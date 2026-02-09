Lan Thy 'Em và Trịnh' nhận lời cầu hôn

Diễn viên Lan Thy - nổi tiếng với vai Diễm trong "Em và Trịnh" xúc động nhận lời cầu hôn của bạn trai nhạc trưởng sau hai năm yêu.

Lan Thy dự đám cưới em họ của bạn trai, tối 8/2 ở TP HCM. Cô bất ngờ khi nhạc trưởng Dustin Tiêu chuẩn bị hoa, nhẫn rồi quỳ gối cầu hôn.

Dustin Tiêu cho biết sau khi cùng ban nhạc biểu diễn tại sự kiện, anh quyết định bày tỏ tình cảm với bạn gái trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. "Tôi vỡ òa khi Lan Thy khóc và gật đầu đồng ý. Cảm giác đến giờ vẫn giống như mơ vì quá hạnh phúc", anh nói.

Lan Thy nhận lời cầu hôn của bạn trai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Họ yêu nhau hai năm qua nhưng kín tiếng trước công chúng, chỉ một số người thân và bạn bè thân thiết biết. Dustin Tiêu cảm thấy tình cảm chín muồi, đồng điệu trong tính cách và sở thích với Lan Thy. Cả hai đang lên kế hoạch đám cưới nhưng chưa chia sẻ thời gian, địa điểm.

Diễn viên tên đầy đủ Phạm Nguyễn Lan Thy, 26 tuổi, xuất phát điểm là người mẫu ảnh, từng theo học ngành y. Năm 2022, cô được công chúng biết đến khi đóng Diễm trong dự án điện ảnh Em và Trịnh của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Nhan sắc của Lan Thy được nhận xét có nét yêu kiều, đậm chất Á Đông, hợp vai. Sau đó, cô tham gia các phim như Công tử Bạc Liêu, Âm dương lộ. Năm 2025, người đẹp góp mặt trong series Tiệm ăn của quỷ (Devil's Diner) của đạo diễn Hàm Trần. Ngoài ra, Lan Thy đóng chính trong MV của nhiều ca sĩ.

Lan Thy trong 'Em và Trịnh' Lan Thy trong teaser giới thiệu phim "Em và Trịnh". Video: BHD

Dustin Tiêu tên thật Tiêu Nguyễn Đức Anh, 29 tuổi, hiện là nhạc trưởng của một ban nhạc. Anh từng tốt nghiệp trung cấp piano chuyên nghiệp ở Nhạc viện Gracias Music Preparatory School, Hàn Quốc, sau đó theo học tại Nhạc viện Mahanaim, Mỹ. Dustin Tiêu còn hoàn thành khóa đào tạo chỉ huy hợp xướng và chỉ huy dàn nhạc với những giáo viên hàng đầu đến từ Đại học Yale và Viện âm nhạc Quốc gia Bulgaria. Sau du học, anh về nước lập nghiệp. Những năm qua, Dustin Tiêu chỉ huy nhiều đêm nhạc quy mô lớn, hút hàng nghìn khán giả.

Tân Cao