Làn sóng FDI góp phần thúc đẩy nhu cầu căn hộ cao cấp tại Hải Phòng

Hải PhòngLàn sóng FDI, tăng trưởng thu ngân sách, hạ tầng logistics mở rộng đang định hình tầng lớp chuyên gia tại Hải Phòng, kéo nhu cầu căn hộ cao cấp quanh khu công nghiệp và trục kết nối đô thị.

Theo Cục Thống kê TP Hải Phòng, 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 131.252 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa gần 75.000 tỷ đồng, tăng gần 40%.

Động lực tăng trưởng còn đến từ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Lũy kế từ đầu năm, thành phố thu hút hơn 1,92 tỷ USD vốn FDI, chủ yếu vào các khu công nghiệp và khu kinh tế. Tính đến 20/8, Hải Phòng có 1.724 dự án còn hiệu lực với tổng vốn hơn 50 tỷ USD, đến từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Quy hoạch phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2050 định hướng Hải Phòng trở thành trung tâm cảng biển lớn của khu vực và thế giới, dựa trên ba trụ cột gồm: cảng biển - logistics, công nghiệp hiện đại và du lịch biển.

Cùng với đó, sự phát triển của ngành logistics và sản xuất công nghiệp đang hình thành tầng lớp chuyên gia làm việc dài hạn, góp phần làm gia tăng nhu cầu về không gian sống tiêu chuẩn quốc tế.

Nhu cầu về hệ sinh thái an cư gồm chất lượng không gian, tiện ích nội khu đầy đủ và khả năng kết nối đa chiều ngày càng được ưu tiên. Ảnh: N.H.O

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố hiện có hơn 11.000 lao động nước ngoài, phần lớn đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu. Nhóm chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao trong các khu công nghiệp như VSIP, Deep C, Tràng Duệ có thu nhập từ 2.500 đến 5.000 USD mỗi tháng, đủ khả năng thuê hoặc mua căn hộ cao cấp.

Đây là nhóm khách hàng có yêu cầu khắt khe về nơi ở: vị trí gần nơi làm việc (bán kính 10-20 phút di chuyển), tiện ích nội khu như phòng gym, bể bơi, khu sinh hoạt chung và dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp, có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Hàn hoặc Nhật.

Dữ liệu từ các sàn bất động sản như Batdongsan, DotProperty cho thấy giá thuê căn hộ dịch vụ hoặc studio dao động 15-16 triệu đồng mỗi tháng. Các căn hộ hai phòng ngủ ở trung tâm có giá từ 17-25 triệu đồng, một số dự án cao cấp đạt mức 29-30 triệu đồng mỗi tháng.

Theo Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng (HPREA), nửa đầu năm nay, nguồn cung căn hộ mới tăng 12% so với cùng kỳ, tập trung vào phân khúc trung và cao cấp. Một số dự án ghi nhận cải thiện về lượng giao dịch.

Loạt công trình, dự án tại Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Ông Jeong Cheol, đại diện Công ty N.H.O - chủ đầu tư dự án Gem Park tại Hải Phòng, nhận định nguồn cung hiện tại chưa đáp ứng hết nhu cầu của hàng chục nghìn lao động nước ngoài. "Đây là khoảng trống mà các dự án căn hộ tiêu chuẩn quốc tế có thể khai thác hiệu quả", ông nói.

Gem Park là một trong số ít dự án được phát triển hướng đến nhóm khách thuê này. Tọa lạc tại phường Hồng Bàng, cách trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên và trung tâm cũ khoảng 15 phút di chuyển, dự án nằm gần các khu công nghiệp lớn của thành phố.

Gem Park dành đến 15.000 m2 cho tiện ích trong nhà và ngoài trời đáp ứng nhu cầu của giới chuyên gia. Ảnh: N.H.O

Tổng diện tích tiện ích nội - ngoại khu của Gem Park lên tới 15.000 m2, gồm hồ bơi điện phân muối 500 m2, phòng xông hơi, jacuzzi, phòng gym-yoga và công viên nội khu rộng 10.000 m2, góp phần định hình phong cách cao cấp cho căn hộ tại Hải Phòng.

Dự án được phát triển theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, do Công ty N.H.O (Hàn Quốc) đầu tư, đơn vị đã có mặt tại Việt Nam hơn 12 năm với hơn 30.000 sản phẩm nhà ở tại nhiều tỉnh, thành.

Song Anh