Land Rover Defender 2026 ra mắt, giá từ 5,09 tỷ đồng

Ngày 20/12, nhà phân phối hãng xe Anh quốc giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Defender. Ở phiên bản mới, hãng vẫn giữ nguyên triết lý di sản xe địa hình từ mẫu Series I năm 1948, hướng tới tệp khách hàng ưa thích phiêu lưu, khám phá những cung đường mới.
Đơn vị chính hãng cho biết, xe sẽ có các phiên bản S, SE, HSE, X, Trophy Edition, V8 và bổ sung thêm phiên bản mạnh nhất OCTA.
Trên phiên bản facelift không có nhiều điểm khác biệt về thiết kế tổng thể. Kiểu dáng đầu xe bo tròn, các đường nét dập nổi mang phong cách khỏe khoắn và các hốc chắn bùn được làm rộng hơn.
Defender 2026 vẫn trang bị tùy chọn đèn pha LED Matrix với đèn LED ban ngày dạng tròn, tuy nhiên tinh chỉnh ở hai mí đèn liền mạch hơn.
Cản trước bằng nhôm với hai mép đèn sương mù cũng được làm liền khối thay vì đục lỗ như trước đây.
Chi tiết trang trí trên nắp ca-pô trước đây sử dụng họa tiết hoa văn gân nổi hình quả trám, lấy ý tưởng từ tấm nhôm chống trượt. Nhưng trên phiên bản mới đã thay đổi sang họa tiết hình ô vuông xếp thẳng hàng và đều nhau, mục đích giúp xe hiện đại, ít nặng nề về mặt thị giác và hài hòa với ngôn ngữ thiết kế mới của Land Rover.
Xe có tùy chọn lớp sơn xanh lá Woolstone mới, cùng giá nóc, thang và hộp chứa đồ ở cột D. Đuôi xe với kiểu vuông vức nhà binh không thay đổi, cụm đèn hậu màu khói được làm phẳng thay vì lõm ở giữa như bản trước. Việc tinh chỉnh các chi tiết đèn hậu cho liền mạch, đồng nhất với khe thoát gió cản trước và đèn pha nhấn mạnh vào tính sang trọng, đồng thời dễ dàng phân biệt các đời xe mà không mất đi kiểu dáng xe địa hình huyền thoại.
Hộp chứa đồ bên hông xe có bộ dụng cụ pha cafe cùng bộ cốc cho các chuyến dã ngoại. Defender cung cấp các gói phụ kiện như Explorer, Adventure và Urban, cho phép khách hàng cá nhân hóa theo sở thích, cùng các tùy chọn riêng lẻ khác.
Phiên bản 110 có hàng ghế thứ 3 nhỏ, phù hợp với trẻ em, tích hợp cổng sạc, hộc để cốc, điều hòa. Dung tích cốp 302 lít khi sử dụng 3 hàng ghế. Nếu gập hàng ghế thứ 3, dung tích tăng lên 1.075 lít và 2.380 lít khi gập cả hàng thế thứ 2. Trên phiên bản Defender 130, hàng ghế thứ 3 sẽ có 3 ghế, diện tích rộng rãi hơn với 389 lít khi sử dụng 3 hàng ghế.
Nội thất giữ nguyên thiết kế, thay đổi đáng chú ý là màn hình trung tâm từ 11,4 inch lên 13,1 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Cần số được bố trí theo hướng công thái học cùng các nút chỉnh điều hòa và các chức năng của xe. Chất liệu sử dụng da cao cấp, gỗ, nhựa và cao su để dễ dàng vệ sinh. Hệ thống loa trên phiên bản S và SE Meridian 11 loa, công suất 400 W, đối với bản X, V8 và OCTA sử dụng Meridian Surround 15 loa, công suất 700 W.
Thiết kế "hổng ruột" ở yên ngựa giúp thêm không gian chứa đồ, đi kèm là hai hộc để cốc và thêm sạc không dây. Ở giữa hai ghế có thêm hộc lạnh, có hai mức độ làm lạnh và có thể làm lạnh xuống mức 5 độ C.
Ngoài các tính năng an toàn và off-road có sẵn, Defender 2026 bổ sung công nghệ Adaptive Off-road Cruise Control là bước phát triển từ công nghệ All Terrain Progress Control, giúp người lái tùy chỉnh mức độ thoải mái khi di chuyển trên địa hình gồ ghề. Hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ nhằm duy trì cảm giác êm ái khi đi off-road, giúp người lái kiểm soát tốt hơn. Ngoài ra ở phía trên gương chiếu hậu còn tích hợp thêm camera hướng về người lái, hoạt động trong hệ thống giám sát mức độ tập trung của người lái (Driver Attention Monitor) hoàn toàn mới.
Phiên bản 110 có tùy chọn cấu hình 5+2 chỗ, ghế bọc da cao cấp màu nâu Caraway, khách hàng có thể tùy chọn 5 hoặc 6 chỗ. Phiên bản 130 lần đầu có thêm cấu hình ghế thuyền trưởng với 2 chỗ ở hàng ghế thứ 2, mang đến sự riêng tư và sang trọng hơn. Phía dưới có cụm điều chỉnh điều hòa hai vùng kèm hai cổng sạc USB.
Defender 2026 có nhiều tùy chọn động cơ, bản thấp nhất sử dụng động cơ xăng MHEV 3 lít 6 xi-lanh, công suất 395 mã lực, mô-men xoắn 550 Nm, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây, tốc độ tối đa 191 km/h. Ngoài ra còn có động cơ PHEV 2 lít, công suất 398 mã lực; động cơ 5 lít V8 siêu nạp, công suất 517 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây. Riêng phiên bản OCTA sử dụng động cơ 4,4 lít V8 tăng áp kép, 626 mã lực và 750 Nm mô-men xoắn.
Xe chưa bao gồm tùy chọn có giá khởi điểm 5,09 tỷ cho phiên bản Defender 90 P400. Phiên bản 110 P400 có giá 5,319 tỷ đồng, P400e giá 5,989 tỷ đồng. Phiên bản 130 P400 có giá 6,799 tỷ đồng. Riêng phiên bản OCTA hãng chưa công bố giá, nhưng đã có khách hàng chịu chi đặt về Việt Nam.
Đối với những xe đã được hãng tùy chọn sẵn, phiên bản Defender 110 P400 có giá 6,329 tỷ đồng. Defender 130 X-Dynamic SE 3.0 P400 MHEV có giá 7,349 tỷ đồng, 130 X-Dynamic HSE 3.0 P400 MHEV giá 7,989 tỷ đồng. Bản Defender 110 Trophy Edition có giá 7,489 tỷ đồng.
Minh Quân