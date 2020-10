Lana Del Rey bị chỉ trích vì đeo khẩu trang lưới

Ca sĩ Lana Del Rey bị khán giả chỉ trích khi đeo khẩu trang lưới trong một buổi gặp gỡ người hâm mộ.

Giọng ca Born to Die tổ chức buổi giới thiệu tập thơ Violet Bent Backwards over the Grass hôm 4/10 tại Los Angeles, Mỹ. Lana Del Rey livestream sự kiện với người hâm mộ trên Instagram cá nhân. Ca sĩ xuất hiện cùng chiếc khẩu trang dạng lưới, nhiều lần kéo xuống để đọc thơ.

Nhiều người hâm mộ cho rằng thiết kế như vậy không đảm bảo an toàn cho cô và fan tham gia sự kiện. Một người bình luận trên Instagram của Lana: "Cách hành xử của cô khiến những fan trung thành nhất cũng không thể bênh vực nổi. Làm ơn hãy đeo khẩu trang tử tế để đảm bảo an toàn".

Lana Del Rey kéo khẩu trang để đọc thơ. Ảnh: Lana Del Rey Instagram.

Nhiếp ảnh gia Caroline Grant - chị gái Lana - bênh vực em gái cô đã xét nghiệm âm tính với Covid-19 và luôn giữ khoảng cách an toàn với khách mời. Tuy nhiên, một số người chụp lại nhiều khoảnh khắc Lana Del Rey đứng gần fan để ký sách.

Lana Del Rey rất chuộng chiếc khẩu trang có hình giống chiếc lưới thép. Tháng trước, cô diện chiếc tương tự khi lên ảnh bìa tạp chí Interview. Lúc đó, nhiều người hâm mộ cho rằng Lana chỉ đeo để chụp ảnh, không nghĩ cô sẽ mang nó ra đường.

Lana Del Rey đeo khẩu trang lưới trên tạp chí thời trang. Ảnh: Interview.

Lana Del Rey sinh năm 1985 tại New York, tên thật Elizabeth Woolridge Grant. Cô nổi tiếng với phong cách hát buồn và lãng mạn, mang âm hưởng nhạc pop Mỹ giai đoạn giữa thế kỷ 20. Tính đến năm nay, ca sĩ bán được hơn 19 triệu bản thu và có hơn 4,1 tỷ lượt xem các ca khúc trên Youtube. Một số bản hit của Lana gồm Summertime Sadness, Video Game, Blue Jeans, Young and Beautiful...

Summertime Sadness - Lana Del Rey MV "Summertime Sadness". Video: Lana Del Rey Youtube.

Đạt Phan (theo Fox News)