Landmark 35 phát triển căn hộ đa dạng diện tích

Landmark 35 tại phường Hồng Gai, Quảng Ninh phát triển bộ sưu tập căn hộ từ studio đến bốn phòng ngủ, đáp ứng nhu cầu ở thực và nâng cao chất lượng sống cho cư dân trung tâm.

Quy mô dự án gồm hai tòa tháp cao với tổng số 621 căn hộ, thiết kế hướng tới sự cân bằng giữa không gian ở và hệ tiện ích cộng đồng. Mật độ xây dựng được kiểm soát nhằm tạo không gian thoáng đãng ngay trong khu đô thị.

Cơ cấu sản phẩm tại Landmark 35 được phát triển theo hướng đa dạng, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm cư dân. Các căn studio và căn một phòng ngủ được bố trí với không gian gọn gàng, phù hợp người độc thân hoặc chuyên gia làm việc lâu dài. Nhóm căn hai và ba phòng ngủ chú trọng sự phân tách hợp lý giữa khu sinh hoạt chung và khu vực nghỉ ngơi riêng tư, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt của các gia đình trẻ hoặc nhiều thế hệ.

Vị trí của dự án. Ảnh: CĐT

Ngoài các căn hộ diện tích tiêu chuẩn, dự án dành một phần quỹ căn cho loại hình bốn phòng ngủ có diện tích lớn, tăng số phòng ngủ và mức độ riêng tư. Theo chủ đầu tư, đây là phân khúc còn hạn chế nguồn cung tại khu vực trung tâm, trong khi nhu cầu nâng cấp không gian sống của nhóm cư dân đang gia tăng.

Thiết kế căn hộ tận dụng ánh sáng tự nhiên nhằm nâng cao chất lượng không gian sống và giảm tiêu thụ năng lượng. Hệ nội thất được lựa chọn theo phong cách hiện đại, đề cao tính bền vững và khả năng sử dụng lâu dài, đồng thời đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ trong phân khúc cao cấp.

Thiết kế ưu tiên đưa ánh sáng tự nhiên vào căn hộ. Ảnh: CĐT

Tổ hợp này còn được quy hoạch theo mô hình đa chức năng, tích hợp các không gian thương mại, dịch vụ, văn phòng và tiện ích nội khu như bể bơi vô cực, sky bar, gym - spa, và shophouse boutique. Tiện ích được bố trí theo chiều cao công trình, tạo ra các lớp không gian sinh hoạt khác nhau, thay vì tập trung tại một khu vực.

Thiết kế phòng ngủ căn hộ. Ảnh: CĐT

Từ dự án, cư dân kết nối thuận tiện tới các tiện ích thiết yếu như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học và các điểm du lịch nổi tiếng. Lợi thế này góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt hàng ngày, đồng thời hỗ trợ gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn.

Song Anh