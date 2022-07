Lân Nhã, Văn Mai Hương tập luyện show 'In the Mirror - Gương thần'

Trên sân khấu "In the Mirror - Gương Thần#2", ban nhạc chơi live hoàn toàn giúp các nghệ sĩ thăng hoa, có những phút giây ngẫu hứng theo từng tác phẩm. Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, khác với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, an toàn khi đứng trên sân khấu lớn, nghệ sĩ có thể tung tẩy, sáng tạo thoải mái hơn ở sân khấu nhỏ. Khoảng cách giữa người hát và khán giả cũng được thu hẹp, tạo ra sự gần gũi, ấm cúng.