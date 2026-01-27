Lando Norris, Ngụy Đại Huân trong chiến dịch Tumi Alpha mới

Tay đua F1 Lando Norris và diễn viên Ngụy Đại Huân góp mặt trong loạt ảnh, video quảng bá chiến dịch ra mắt phiên bản mới nhất của Tumi Alpha.

Tumi ra mắt thế hệ tiếp theo của bộ sưu tập Alpha qua các chiến dịch riêng, với sự góp mặt của Lando Norris - nhà vô địch thế giới F1 (Công thức 1) kiêm đại sứ thương hiệu toàn cầu và Ngụy Đại Huân - gương mặt đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong bộ ảnh quảng bá, các sao tạo dáng cùng Alpha, làm nổi bật kiểu dáng trang nhã, chính xác và kín đáo, phù hợp nhịp chuyển động của cuộc sống hiện đại.

Lando Norris - nhà vô địch F1 mùa giải 2025 và diễn viên Ngụy Đại Huân (phải). Ảnh: Tumi

Chiến dịch toàn cầu mang dáng dấp bộ phim điện ảnh kịch tính, do Alice Schillaci đạo diễn, Reto Schmid chụp ảnh. Theo đó, tay đua Lando Norris xuất hiện với hình ảnh bận rộn, đang chuẩn bị cho nhiệm vụ quan trọng. Loạt ảnh lấy cảm hứng từ lối kể chuyện kinh điển của thể loại hành động, đề cao sự chính xác, tập trung và ý định rõ ràng.

Lando Norris diễn giải: "Khi chuẩn bị một việc quan trọng, bạn không muốn bị phân tâm và kỳ vọng mọi thứ diễn ra chính xác. Dù đang chạy đua hay di chuyển, mọi thứ luôn phải sẵn sàng. Alpha được thiết kế với cảm hứng dành cho tư duy như thế".

Lando Norris cùng Tumi Brief Pack - sản phẩm được thiết kế rộng rãi, chứa nhiều vật dụng. Ảnh: Tumi

Sự nhạy bén đó tiếp tục thể hiện trong chiến dịch có Ngụy Đại Huân. Đạo diễn David Pun và nhiếp ảnh gia GK ghi lại cảnh diễn viên Hoa ngữ di chuyển trong không gian hiện đại, làm nổi bật đường nét, chuyển động mượt mà cùng thiết kế của Alpha.

"Alpha được thiết kế với chủ đích rõ ràng, mọi người có thể cảm nhận điều đó qua chất liệu, sự cân bằng lẫn cách sản phẩm chuyển động cùng mình. Tôi tin sản phẩm sẽ luôn đồng hành, bất kể tôi đi đến đâu," Ngụy Đại Huân nói.

Ngụy Đại Huân bên chiếc vali làm từ chất liệu nylon ballistic FXT và túi đeo chéo đa năng. Ảnh: Tumi

"Alpha đại diện cho bản thiết kế chi tiết của chuyển động hiện đại," Victor Sanz, Giám đốc sáng tạo toàn cầu của Tumi cho hay. "Đó là nơi chúng ta bắt đầu suy nghĩ lại về hiệu suất, công năng. Chúng tôi nghiên cứu cách mọi người di chuyển, những gì họ mang theo và làm thế nào để sản phẩm của mình có thể hỗ trợ hành trình đó".

Đại diện thương hiệu cũng nhận định cả Lando Norris, Ngụy Đại Huân đại diện cho thế hệ mới. Alpha được thiết kế vừa để theo kịp họ, vừa song hành sao ở nhiều hoạt động.

Trong cả hai chiến dịch, tư duy thiết kế của Alpha được đặt làm trọng tâm. Chất liệu nylon ballistic FXT đặc trưng là điểm nhấn toàn bộ sưu tập, kết hợp thiết kế gọn gàng, khóa từ cùng các điểm sử dụng trực quan nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng.

Các kiểu dáng chủ đạo gồm: vali xách tay hai ngăn có thể mở rộng, balo Tumi Brief Pack, túi du lịch Duffel mở rộng hai ngăn và túi đeo chéo đa năng. Nhà sản xuất tinh chỉnh từng sản phẩm để việc di chuyển không bị gián đoạn.

Ultra Blue - điểm nhấn sắc xanh lam trên Alpha thế hệ mới. Ảnh: Tumi

Mừng thiết kế cải tiến mới nhất, thương hiệu ra mắt bảng phối Ultra Blue, nhấn vào sắc xanh lam trên các chi tiết quan trọng của 6 mẫu Alpha. Đại diện đơn vị lý giải cách phối này nhằm tôn vinh quá trình đổi mới, cam kết chất lượng của Tumi.

Lando Norris, Ngụy Đại Huân trong chiến dịch Tumi Alpha mới Chiến dịch quảng bá sản phẩm mới của thương hiệu. Video: Tumi

