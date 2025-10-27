Lando Norris tăng tốc, chiếm đầu bảng F1

MexicoChiến thắng áp đảo ở Grand Prix Mexico đêm 26/10 giúp Lando Norris lần đầu sau nửa năm trở lại vị trí số một bảng điểm tay đua F1 2025.

Phong độ sút giảm của đồng đội Oscar Piastri gần đây cùng một số ưu ái từ đội nhà McLaren giúp Norris lần thứ sáu thắng chặng kể từ đầu mùa. Với kết quả này, tay đua người Anh lên dẫn đầu cuộc đua cá nhân khi hơn Piastri - đồng đội người Australia chỉ về đích thứ năm tại Hermanos Rodriguez - một điểm. Đây là lần đầu tiên Norris lên dẫn đầu bảng sau hơn 6 tháng, tính từ lần gần nhất tại Grand Prix Bahrain ngày 13/4.

Thành viên đội McLaren Lando Norris dẫn đầu khi xuất phát vòng đua chính Grand Prix Mexico trên trường đua Hermanos Rodriguez, Mexico City ngày 26/10/2025. Ảnh: AP

Đối thủ nguy hiểm nhất cho cuộc chiến vô địch của bộ đôi McLaren là Max Verstappen từ đội Red Bull. Nhưng nhà ĐKVĐ chỉ kiếm được 15 điểm nhờ về thứ ba chung cuộc Grand Prix Mexico và đã kém Norris tới 36 điểm khi mùa giải còn 4 chặng phía trước.

Lợi thế xuất phát đầu giúp Norris giữ vững được vị trí số 1 ngay từ vòng đầu. Sau đó, chiếc MCL39 nhanh chóng bứt tốc và kiểm soát hoàn toàn tốc độ đoàn đua bất chấp các cuộc chiến quyết liệt ở phía sau. Norris hoàn thành 71 vòng trên đường đua Hermanos Rodriguez với thời gian 1 giờ 37 phút 58,574 giây và nhanh hơn Charles Leclarc - tay đua Ferrari về nhì - tới hơn 30 giây.

Mối lo lớn nhất của Norris trước cuộc đua là quãng đường thẳng dài gần 800m từ vạch xuất phát với góc cua đầu, vì xe xuất phát đầu sẽ rất dễ bị tổn thương trước hai tay đua của Ferrari là Charles Leclerc và Lewis Hamilton, vốn xuất phát thứ hai và thứ ba. Tại vị trí này, những chiếc xe phía sau thường tranh thủ núp gió trước khi vọt lên và tấn công tại Turn 1.

Tuy nhiên, ngay ở những giây đầu, diễn biến vô tình trở nên thuận lợi cho Norris. Đó là màn cạnh tranh nội bộ giữa hai tay đua Ferrari, trong khi ở ngay sau họ, Verstappen tấn công quyết liệt sau khi sớm vượt George Russell (Mercedes) để chiếm vị trí thứ 4 ngay trên đoạn đường thẳng xuất phát.

Ba xe của Verstappen và Lerclec cùng Hamilton gần như dàn hàng ngang khi đoàn đua tiến vào Turn 1. Góc cua chật hẹp khiến Verstappen và Leclerc phải chạy tắt qua cụm góc cua 1-2-3. Khi các tay đua hoàn trả vị trí do chạy tắt, thứ tự 4 tay đua dẫn đầu là Norris - Leclerc - Hamilton - Verstappen. Cùng lúc, do xuất phát tệ, Piastri tụt xuống thứ chín ngay sau Yuki Tsunoda (Red Bull). Tài năng trẻ Oliver Bearman (Haas) thì tranh thủ vọt lên thứ sáu, ngay sau Russell dù chỉ xuất phát thứ chín.

Sau vài vòng bám sát nhau, tới vòng 6, hai chiếc SF25 của Hamilton và RB21 của Verstappen va chạm nhau khi cạnh tranh tại góc cua số 1, chiếc RB21 thậm chí còn bị văng ra bãi cỏ tại Turn 3. Tận dụng thời cơ khi hai tay đua đàn anh mải đối đầu, Russell cũng tranh thủ rút ngắn khoảng cách và áp sát. Khi nhóm 3 tay đua này tới Turn 4, chiếc SF25 chạy ở giữa và nhích lên trên chút ít nhưng bị mắc kẹt giữa hai đối thủ nên buộc phải chạy tắt qua bãi cỏ.

Va chạm giữa Hamilton và Verstappen Va chạm giữa Hamilton với Vertappen.

Do trở lại đường đua không theo lối chỉ dẫn của ban tổ chức, Hamilton bị phạt 10 giây với cáo buộc "Chạy tắt trên đường đua và giảnh lợi thế không hợp lệ." Tranh thủ thời cơ ba xe trên đụng độ quyết liệt, Oliver Bearman khéo léo vượt cả Verstappen để lên thứ tư. Tay đua của Red Bull không thể bám đuổi tay đua trẻ người Anh trong giai đoạn đầu của cuộc đua do sử dụng bộ lốp trung bình khi xuất phát trong khi các đối thủ xung quanh dùng lốp mềm.

