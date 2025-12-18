Làn sóng trai Hàn bỏ xứ sang Nhật tìm vợ

Tốt nghiệp đại học, Choi Geon-woo nộp đơn vào 10 khách sạn hạng sang tại Seoul nhưng bị 9 nơi từ chối.

"Họ đòi điểm TOEIC trên 850 và ngầm định chiều cao phải từ 1,8 m", người đàn ông 34 tuổi nhớ lại.

Năm 2019, Choi quyết định sang Nhật Bản vì không chịu nổi cảnh làm việc quần quật với mức lương thấp. Hiện làm việc tại một công ty bất động sản, Choi cho biết dù thu nhập tương đương ở Hàn Quốc, nhưng anh được tôn trọng đời tư, sếp hiếm khi nhắn tin sau giờ làm. Quan trọng hơn, anh đã kết hôn với một phụ nữ Nhật - điều mà theo anh là khó lòng thực hiện nếu ở lại quê nhà với mức thu nhập trung bình.

Ảnh minh họa: SCMP

Choi là một trong hàng chục nghìn thanh niên Hàn Quốc chọn rời bỏ quê hương. Theo dữ liệu từ Nhật Bản, số lao động Hàn Quốc tại đây đã tăng lên 75.000 người vào năm 2024. Động lực của làn sóng này không chỉ là việc làm mà còn là hôn nhân. Năm 2024, số cặp nam Hàn - nữ Nhật kết hôn đạt kỷ lục 1.176 cặp, tăng 40% so với một năm trước.

Áp lực tài chính là lý do sâu xa của xu hướng này. Tại Hàn Quốc, đàn ông mặc định phải mua nhà trước khi cưới. Với giá chung cư trung bình ở Seoul vượt 1 tỷ won (khoảng 18 tỷ đồng), đây là nhiệm vụ bất khả thi với người trẻ. Trong khi đó, văn hóa Nhật Bản chấp nhận việc vợ chồng thuê nhà, giúp giảm gánh nặng cho nam giới.

Ngoài ra, sự độc lập tài chính của phụ nữ Nhật là điểm cộng lớn. Khác với kỳ vọng người đàn ông phải chi trả phần lớn phí hẹn hò như ở Hàn Quốc, phụ nữ Nhật sẵn sàng chia sẻ chi phí.

Ông Lee Ji-hoon, chuyên viên tư vấn việc làm, nhận định nam giới Hàn Quốc đang tìm thấy "cánh cửa thoát hiểm" tại Nhật. Sự chăm chỉ và sức hút từ văn hóa Hallyu giúp họ dễ dàng ghi điểm trong mắt phụ nữ bản xứ, tạo nên một làn sóng di cư kết hợp hôn nhân bền vững.

Bảo Nhiên (Theo Shueisha Online)