Làn sóng triệu phú tháo chạy khỏi Seoul

Hàn QuốcHàng nghìn triệu phú rời Seoul do thuế cao, kinh tế suy yếu và áp lực lối sống, khiến vị thế trung tâm tài chính của thành phố suy giảm.

Ken Lee, doanh nhân Hàn Quốc đang sống tại Singapore, điều hành công ty tư vấn di trú Lee Kim Alliance. 5 năm nay, công việc của ông bùng nổ khi hỗ trợ những người giàu có tài sản từ 10 đến vài trăm triệu USD rời Hàn Quốc.

"Cách đây 20 năm rất ít người giàu chọn di cư. Nhưng hiện nay, nhu cầu này tăng vọt", ông Lee nói. Chỉ trong nửa đầu năm nay, số yêu cầu tư vấn đã gấp đôi trung bình hàng năm, với khách hàng chủ yếu từ các tập đoàn lớn như LG, Lotte và Samsung.

Sự bùng nổ dịch vụ của ông Lee phản ánh một xu hướng đáng lo ngại tại Seoul. Từng là "nam châm" hút tài sản, thủ đô Hàn Quốc đã tụt 5 bậc xuống vị trí 24 trong danh sách 50 thành phố hàng đầu thế giới về số lượng triệu phú (có khối tài sản trên một triệu USD), theo Henley & Partners. Đây là mức giảm mạnh nhất trong bảng xếp hạng.

Số triệu phú ở Seoul đã giảm từ 97.000 người (năm 2022) xuống còn 66.000 người vào năm ngoái. Trên toàn quốc, khoảng 2.400 triệu phú dự kiến sẽ di cư trong năm nay, gấp đôi con số năm 2023 và là mức "chảy máu" tài sản cao thứ tư toàn cầu.

"Người giàu là động lực chính của đầu tư, tiêu dùng và tạo việc làm", Kang Minwook, phó giáo sư kinh tế Đại học Hàn Quốc, nhận định về tác động của làn sóng này.

Giới chuyên gia cho rằng có ba lý do chính khiến giới siêu giàu Hàn Quốc "bỏ chạy": thuế cao, kinh tế suy yếu và bất ổn chính trị.

Gánh nặng thuế là nguyên nhân hàng đầu. Ông Lee Yoonsoo, giáo sư kinh tế Đại học Sogang, chỉ ra mức thuế thu nhập cá nhân tối đa 45% và đặc biệt là thuế thừa kế lên đến 50% (đối với tài sản trên 3 tỷ won) khiến người giàu tìm cách bảo vệ tài sản và chuyển giao cho thế hệ sau.

Các điểm đến phổ biến phản ánh ưu tiên này. Dubai (thuế suất bằng không), Singapore (thuế ổn định), Australia, New Zealand và các thành phố như Vancouver, Los Angeles (có cộng đồng người Hàn lớn và trường học tốt) đang là lựa chọn hàng đầu.

Nền kinh tế trì trệ cũng thúc đẩy cuộc di cư. Nợ hộ gia đình dao động ở mức 90-100% GDP đè nặng lên tiêu dùng. Doanh số bán lẻ giảm liên tục ba năm, chuỗi giảm dài nhất kể từ 1995. Đồng won giảm xuống mức thấp nhất so với USD kể từ 2009 và triển vọng xuất khẩu u ám.

Những yếu tố này khiến tài sản của giới siêu giàu bị bào mòn. Theo Forbes, tổng tài sản ròng của 50 người giàu nhất Hàn Quốc giảm từ 115 tỷ USD xuống còn 99 tỷ USD trong năm qua.

Không chỉ người giàu rời đi, Hàn Quốc cũng đang chật vật trong việc hình thành tầng lớp siêu giàu mới do cơ hội thăng tiến xã hội hạn chế và chi phí sinh hoạt quá cao.

Một khảo sát của Viện Phát triển Hàn Quốc năm 2023 cho thấy chỉ 30% người dân tin rằng con cái họ có thể đạt địa vị kinh tế - xã hội cao hơn bản thân.

Hanbin, 26 tuổi, làm việc trong ngành ngân hàng với thu nhập hơn 50 triệu won (khoảng 36.000 USD) mỗi năm, vẫn thấy bế tắc trong việc tích lũy tài sản. "Thị trường chứng khoán quá rủi ro, còn bất động sản thì không thể tiếp cận", Hanbin nói.

Giá nhà trung bình ở Seoul đã tăng hơn 16% kể từ đầu năm 2023 đến tháng 4 năm nay, khiến việc sở hữu nhà trở nên xa vời.

Tình trạng của Hanbin là điển hình cho thế hệ trẻ. Theo Statistics Korea, tính đến tháng 7, khoảng 565.000 người trẻ (15-29 tuổi) vẫn thất nghiệp hơn một năm sau khi tốt nghiệp. Nhiều người phải làm công việc hợp đồng lương thấp, khiến khả năng thăng tiến và tích lũy tài sản bị hạn chế nghiêm trọng.