Mãi tới cuối vòng 37, Verstappen mới về pit thay lốp, muộn hơn Bearman tới 13 vòng. Khi trở lại đường đua, Verstappen tụt xuống thứ 8 và kém đối thủ 16 giây. Sau đó, nhờ lợi thế từ bộ lốp mềm, tay đua Hà Lan liên tục thu hẹp khoảng cách với nhóm trên. Khi nhóm giữa gồm Hamilton, Antonelli, Russell, Piastri và Bearman lần lượt vào pit lần lượt hai, Verstappen dễ dàng có được vị trí thứ ba ngay từ vòng 49.

Từ lúc này, vị trí thứ hai do Leclerc nắm giữ trở thành mục tiêu của Verstappen. Khoảng cách 13 giây trong 22 vòng còn lại là trong tầm khả năng tấn công của tay đua người Hà Lan.Khi cuộc đua chỉ còn hai vòng, chiếc SF25 của Leclerc chỉ còn nhanh hơn chiếc RB21 có chưa đầy 1 giây, sự cố trên chiếc xe FW47 của Carlos Sainz Jnr (Williams) khiến cờ vàng được phất lên trước khi trạng thái xe an toàn ảo được ban bố.

Khi đoàn đua được phép trở lại trạng thái thi đấu bình thường ở vòng cuối, Verstappen đã qua đoạn đường thuận lợi để vượt mặt nên đành chấp nhận về đích thứ ba với sự tiếc nuối. Ở phía sau, Piastri cũng rơi vào tình thế tương tự Verstappen khi đánh mất cơ hội chiếm vị trí thứ tư của Bearman.

Nỗi buồn của Piastri và Verstappen tại Grand Prix Mexico lại là niềm vui của Norris. Chiến thắng này đã đánh dấu cho một chuỗi thành tích ấn tượng kể từ khi Norris phải bỏ cuộc do sự cố đường ống nhiên liệu tại Grand Prix Hà Lan vào cuối tháng 8. Sau chặng đua đó, Norris kém đồng đội Piastri tới 34 điểm. Tuy nhiên, chỉ sau 5 vòng đua, chênh lệch đó đã bị Norris san bằng.

Kết quả Grand Prix Mexico

Thứ tự Tay đua Đội Vị trí xuất phát Số lần về pit Fastest lap cá nhân Thành tích Điểm 1 Lando Norris McLaren 1 1 1 phút 20,764 giây 1 giờ 37 phút 58,574 giây 25 2 Charles Leclerc Ferrari 2 1 1:21,588 +30,324 giây 18 3 Max Verstappen Red Bull 5 1 1:21,108 +31,049 15 4 Oliver Bearman Haas 9 2 1:20,705 +40,955 12 5 Oscar Piastri McLaren 7 2 1:20,422 +42,065 10 6 Kimi Antonelli Mercedes 6 2 1:20,826 +47,837 8 7 George Russell Mercedes 4 2 1:20,052 +50,287 6 8 Lewis Hamilton Ferrari 3 2 1:20,601 +56,446 4 9 Esteban Ocon Haas 11 1 1:21,869 +75,464 2 10 Gabriel Bortoleto Sauber 16 1 1:21,121 +76,863 1 11 Yuki Tsunoda Red Bull 10 1 1:21,486 +79,048 12 Alexander Albon Williams 17 1 1:20,480 +1 vòng 13 Isack Hadjar RB 8 1 1:21,714 +1 vòng 14 Lance Stroll Aston Martin 19 2 1:20,593 +1 vòng 15 Pierre Gasly Alpine 18 1 1:22,271 +1 vòng 16 Franco Colapinto Alpine 20 1 1:21,342 +1 vòng 17 Carlos Sainz Jnr Williams 12 3 1:20,098 Bỏ dở cuộc đua 18 Fernando Alonso Aston Martin 14 1 1:21,708 Bỏ dở cuộc đua 19 Nico Hulkenberg Sauber 13 1:23,091 Bỏ dở cuộc đua 20 Liam Lawson RB 15 1 1:25,124 Bỏ dở cuộc đua

Bảng xếp hạng cá nhân sau 20 chặng

Thứ tự Tay đua Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 Lando Norris McLaren 6 1 357 2 Oscar Piastri McLaren 7 356 3 Max Verstappen Red Bull 5 2 321 4 George Russell Mercedes 2 258 5 Charles Leclerc Ferrari 211 6 Lewis Hamilton Ferrari 1 146 7 Kimi Antonelli Mercedes 97 8 Alexander Albon Williams 73 9 Nico Hulkenberg Sauber 41 10 Isack Hadjar Racing Bulls 39 11 Carlos Sainz Jnr Williams 38 12 Fernando Alonso Aston Martin 37 13 Lance Stroll Aston Martin 32 14 Oliver Bearman Haas 32 15 Esteban Ocon Haas 30 16 Liam Lawson Racing Bulls 30 17 Yuki Tsunoda Red Bull 28 18 Pierre Gasly Alpine 20 19 Gabriel Bortoleto Sauber 19 20 Franco Colapinto Alpine 21 Jack Doohan Alpine

Bảng xếp hạng đội đua sau 20 chặng

Thứ tự Đội Số lần thắng chặng Số lần thắng Sprint Điểm số 1 McLaren 13 1 713 2 Ferrari 1 356 3 Mercedes 2 355 4 Red Bull 5 2 346 5 Williams 111 6 Racing Bulls 72 7 Aston Martin 69 8 Haas 62 9 Sauber 60 10 Alpine 20

Minh Phương