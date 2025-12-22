Làn sóng phụ nữ 'chỉ yêu không cưới'

MỹDù hạnh phúc bên bạn trai 9 năm, Karly B. kiên quyết không làm đám cưới, đại diện cho làn sóng phụ nữ trẻ coi hôn nhân là rào cản hơn là đích đến.

Karly B., 29 tuổi, chuyên viên truyền thông tại New York, đặt nguyên tắc "không kết hôn" ngay từ ngày đầu hẹn hò. Bạn trai hiện tại dù muốn lập gia đình nhưng buộc phải chấp nhận quan điểm này để duy trì mối quan hệ.

Suốt gần một thập kỷ, cả hai cùng trải qua nhiều cột mốc: yêu xa, tốt nghiệp đại học và cùng lúc thất nghiệp. Tuy nhiên, Karly khẳng định cô không cần một tờ giấy xác nhận để chứng minh tình yêu. "Chúng tôi hạnh phúc với hiện tại, thế là đủ", cô nói.

Jess Iacullo vui đùa bên bạn trai. Ảnh: New York Post

Karly là đại diện điển hình của thế hệ "I Don't" (Tôi không đồng ý - đối lập với lời thề nguyện "I do" khi làm lễ kết hôn tại nhà thờ) đang gia tăng tại phương Tây. Nghiên cứu năm 2023 của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy, hơn một nửa (52-54%) phụ nữ Mỹ tin rằng hôn nhân không còn là yếu tố thiết yếu để có cuộc sống trọn vẹn.

Tiến sĩ Jacquie Del Rosario, chuyên gia tư vấn mối quan hệ, nhận định đây là làn sóng phụ nữ tư duy lại về giá trị của hôn nhân. "Xu hướng này ngày càng rõ rệt, hướng tới sự tự chủ và xây dựng cuộc sống dựa trên cảm nhận cá nhân thay vì truyền thống", bà nói.

Nguyên nhân chính của sự dịch chuyển này đến từ sự độc lập kinh tế. Phụ nữ trẻ ngày nay có tỷ lệ tốt nghiệp đại học cao hơn nam giới. Tỷ lệ nữ giới sở hữu nhà riêng tại Mỹ đã tăng gấp đôi trong 40 năm qua. Phụ nữ hiện nắm giữ 29% vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty trong nhóm Fortune 500 (500 công ty lớn nhất Mỹ).

Bên cạnh kinh tế, tâm lý sợ mất tự do là rào cản lớn.

Jess Iacullo, 30 tuổi, chủ một doanh nghiệp tại Pennsylvania, đã hẹn hò 5 năm nhưng không định cưới. Cô lo ngại việc trở thành vợ sẽ khiến cô vô thức phải từ bỏ bản sắc cá nhân để phục vụ gia đình.

"Tôi chưa thấy nhiều cuộc hôn nhân mà người phụ nữ không đánh mất chính mình. Thay vì là 'tôi', cô ấy buộc phải trở thành 'chúng ta'", Iacullo chia sẻ. Cô cũng không muốn rơi vào những định kiến giới như vợ phải nấu ăn hay dọn dẹp cho chồng.

Mike Kocsis, chuyên gia y tế tại Balance My Hormones, phân tích rằng trong mô hình truyền thống, nam giới thường hưởng lợi nhiều hơn từ hôn nhân về mặt sức khỏe và tinh thần do nhận được sự chăm sóc, trong khi phụ nữ thường phải đóng vai trò người "cho đi".

Với nhiều phụ nữ như Chloe Bow (33 tuổi), việc hủy hôn ước và chọn sống độc thân mang lại sự bình yên mà cô tìm kiếm. "Tôi nhận ra hôn nhân có thể là trở ngại. Chưa bao giờ tôi thấy thoải mái và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn như khi chỉ tập trung vào bản thân", Bow nói.

Tuy nhiên, xu hướng này tạo ra thách thức cho những nam giới vẫn coi trọng giá trị truyền thống. Một người đàn ông 33 tuổi tại New York chia sẻ: "Tôi hiểu vì sao phụ nữ cảm thấy hôn nhân không còn mang lại lợi ích, nhưng điều này đáng buồn cho những người đàn ông mong muốn một mối quan hệ bình đẳng".

Anh cho rằng hôn nhân là cách chính thức hóa tình yêu và cam kết trước gia đình.

Nhật Minh (Theo New York Post)