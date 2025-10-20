Làn sóng tịch biên nhà khắp nước Mỹ

Tình trạng kê biên, thu hồi nhà gia tăng trên khắp nước Mỹ, khi chi phí sở hữu bất động sản ngày càng tăng, triển vọng tài chính người dân đi xuống.

Theo công ty dữ liệu bất động sản Attom, tổng số nhà bị lập hồ sơ tịch biên trên khắp nước Mỹ trong tháng 8 là 35.697 căn, duy trì đà tăng liên tiếp 6 tháng qua. Phân tích gần đây của Realtor.com, nền tảng trực tuyến hàng đầu về mua bán nhà tại Mỹ, cho thấy tỷ lệ tịch biên nhà hiện tăng gần 20% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Dù giám đốc Attom Rob Barber cho biết các con số này không quá bất thường, ông lưu ý xu hướng hiện nay có thể là dấu hiệu sớm cho thấy áp lực gia tăng đối với người vay mua nhà ở một số vùng tại Mỹ.

Thị trường bất động sản Mỹ trong năm 2025 đã phát đi nhiều tín hiệu đáng lo ngại, với lãi suất thế chấp tăng cao, chi phí duy trì nhà ở đè nặng lên chủ sở hữu.

Giá nhà duy trì ở mức cao cùng sức ép tài chính đã làm giảm nhu cầu mua nhà, đồng thời gây áp lực lên người bán. Một số nhà kinh tế đã cảnh báo sự suy yếu của thị trường bất động sản có thể là thách thức lớn với nền kinh tế Mỹ.

Theo phân tích của Realtor.com, cứ 1.402 căn nhà tại Mỹ thì có một căn bị tịch biên trong quý III năm nay. Khi xem xét tỷ lệ tịch biên tại 225 khu vực đô thị có dân số trên 200.000 người, các chuyên gia của trang này xác định 10 thị trường có hoạt động tịch biên cao nhất, chủ yếu là các thành phố ở phía đông và phía tây nước Mỹ, trong đó 5 thành phố tập trung tại bang Florida.

Một khu dân cư ở Orlando, bang Florida. Ảnh: AFP

Tại Florida, thành phố Lakeland trở thành nơi có tỷ lệ tịch biên nhà cao nhất nước Mỹ, với một vụ trên mỗi 470 nhà. Thành phố Cape Coral-Fort Myers ở bang này đứng thứ ba, với một vụ trên 589 nhà. Ocala đứng thứ 5 với một vụ trên 665 nhà.

Theo Realtor.com, đây không phải điều ngẫu nhiên. Florida đang là tâm điểm của cuộc khủng hoảng nhà ở mới tại Mỹ, khi nhu cầu ảm đạm, giá trị nhà sụt giảm và khoảng cách ngày càng lớn giữa chi phí thuê và mua, khiến giới quan sát cảnh báo "bong bóng" đang hình thành tại các thị trường trọng điểm như Miami.

Các nhà phân tích của Reator.com cho rằng tỷ lệ tịch biên cao tại bang Florida là kết quả tổng hòa nhiều yếu tố, gồm việc tăng phí bảo hiểm, phí hiệp hội chủ nhà (HOA), cũng như nhu cầu mua suy yếu gây khó khăn cho bên bán.

"Chi phí bảo hiểm, lãi suất và thuế bất động sản đang tạo sức ép ngày càng lớn lên người sở hữu nhà trong duy trì khả năng trả nợ thế chấp", Geoff Smith, giám đốc Viện Nghiên cứu Nhà ở tại Đại học DePaul, giải thích.

"Ngoài ra, nhiều chủ nhà từng được bảo vệ bởi các chương trình hỗ trợ, giãn nợ thời đại dịch Covid-19 đang phải đối mặt với việc khôi phục nghĩa vụ trả nợ mà không có khả năng chi trả cho phí HOA và bảo hiểm tăng cao", Hannah Jones, nhà kinh tế cấp cao của Realtor.com, cho biết thêm.

Thị trường nhà ở đã ghi nhận một số tín hiệu tích cực khi lãi suất thế chấp có xu hướng giảm. Nhưng những tác động này có thể cần thời gian để lan tỏa đến nền kinh tế thực, giúp người dân giảm nhẹ các khoản thanh toán hàng tháng, giảm áp lực tài chính.

Đức Trung (Theo Newsweek, CBS News)