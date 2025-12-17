Làn sóng cha mẹ Mỹ lên mạng 'tố' con cái vô ơn

Một tối cuối năm 2024, Laura Wellington, 59 tuổi, ngồi trước hiên nhà ở Connecticut, quay video đầu tiên cho tài khoản mạng xã hội "Doormat Mom" (Bà mẹ thảm chùi chân).

"Bạn có phải là phụ huynh tốt nhưng lại bị đứa con vô ơn từ mặt không?", câu hỏi của Wellington châm ngòi cho làn sóng phản kháng của những phụ huynh đang bị con cái ghẻ lạnh.

Nhóm phụ huynh này đi ngược lại trào lưu "thoát khỏi gia đình độc hại" mà giới trẻ Mỹ ủng hộ bấy lâu. Họ khẳng định cha mẹ không tồi tệ, lỗi thuộc về những đứa con vô ơn, ích kỷ.

Được dẫn dắt bởi những bà mẹ có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, phong trào này tạo ra cộng đồng cho những người đang chịu đựng trải nghiệm đau đớn: Mất đi đứa con vẫn đang hiện hữu trên đời.

Bà Laura Wellington, 59 tuổi tại nhà ở Connecticut. Ảnh: WSJ

Wellington cho biết bà bị con gái cắt đứt liên lạc vào hè năm 2024. Bà còn không được con gái mời dự đám cưới. Người phụ nữ 59 tuổi nói đã nuôi dạy bốn người con khác thành đạt và không hiểu chuyện gì xảy ra với người con này.

"Tôi biết mình không nên ngồi chờ con thay đổi ý định", bà nói.

Ngay cuối tuần diễn ra đám cưới của con gái, Wellington ra mắt cuốn hồi ký: Không còn là thảm chùi chân! Khi cha mẹ tốt nói 'Đủ rồi' với những đứa con trưởng thành vô ơn. Thông điệp của bà rất quyết liệt: Không phải lúc nào cũng là lỗi của cha mẹ. Thay vì chờ đợi con cái "ban phát tình cảm", họ nên sống tiếp cuộc đời mình.

Phản ứng của cộng đồng mạng bùng nổ. Hàng nghìn cha mẹ cùng cảnh ngộ tràn vào bình luận, cảm ơn Wellington vì giúp họ thấy được đồng cảm. Ngược lại, phe những đứa con đã cắt đứt quan hệ với gia đình tấn công bà, cho rằng người mẹ này mang tư tưởng ái kỷ và trốn tránh trách nhiệm.

"Tôi đã chạm đúng chỗ ngứa", Wellington thừa nhận.

Theo Karl Pillemer, nhà xã hội học gia đình tại Đại học Cornell, khoảng 10% dân số Mỹ bị cắt đứt quan hệ với cha mẹ hoặc con cái. Với những căng thẳng gia tăng về chính trị và xã hội, con số này dự kiến còn tăng.

Nghiên cứu năm 2022 trên Tạp chí Hôn nhân và Gia đình chỉ ra con cái thường cắt đứt quan hệ với cha nhiều hơn, nhưng các bà mẹ lại chịu đựng nỗi đau khổ lớn hơn.

Ông Pillemer cho rằng việc công khai nỗi đau có thể giúp cha mẹ cảm thấy được minh oan. Tuy nhiên, đây là con dao hai lưỡi. Việc "vạch áo cho người xem lưng", đổ lỗi cho con trên mạng xã hội có thể vĩnh viễn đóng lại cánh cửa hòa giải.

Bất chấp rủi ro, nhiều người vẫn chọn cách lên tiếng. Kendall Williams, 52 tuổi ở Atlanta, thu hút 200.000 người theo dõi sau khi cắt đứt liên lạc với con trai - người bà cho là đã bạo hành cảm xúc mẹ nhiều năm.

"Mọi người thường nghĩ hễ mẹ nói xấu con là dối trá. Nhưng tôi từ chối chấp nhận hành vi độc hại từ đứa con dứt ruột đẻ ra, người tôi đã trao đi không gì ngoài tình yêu thương", Williams nói. Bà cũng thẳng thừng chỉ trích các nhà trị liệu xúi giục con cái chống lại gia đình.

Bà Kendall Williams, 52 tuổi ở Atlanta. Ảnh: WSJ

Trong khi đó, Nicole Coates, 39 tuổi ở Idaho, ví von tình cảnh của mình như một ma trận: "Chúng tôi đang chơi một trò mà chỉ đứa con biết luật, nhưng cha mẹ lại phải chịu hậu quả nếu phạm quy".

Coates bị con cả 22 tuổi chặn liên lạc hoàn toàn. Bà làm podcast để giúp các phụ huynh khác không cảm thấy bị kỳ thị và ngạc nhiên khi nhận được hàng nghìn bình luận từ những người đã không gặp con suốt 2 năm, 3 năm, thậm chí 17 năm.

Giữa làn sóng phản kháng, vẫn có những tiếng nói đi ngược lại đám đông. Liza Ginette, 55 tuổi, ở Bắc Carolina, quyết định lên mạng để nhận lỗi thay vì trách móc.

Bị hai con gái từ mặt, Ginette thừa nhận nguyên nhân xuất phát từ sự nóng giận và bỏ bê của chính mình trong quá khứ do ảnh hưởng từ tuổi thơ đầy chấn thương. Sau khi tham gia trị liệu, bà đăng video với nội dung gây sốc: "Đúng, tôi đã ngược đãi con cái mình" và "Rất có thể tôi chính là vấn đề".

Những video này thu hút hàng triệu lượt xem. 95% người theo dõi bà là những đứa con đã từ mặt cha mẹ. Họ tìm đến bà để nghe lời xin lỗi mà họ khao khát từ chính cha mẹ mình nhưng không bao giờ có được. "Tôi chết cũng cam lòng nếu thấy mẹ mình chịu nhận một nửa trách nhiệm như bà", một người bình luận.

Dù chọn cách tiếp cận cứng rắn hay mềm mỏng, sâu thẳm trong lòng những bà mẹ này đều có chung một mong muốn giống như Ginette: "Bất kỳ cha mẹ yêu con nào cũng hy vọng một ngày được hòa giải".

Bảo Nhiên (Theo WSJ)