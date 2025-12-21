Land Rover Defender 2026 ra mắt, giá từ 5,09 tỷ đồng

Ngày 20/12, nhà phân phối hãng xe Anh quốc giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Defender. Ở phiên bản mới, hãng vẫn giữ nguyên triết lý di sản xe địa hình từ mẫu Series I năm 1948, hướng tới tệp khách hàng ưa thích phiêu lưu, khám phá những cung đường mới.

Đơn vị chính hãng cho biết, xe sẽ có các phiên bản S, SE, HSE, X, Trophy Edition, V8 và bổ sung thêm phiên bản mạnh nhất OCTA.