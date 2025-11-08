Làn sóng 'đại bám trụ' trong thị trường lao động Mỹ

Sau giai đoạn nghỉ việc ồ ạt thời hậu Covid-19, người Mỹ giờ đây cố gắng bám trụ với công việc đang có, khi nền kinh tế trở nên bất định.

Hàng triệu lao động Mỹ đã nộp đơn trong làn sóng "đại nghỉ việc" hậu Covid-19. Hơn 4 triệu người Mỹ, mức cao chưa từng có, đã nộp đơn xin nghỉ việc mỗi tháng vào cuối năm 2021, đầu 2022, khi họ suy nghĩ lại về nhu cầu cân bằng giữa công việc với cuộc sống cá nhân sau thời đại dịch, cũng như đã quen với hình thức làm việc từ xa.

Nhưng những bất ổn kinh tế gần đây đã khiến thị trường lao động Mỹ chuyển dịch một lần nữa, bước vào giai đoạn mà giới chuyên gia kinh tế gọi là "đại bám trụ". Thuật ngữ này nhằm chỉ tình trạng ít người xin nghỉ việc hơn, các doanh nghiệp cũng ít tuyển dụng hay sa thải nhân sự hơn.

"Người lao động giờ đây sẽ chẳng đi đâu hết. Họ đã có công việc mơ ước, được làm việc tại nhà một phần, lương cao hơn", Nela Richardson, nhà kinh tế trưởng tại tập đoàn giải pháp quản trị lao động ADP, nói.

"Theo dữ liệu chúng tôi ghi nhận, tỷ lệ nghỉ việc ở Mỹ hiện rất thấp, điều khá bất thường. Mọi người đang bám trụ, không rời đi, ngay cả trong các lĩnh vực như IT hay phát triển phần mềm, vốn có tỷ lệ chuyển đổi nhân sự cao", bà Richardson lưu ý.

Các doanh nghiệp cũng ngừng tuyển dụng nhân sự mới, không hẳn vì đang muốn cắt giảm, mà vì không chắc chắn về đường hướng phía trước giữa những bất định của nền kinh tế.

Richardson mô tả xu hướng này là một "thị trường không tuyển dụng, không sa thải", nơi đà tuyển người chậm lại rõ rệt, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, chỉ dấu của hoạt động sa thải nhân sự, ở mức thấp gần kỷ lục, duy trì ở mức 210.000 đơn mỗi tuần.

Người dân đi bộ tại Đài tưởng niệm Washington ở thủ đô Washington, Mỹ. Ảnh: Reuters

"Các doanh nghiệp đang rất ngại sa thải nhân viên, bởi họ từng mất rất nhiều thời gian mới tuyển lại được người sau làn sóng 'đại nghỉ việc'", bà Richardson giải thích.

Đại dịch Covid-19 đã chấm dứt giai đoạn tăng trưởng kinh tế và việc làm dài nhất lịch sử Mỹ, với khoảng 50,5 triệu người nghỉ việc trong năm 2022, tăng từ 47,8 triệu người năm 2021.

Nhưng thị trường lao động Mỹ sau đó không nóng trở lại. Dữ liệu công bố tháng 8 cho thấy số việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng thêm 73.000 trong tháng 7, thấp hơn dự báo.

Xu hướng tương tự đang được ghi nhận ở Anh, nơi số lượng vị trí tuyển dụng tăng lên mức kỷ lục 1,17 triệu trong năm 2021, đạt 1,29 triệu vào năm 2022. Nhưng theo dữ liệu việc làm được Anh công bố hồi tháng 8, thị trường lao động nước này vẫn tiếp tục hạ nhiệt. Số vị trí tuyển dụng giảm 5,8% còn 718.000, tại 16 trong số 18 ngành nghề.

"Hoạt động tuyển dụng của doanh nghiệp đã liên tục giảm trong 3 năm qua, với mức sụt giảm gần đây một phần do chi phí lao động tăng cao vì thuế và lương tối thiểu tăng, cũng như do tình hình kinh tế bất ổn nói chung", Monica George Michail, chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia Anh, nhận định.

Neil Carberry, giám đốc điều hành của Liên đoàn Tuyển dụng và Việc làm Anh, cho biết nước này cũng đang chứng kiến xu hướng "đại bám trụ", khi các doanh nghiệp ngần ngại chi tiền tuyển dụng cho đến khi hiểu rõ hơn về triển vọng của nền kinh tế.

"Doanh nghiệp tạo ra việc làm, nhưng động lực tạo việc làm lại là tăng trưởng. Nếu không tạo được động lực để doanh nghiệp muốn tuyển thêm người, nỗ lực tăng việc làm sẽ chẳng đi đến đâu", ông Carberry nói.

Đức Trung (Theo NBC News, AP)