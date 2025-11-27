Làn sóng 'trốn' tốt nghiệp của sinh viên Hàn Quốc

Hàn QuốcHàng nghìn sinh viên nộp tiền xin học lại hoặc nhiều cách khác để hoãn ra trường, tránh mang tiếng "thất nghiệp".

Tính đến tháng 9, hơn 9.000 sinh viên tại 9 đại học công và 6 trường tư hàng đầu ở Seoul xin hoãn tốt nghiệp, theo Nghị sĩ Jin Sun-mi của Đảng Dân chủ. Số này tăng gần 50% so với năm 2022, và dự kiến sẽ còn cao hơn sau khi các trường xử lý hết số đơn yêu cầu.

Việc trì hoãn tốt nghiệp thường được gọi là "năm thứ năm tự nguyện". Sinh viên học thêm một học kỳ hoặc một năm bằng cách trả từ 100.000 đến 200.000 won (1,8-3,6 triệu đồng). Cách khác là làm đơn xin nghỉ học, hoặc nộp các chứng chỉ muộn.

Xu hướng này đang lan rộng. Tại Đại học Quốc gia Pusan, gần 600 sinh viên xin hoãn tốt nghiệp, tăng 36% so với năm ngoái, và là mức cao nhất trong bốn năm qua. Ở ba đại học lớn của Busan, là Pusan National, Dong-A và Pukyong National, hơn 1.800 sinh viên đã lùi ngày ra trường, chạm ngưỡng tối đa theo quy định. Số này ở tỉnh Gangwon cũng tăng 51% trong ba năm, hiện lên hơn 600 người.

Dữ liệu của Viện Phát triển giáo dục Hàn Quốc cho biết năm ngoái, tổng số sinh viên hoãn tốt nghiệp ở Hàn Quốc là gần 17.600, tăng 2.500 so với năm trước đó.

Khuôn viên Đại học Korea, Hàn Quốc, khi sinh viên trở lại trường vào tháng 9. Ảnh minh họa: Korea University Fanpage

Lý do cho sự "lẩn tránh" này là thiếu cơ hội việc làm. Số cơ hội việc làm trên mỗi ứng viên, được đo bằng "tỷ lệ cung cấp việc làm" của Bộ Lao động, đã giảm xuống 0,42 vào tháng 10, thấp nhất so với cùng kỳ kể từ năm 1998.

Park, 27 tuổi, cử nhân ngành Kỹ thuật cơ khí, thấy những thông báo tuyển dụng của các công ty vừa và lớn "có vẻ như đã hoàn toàn biến mất" trong năm qua. Triển vọng việc làm của thanh niên cũng giảm trong 28 tháng liên tiếp, kể từ tháng 11/2022, theo Viện Lao động Hàn Quốc.

Để đối phó, sinh viên phải duy trì tình trạng "đang đi học". Họ sẽ dễ tiếp cận các chương trình thực tập, đào tạo và thông tin tuyển dụng hơn, đặc biệt khi các công ty chọn tuyển quanh năm thay vì các đợt quy mô lớn như trước.

Kang Dae-yun, 25 tuổi, sinh viên kinh tế tại Đại học Sungkyunkwan, kéo dài thời gian học bằng cách xin nghỉ phép và bỏ dở một số tín chỉ. Kang tranh thủ dùng tài khoản được trường cấp để truy cập các dịch vụ mất phí, như The Wall Street Journal và các báo cáo thị trường, dùng dữ liệu từ đó để tìm việc. Tài khoản này thường sẽ bị vô hiệu hóa khi sinh viên ra trường.

Choi Seung-hee, 24 tuổi, đang hoãn tốt nghiệp, nhìn nhận các công ty muốn tuyển những ứng viên có nhiều kỹ năng, nên nhiều người ở lại trường để học thêm. Họ làm tất cả việc trên với tư cách là sinh viên thì dễ chịu hơn là ở vai người đang thất nghiệp.

Còn Kim, 26 tuổi, tốt nghiệp ngành Vật lý với hy vọng được làm việc trong ngành bán dẫn, đã nộp đơn tới cả những vị trí ngoài chuyên ngành, nhưng mất hết tự tin vì liên tục không vượt qua được vòng sàng lọc hồ sơ.

"Nếu biết trước sẽ thế này, tôi đã trì hoãn việc tốt nghiệp như bạn bè rồi", Kim thở dài.

Các chuyên gia cảnh báo hiện tượng này phản ánh mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng việc làm với giới trẻ, khiến chênh lệch kinh tế giữa các khu vực lớn hơn.

Kim Jae-hoon, giáo sư Xã hội học tại Đại học Quốc gia Kangwon, nhận định thanh niên gia nhập lực lượng lao động muộn hơn sẽ gây tổn hại cho các nền kinh tế địa phương, kéo tiềm năng tăng trưởng dài hạn của đất nước đi xuống.

Chuyên gia nhấn mạnh Hàn Quốc phải thu hẹp chênh lệch về quyền lợi của người lao động trong thị trường lao động kép. Nhiều cử nhân thất nghiệp nhưng không muốn làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ vì lương thấp và điều kiện làm việc, phúc lợi kém.

Kim Yu-bin, Trưởng phòng Nghiên cứu chính sách việc làm tại Viện Lao động Hàn Quốc, cho rằng phá bỏ cơ cấu lao động kép là con đường duy nhất để giải quyết khủng hoảng việc làm, thay vì các chính sách hỗ trợ thu nhập cho thanh niên hiện nay.

Khánh Linh (Theo The Korea Herald, The Korea Times)