Lặn xuống nước lũ phá khóa cứu dân mắc kẹt

Bắc NinhThiếu tá Mai Thế Kiên phát hiện một phụ nữ và con trai 10 tuổi đã mắc kẹt 48 tiếng nên lặn xuống dòng nước lũ đang chảy xiết, phá khóa, giải cứu.

Anh Kiên, phó công an xã Bố Hạ, cho biết sự việc diễn ra chiều 8/10 ở thôn Cầu Gụ, trong lúc đi tiếp tế người dân. Phát hiện hai mẹ con bị kẹt trong căn nhà khóa cửa, xuồng máy cứu hộ không thể tiếp cận, anh Kiên buộc áo phao vào cột làm dấu, lặn xuống nước lũ.

"Chốt giữa của cánh cửa nằm sâu khoảng hai mét, bị kẹt, tôi phải đạp cho bung ra rồi ngụp tiếp kéo chốt dưới", anh kể. Sau khi mở được cổng, hai mẹ con được đưa lên xuồng, phát đồ ăn để chống đói. "Nhìn chị ấy cười vì được giải cứu, chúng tôi cũng thấy vui", anh nói.

Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó trưởng Công an xã Bố Hạ phá khóa cổng, cứu hai mẹ con bị cô lập, chiều 8/10 Ảnh: Công an xã Bố Hạ

Từ 2h sáng 7/10 đến nay, công an xã Bố Hạ huy động 100% quân số hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Khi nước lớn, họ chia đội đi giải cứu các hộ bị cô lập, tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm.

Theo anh Kiên, nguy hiểm nhất trong quá trình cứu hộ là khi xuồng đi vào vùng nước xiết, có thể bị lật bất cứ lúc nào. "Một số đoàn đã bị lật thuyền, có người may mắn bám được vào cây, cột điện thoát nạn", anh nói.

Khi đoạn clip được chia sẻ trên trang thông tin của công an xã Bố Hạ ngày 10/10, nhiều người dân bày tỏ xúc động. "Xóm tôi cũng bị thiệt hại rất lớn. Nhờ có quân đội, công an hỗ trợ, chúng tôi được an ủi phần nào", anh Nguyễn Thanh, người dân trong xã, cho biết.

Ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bố Hạ, cho biết đợt mưa lũ do ảnh hưởng bão Matmo khiến khoảng 70% số hộ trong xã bị ngập hoặc cô lập, nhiều gia đình phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Trong tuần qua, nước chia cắt các thôn, đặc biệt là khu vực đầu nguồn.

Những ngày đầu, chính quyền, công an, quân đội tập trung sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, sau đó huy động lực lượng cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ còn bị cô lập.

Công tác cứu trợ gặp nhiều trở ngại khi mạng viễn thông bị mất sóng, một số cột phát tín hiệu bị gãy đổ, điện mất nhiều ngày liền. Các khu vực cô lập do nước sâu, chảy xiết.

Hiện vẫn còn một số hộ ở khu vực đầu nguồn chưa thể tiếp cận do nước chảy xiết. "Tuy nhiên, tính mạng người dân đã cơ bản được bảo đảm, các lực lượng đang nỗ lực khắc phục, tiếp tế lương thực cho những hộ còn cô lập", ông Hiếu khẳng định.

Ngụp xuống dòng nước sâu 2 mét phá khóa cứu người mắc kẹt Đoạn video ghi lại cảnh anh Kiên ngụp xuống nước phá cửa giải cứu người mắc kẹt. Video: Công an xã Bố Hạ

Phạm Nga