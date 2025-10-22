Làn sóng xe máy điện khiến Toronto 'không kịp trở tay'

CanadaXe máy điện, xe đạp điện ngày càng phổ biến ở Toronto, trong khi chính quyền thành phố chưa kịp đề ra công cụ pháp lý để kiểm soát mức độ an toàn.

Ngồi dưới mưa lạnh trên phố Queen Street, Mezanur Rahman đang chờ thông báo trên điện thoại. Anh hy vọng kiếm được ít nhất 100 USD trong ca làm việc giao đồ ăn dài 12 tiếng để gửi tiền về nhà ở Bangladesh.

Rahman giao hàng bằng xe máy điện, phương tiện đã trở thành biểu tượng cho hoạt động giao đồ ăn ở Toronto. Tài xế dùng xe máy điện vì nhiều lý do: rẻ, không cần bằng lái, có thể len lỏi qua đường phố thường xuyên tắc nghẽn, thậm chí đi vào làn xe đạp, leo lên vỉa hè.

Các loại xe điện hạng nhẹ như xe máy điện, scooter điện đang tràn ngập đường phố Toronto, trở thành nét đặc trưng của cảnh quan trung tâm thành phố, trong làn sóng được gọi là "giao thông vi mô".

Tuy nhiên, sự xuất hiện ngày càng nhiều của xe điện khiến nhiều người bất bình, cho rằng chúng là nguyên nhân khiến số vụ tai nạn tăng cao. Với số khác, đó là tiện ích hàng ngày, phương tiện đi làm và là cách thức di chuyển hiện đại.

Xe đạp điện và xe máy điện di chuyển trên đường phố Toronto. Ảnh: Toronto Star

Theo Toronto Star, công chúng, gồm cả các tài xế giao đồ ăn, cho rằng các cấp chính quyền đều bị bất ngờ trước sự xuất hiện của những phương tiện mà họ chưa biết cách quản lý.

Nhiều người lo ngại về rủi ro an toàn giao thông. Từ năm 2020 đến 2024, số ca nhập viện liên quan đến xe máy điện hàng năm ở St. Michael, một trong những bệnh viện quan trọng nhất Toronto, đã tăng 240%.

Các tài xế cho biết các nhà quản lý nền tảng giao hàng là một phần nguyên nhân gây ra tình trạng này, khi họ áp dụng chính sách phạt những người người giao hàng chậm, ưu tiên an toàn hơn tốc độ.

"Có những lúc bạn phải chạy nhanh vào giờ cao điểm mới kiếm được tiền. Một số người chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, họ vượt đèn đỏ, phớt lờ biển báo vì vội giao đồ ăn", Rahman nói. Các công ty giao hàng cho biết đã thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu hành vi lái xe ẩu.

Trong khi đó, người đi xe đạp phàn nàn rằng không gian an toàn hiếm hoi trong thành phố dành cho họ đang bị xe điện chiếm dụng. Michael Longfield, lãnh đạo tổ chức thúc đẩy đạp xe Cycle Toronto, mô tả làn đường dành cho xe đạp trong thành phố đang "ngày càng hỗn loạn".

Xe đạp điện và xe máy điện di chuyển trong làn xe đạp ở Toronto. Ảnh: Toronto Star

"Những chiếc xe điện lao vun vút qua người đạp xe trở thành cảnh thường nhật. Tôi từng bị ngã vì một chiếc xe máy điện", ông Longfield cho biết. "Tôi coi đây là một thất bại ở các cấp trong quản lý các loại xe được phép nhập khẩu". Hầu hết xe máy điện ở Toronto được nhập khẩu từ châu Á, hoặc lắp ráp tại Canada với các linh kiện nhập khẩu.

Giới chức Toronto đã cố gắng cấm một số loại xe điện vì lý do an toàn, trong đó có scooter điện.

"Scooter điện không phù hợp với cấu trúc đường phố Toronto. Bánh xe nhỏ gây nhiều vấn đề, dễ kẹt vào đường ray xe điện. Chúng di chuyển nhanh, không ổn định", Barbara, lãnh đạo dịch vụ giao thông Toronto, nói trong tháng này.

Nhưng các nhà lập pháp và cảnh sát địa phương gần như không thể làm gì để loại bỏ scooter điện khỏi đường phố. Cảnh sát không có thẩm quyền tịch thu các phương tiện này, trong khi hoạt động mua bán, lái chúng trong khuôn viên tư nhân vẫn hợp pháp. Số ca nhập viện liên quan đến scooter điện đã tăng vọt 600% từ năm 2020 đến 2024.

Scooter điện di chuyển ở Ottawa, Canada. Ảnh: Canadian Press

Đức Trung (Theo Toronto Star, CBC)