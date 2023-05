Làn sóng đầu tư vào bưu cục nhượng quyền BEST Express

Nhiều nhà đầu tư rót vốn vào mô hình bưu cục nhượng quyền BEST Express, sẵn sàng đi vào hoạt động trong tháng 5/2023, trải khắp ba miền.

Là một trong những doanh nghiệp sớm triển khai mô hình nhượng quyền bưu cục, BEST Express được nhiều nhà đầu tư hưởng ứng, chọn làm đối tác đồng hành. Sau hơn ba năm phát triển, mạng lưới bưu cục của đơn vị đã mở rộng khắp 63 tỉnh, thành. Đầu tháng 5, toàn hệ thống có thêm 11 bưu cục nhượng quyền chính thức đi vào hoạt động trên toàn quốc.

Trong năm tháng đầu năm, BEST Express ghi nhận làn sóng các nhà đầu tư quan tâm nhiều đến mô hình nhượng quyền bưu cục. Hơn 3.000 lượt đăng ký nhận thông tin tư vấn về mô hình này được gửi về hệ thống.

Trong đó, hàng nghìn người sau khi tìm hiểu đã chủ động chuẩn bị cơ sở hạ tầng gồm mặt bằng kinh doanh, xe tải vận chuyển. Đồng thời, họ cân nhắc khu vực triển khai, địa điểm và tuyến đường khả thi... trước khi liên hệ BEST Express.

Bưu cục BEST Express Phương Nguyên vừa khai trương tại Nam Định đầu tháng này. Ảnh: BEST Express

Sau nhiều năm triển khai, mô hình đã đạt nhiều thành tích và mở rộng quy mô mạng lưới trên cả nước. Hạ tầng vận tải đầu tư mở rộng, công nghệ nâng cấp toàn diện giúp tăng hiệu suất hoạt động, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Hệ thống công cụ quản lý vận hành tự động hóa cho phép chủ bưu cục theo dõi, quản lý trực tuyến với nguồn dữ liệu thông tin rõ ràng, minh bạch.

Các tính năng chăm sóc khách hàng được chuẩn hóa, liên tục nâng cấp cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, rút ngắn thời gian xử lý sự cố. Khách hàng yên tâm hơn về dịch vụ giúp tỷ lệ tái sử dụng tăng, cải thiện lượng người dùng mới lẫn trung thành. Về phía nhà đầu tư, chi phí chia thành nhiều mức giúp họ dễ cân nhắc, lựa chọn tương ứng với khu vực khai thác và khả năng tài chính.

Bưu cục BEST Express Hòa Khánh vừa đi vào hoạt động tại Đà Nẵng. Ảnh: BEST Express

Theo bảng xếp hạng Agility 2022, Việt Nam đứng thứ 11 trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu. Tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) giai đoạn 2022-2027 dự báo đạt 5,5%. Ngoài ra, tốc độ phục hồi kinh tế nhanh chóng sau đại dịch cũng là yếu tố góp phần đưa ngành lên vị trí này.

Việt Nam cũng đang là một trong những quốc gia dẫn đầu ASEAN về số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, được Cơ quan Quản lý hoạt động hàng hải Mỹ (FMC) cấp phép. Đóng góp của ngành vào GDP hàng năm ở mức 4-5%. Riêng e-logistics (logistics điện tử) góp phần thúc đẩy toàn ngành, cải thiện chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Ông Kenny Wang - Phó chủ tịch Tập đoàn BEST Inc. đánh giá thị trường Việt Nam nhiều tiềm năng phát triển ngành dịch vụ logistics. "Tập đoàn sẽ luôn xem Việt Nam là thị trường trọng điểm đầu tư. Sắp tới, chúng tôi cùng BEST Express Việt Nam sẽ có những chính sách mới giúp đối tác nhượng quyền phát triển quy mô, chất lượng dịch vụ bưu cục hiệu quả hơn, thu hút thêm nhiều khách hàng địa phương", ông nói.

Bưu cục BEST Express Ngô Mây vừa đi vào hoạt động tại Bình Định. Ảnh: BEST Express

Nhượng quyền chuyển phát nhanh là mô hình BEST Express triển khai nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư khởi nghiệp, xây dựng mạng lưới giao hàng địa phương trong thời gian ngắn. Với mức chi phí đầu tư tối ưu, hình thức đầu tư linh hoạt, các đối tác có thể đạt mức hoàn vốn nhanh, hạn chế rủi ro. Thêm vào đó, việc thừa hưởng công nghệ hiện đại, nguồn khách hàng sẵn có cùng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp cũng giúp các nhà đầu tư sớm ổn định vận hành, phát triển thuận lợi.

"Với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành logistic cùng lợi thế nền tảng công nghệ hiện đại, BEST Express mong muốn chia sẻ đến các nhà đầu tư trong nước mô hình nhượng quyền bưu cục tiềm năng. Kinh nghiệm quản lý hiệu quả, công nghệ giám sát, quản lý, vận hành hiện đại là thế mạnh", đại diện BEST Express chia sẻ.

Ngoài ra, nguồn khách từ các đối tác thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam và mạng lưới dịch vụ trải rộng toàn quốc là điểm cộng lớn, giúp đối tác làm chủ doanh nghiệp, sớm phát triển lên quy mô lớn hơn.

Mô hình nhượng quyền bưu cục đang thu hút nhà đầu từ nhờ tiềm năng thị trường, tăng trưởng ổn định. Với vốn đầu tư từ 500 triệu đồng, các đối tác có thể kết nối với hệ thống vận hành, nguồn khách hàng từ các sàn thương mại điện tử và sớm đi vào hoạt động.

Cẩn Y