp lệ." Tranh thủ thời cơ ba xe trên đụng độ quyết liệt, Oliver Bearman khéo léo vượt cả Verstappen để lên thứ tư. Tay đua của Red Bull không thể bám đuổi tay đua trẻ người Anh trong giai đoạn đầu của cuộc đua do sử dụng bộ lốp trung bình khi xuất phát trong khi các đối thủ xung quanh dùng lốp mềm.

Mãi tới cuối vòng 37, Verstappen mới về pit thay lốp, muộn hơn Bearman tới 13 vòng. Khi trở lại đường đua, Verstappen tụt xuống thứ 8 và kém đối thủ 16 giây. Sau đó, nhờ lợi thế từ bộ lốp mềm, tay đua Hà Lan liên tục thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Khi nhóm giữa gồm Hamilton, Antonelli, Russell, Piastri và Bearman lần lượt vào pit lần lượt hai, Verstappen dễ dàng có được vị trí thứ ba ngay từ vòng 49.

Từ lúc này, vị trí thứ hai do Leclerc nắm giữ trở thành mục tiêu của Verstappen. Khoảng cách 13 giây trong 22 vòng còn lại là trong tầm khả năng tấn công của tay đua người Hà Lan.Khi cuộc đua chỉ còn hai vòng, chiếc SF25 của Leclerc chỉ còn nhanh hơn chiếc RB21 có chưa đầy 1 giây, sự cố trên chiếc xe FW47 của Carlos Sainz Jnr (Williams) khiến cờ vàng được phất lên trước khi trạng thái xe an toàn ảo được ban bố.

Khi đoàn đua được phép trở lại trạng thái thi đấu bình thường ở vòng cuối, Verstappen đã qua đoạn đường thuận lợi để vượt mặt nên đành chấp nhận về đích thứ ba với sự tiếc nuối. Ở phía sau, Piastri cũng rơi vào tình thế tương tự Verstappen khi đánh mất cơ hội chiếm vị trí thứ tư của Bearman.

Nỗi buồn của Piastri và Verstappen tại Grand Prix Mexico lại là niềm vui của Norris. Chiến thắng này đã đánh dấu cho một chuỗi thành tích ấn tượng kể từ khi Norris phải bỏ cuộc do sự cố đường ống nhiên liệu tại Grand Prix Hà Lan vào cuối tháng 8. Sau chặng đua đó, Norris kém đồng đội Piastri tới 34 điểm. Tuy nhiên, chỉ sau 5 vòng đua, chênh lệch đó đã bị Norris san bằng.

Kết quả Grand Prix Mexico

Thứ

tự

Tay đua

Đội

Vị trí

xuất phát

Số lần về pit

Fastest lap cá nhân

Thành tích

Điểm

1

Lando Norris

McLaren

1

1

1 phút 20,764 giây

1 giờ 37 phút 58,574 giây

25

2

Charles Leclerc

Ferrari

2

1

1:21,588

+30,324 giây

18

3

Max Verstappen

Red Bull

5

1

1:21,108

+31,049

15

4

Oliver Bearman

Haas

9

2

1:20,705

+40,955

12

5

Oscar Piastri

McLaren

7

2

1:20,422

+42,065

10

6

Kimi Antonelli

Mercedes

6

2

1:20,826

+47,837

8

7

George Russell

Mercedes

4

2

1:20,052

+50,287

6

8

Lewis Hamilton

Ferrari

3

2

1:20,601

+56,446

4

9

Esteban Ocon

Haas

11

1

1:21,869

+75,464

2

10

Gabriel Bortoleto

Sauber

16

1

1:21,121

+76,863

1

11

Yuki Tsunoda

Red Bull

10

1

1:21,486

+79,048

12

Alexander Albon

Williams

17

1

1:20,480

+1 vòng

13

Isack Hadjar

RB

8

1

1:21,714

+1 vòng

14

Lance Stroll

Aston Martin

19

2

1:20,593

+1 vòng

15

Pierre Gasly

Alpine

18

1

1:22,271

+1 vòng

16

Franco Colapinto

Alpine

20

1

1:21,342

+1 vòng

17

Carlos Sainz Jnr

Williams

12

3

1:20,098

Bỏ dở cuộc đua

18

Fernando Alonso

Aston Martin

14

1

1:21,708

Bỏ dở cuộc đua

19

Nico Hulkenberg

Sauber

13

1:23,091

Bỏ dở cuộc đua

20

Liam Lawson

RB

15

1

1:25,124

Bỏ dở cuộc đua

Bảng xếp hạng cá nhân sau 20 chặng

Thứ

tự

Tay đua

Đội

Số lần thắng chặng

Số lần thắng Sprint

Điểm số

1

Lando Norris

McLaren

6

1

357

2

Oscar Piastri

McLaren

7

356

3

Max Verstappen

Red Bull

5

2

321

4

George Russell

Mercedes

2

258

5

Charles Leclerc

Ferrari

211

6

Lewis Hamilton

Ferrari

1

146

7

Kimi Antonelli

Mercedes

97

8

Alexander Albon

Williams

73

9

Nico Hulkenberg

Sauber

41

10

Isack Hadjar

Racing Bulls

39

11

Carlos Sainz Jnr

Williams

38

12

Fernando Alonso

Aston Martin

37

13

Lance Stroll

Aston Martin

32

14

Oliver Bearman

Haas

32

15

Esteban Ocon

Haas

30

16

Liam Lawson

Racing Bulls

30

17

Yuki Tsunoda

Red Bull

28

18

Pierre Gasly

Alpine

20

19

Gabriel Bortoleto

Sauber

19

20

Franco Colapinto

Alpine

21

Jack Doohan

Alpine

Bảng xếp hạng đội đua sau 20 chặng

Thứ

tự

Đội

Số lần thắng chặng

Số lần thắng Sprint

Điểm số

1

McLaren

13

1

713

2

Ferrari

1

356

3

Mercedes

2

355

4

Red Bull

5

2

346

5

Williams

111

6

Racing Bulls

72

7

Aston Martin

69

8

Haas

62

9

Sauber

60

10

Alpine

20

