Lan Phương tái xuất với vai lập dị

Diễn viên Lan Phương nhập vai một phụ nữ chỉ coi đàn ông là thú tiêu khiển, có những hành động quái dị, ở phim ''Đồng hồ đếm ngược''.

Trong series do Bùi Tiến Huy đạo diễn, lên sóng hồi tháng 2, Lan Phương vào vai Kiều Thơ, một phụ nữ giàu có nhưng là người ái kỷ, thích chiếm hữu. Cô chuyên ''săn'' những chàng trai trẻ rồi bỏ họ sau thời gian ngắn, trong đó có Chiến (Bình An).

Ở tập 12 phát sóng hôm 13/3, Chiến lợi dụng Thơ nhằm có tiền bạc, nhà cửa, giúp Minh Anh (Yến My) - người yêu mình ổn định cuộc sống. Khi phát hiện anh muốn chấm dứt mối quan hệ, Thơ nổi cơn ghen, giam giữ và tra tấn tinh thần Chiến, đồng thời bắt cóc Minh Anh để uy hiếp.

Lan Phương trong trích phim 'Đồng hồ đếm ngược' Trích cuộc đối thoại của Thơ và Chiến. Phim xoay quanh Thành (Thanh Sơn), người đàn ông 30 tuổi, đam mê diễn xuất nhưng chật vật mưu sinh. Ngoài phản ánh hiện thực, tác phẩm đan xen yếu tố kỳ ảo. Video: VTV Giải trí

Màn thể hiện của Lan Phương được bàn luận nhiều trên các diễn đàn. Với ánh mắt sắc lạnh, giọng nói lúc nhẹ nhàng, khi gào thét, diễn viên lột tả rõ nét tâm lý bất ổn của Thơ. Trên fanpage tổng hợp của đơn vị sản xuất, trích đoạn phim nhận hơn 1,3 triệu lượt xem. Tài khoản Hoàng Duyên cho biết ''nổi da gà'' khi xem Lan Phương diễn. Khán giả Nguyễn Huệ nhận định diễn viên nhập vai tốt. Tuy nhiên, một số người cho rằng Lan Phương thường xuất hiện với dạng vai này, chưa có nhiều mới mẻ.

Lan Phương cho biết nhận lời mời của đạo diễn Bùi Tiến Huy, bắt đầu quay phim từ tháng 7/2025. Đây là dự án truyền hình đầu tiên của cô sau gần hai năm vắng bóng vì sinh con gái thứ hai. Theo diễn viên, ban đầu đạo diễn không nghĩ cô sẽ hứng thú. Tuy nhiên khi đọc kịch bản, cô hoàn toàn yêu thích, nhận thấy Thơ ''khá quái đản và thú vị''.

Lan Phương phân tích điểm thu hút của Thơ là nhân vật có tiền, quyền, làm chủ mọi cuộc chơi, tin rằng mọi thứ đều đi theo sự sắp xếp của mình. Bên cạnh đó, Thơ có sự quyến rũ, nổi loạn, khiến cô phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu trang phục phù hợp.

Lan Phương trong phim ''Đồng hồ đếm ngược''. Ảnh: VFC

Diễn viên Lan Phương từng đảm nhận nhiều dạng vai có tâm lý phức tạp. Trong tác phẩm Gió ngang khoảng trời xanh, cô vào vai Linh. Do thiếu vắng tình yêu thương, cô đố kỵ trước hạnh phúc của gia đình đối tác, cố tình chen chân vào hôn nhân của họ, cuối cùng chịu cảnh cô độc.

Ở series Cả một đời ân oán, diễn viên hóa thân Mai Diệu, một trong những nhân vật ấn tượng nhất. Cô là trẻ mồ côi nhưng có nhiều tham vọng, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt mục đích. Xuyên suốt phim, Diệu liên tục toan tính để nhắm vào khối tài sản của gia đình chồng cô. Sang phần hai, Lan Phương nhập tâm khi thể hiện nhân vật ở tuổi trung niên, có bệnh tâm lý.

Khi ấy, diễn viên đang mang thai bốn tháng nhưng thường xuyên phải diễn cảnh gào thét, đập phá. Theo đạo diễn Bùi Tiến Huy, cô như ''lên đồng'', đôi lúc trong những phân đoạn cần kết hợp hành động, Lan Phương quên mình đang có bầu. Vai diễn giúp cô thắng giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2018.

Lan Phương, 43 tuổi, sinh ở Hà Nội, chuyển vào TP HCM cùng gia đình khi học cấp ba. Cô tốt nghiệp Đại học ngoại thương cơ sở 2 và Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, TP HCM. Diễn viên nổi tiếng qua các phim như Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng, Những đứa con biệt động Sài Gòn, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về. Cô còn tham gia các phim điện ảnh Scandal, Cô dâu đại chiến phần hai, Cô gái đến từ hôm qua, Tháng năm rực rỡ, Tết ở làng địa ngục.

Phương Linh