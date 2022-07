Lân Nhã, Văn Mai Hương mang đến tiệc âm nhạc ở 'In the Mirror - Gương thần'

Hà NộiLân Nhã, Văn Mai Hương chiêu đãi khán giả loạt hit cùng những ca khúc lần đầu thể hiện trong show "In the Mirror - Gương thần", tối 2/7.

Chút trục trặc ban đầu do mất điện không làm giảm đi nhiệt hứng của nghệ sĩ và khán giả với âm nhạc. Chương trình khép lại trọn vẹn, gần 20 nhạc phẩm được Văn Mai Hương - Lân Nhã thể hiện trong hơn hai giờ. Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn nói hài lòng khi cả hai "hoàn thành thử thách" do anh đặt ra: Hát những thể loại chưa từng thể hiện trước đó.

Lâm Nhã hát Chờ người nơi ấy Lân Nhã hát "Chờ người nơi ấy". Video: Lộc Chung

Lân Nhã biểu diễn Chờ người nơi ấy (nhạc Huy Tuấn, lời Hà Quang Minh) theo phong cách rock. Phiên bản gốc mang phong cách ballad, được ca sĩ biến hóa với chất giọng khỏe khoắn và những quãng gằn. Anh tiết chế ở phần một nhưng bùng nổ hơn ở lời hai và điệp khúc. Nhạc sĩ Huy Tuấn nói Lân Nhã khởi động chậm, vẫn mang đậm phong cách ballad, nhưng phần sau khá mạnh mẽ, là phiên bản Phạm Anh Khoa "hai phẩy".

Lân Nhã trong show "In the Mirror - Gương thần #2". Ảnh: Giang Huy

Văn Mai Hương lần đầu thử sức với thể loại bolero qua Tình đời (Minh Kỳ - Văn Chương). Vì run, một số nốt cao ca sĩ lên chưa trọn vẹn. Tuy nhiên, cô hát phần kết ngọt ngào, tròn trịa, được nhiều khán giả cổ vũ. Nhạc sĩ Huy Tuấn khen hay và đùa rằng biết đâu sắp tới có một album bolero của Văn Mai Hương.

Văn Mai Hương hát nhạc Bolero Văn Mai Hương thể hiện "Tình đời". Video: Lộc Chung

Ca sĩ cho biết nghe bolero từ nhỏ nhờ bố nhưng chưa từng thể hiện vì thiếu trải nghiệm sống, không cảm nhận rõ ca từ. "Ở tuổi 28, tôi thay đổi về suy nghĩ, cách nhìn nhận cuộc sống, tin sẽ có cách truyền tải cảm xúc đến khán giả", cô nói. Trước đó, ở buổi tập hôm 1/7, ca sĩ gặp khó khi thể hiện cách luyến láy, nhấn nhá nên phải hát đi hát lại nhiều lần.

Văn Mai Hương lần đầu hát bolero. Ảnh: Giang Huy

Ngoài việc khai phá những khía cạnh khác của bản thân, cả hai chinh phục khán giả với loạt hit làm nên tên tuổi. Lân Nhã hát những nhạc phẩm trữ tình quen thuộc được phối theo phong cách mới. Ở Bài không tên cuối cùng (Vũ Thành An), ca sĩ hát như trò chuyện, đối thoại cùng nhân vật trữ tình, với cảm xúc trầm lắng nhưng không dằn vặt, khổ đau. Anh thể hiện Những tiếng thở dài (Nguyễn Minh Cường), hai ca khúc nhạc ngoại lời Việt - Một thuở yêu người, Chỉ còn mình anh - bằng chất giọng thủ thỉ, trầm ấm.

Khi hát hit của bản thân, Văn Mai Hương tự tin khoe giọng nội lực, phiêu theo từng giai điệu. Hương được phối theo pop dance, nói về sự chủ động đi tìm tình yêu mới sau nỗi đau thất tình. Với Cầu hôn, cô hát nhí nhảnh theo thể loại country pha jazz, lột tả tâm trạng cô gái đang yêu. Ở bài Một ngày hay trăm năm, ca sĩ khoe chất giọng trong trẻo và tình cảm. Cô nhờ khán giả bật đèn flash tạo không gian lung linh, thơ mộng. Văn Mai Hương cho thấy đang ở độ chín của giọng hát và cảm xúc. Trước đó, ca sĩ tâm sự những nỗi đau thất tình và nỗi buồn trong cuộc sống giúp cô hát hay hơn.

Trên sân khấu In the Mirror, lần đầu ca sĩ hát live bài Một ngàn nỗi đau. Ca khúc phát hành hôm 23/6, được viết từ câu chuyện có thật của Hứa Kim Tuyền. Anh từng dành nhạc phẩm cho một nghệ sĩ khác nhưng vì nhiều lý do nên không ra mắt. Trong một lần anh hát vu vơ giai điệu cho Văn Mai Hương nghe, cô thích, sẵn sàng chờ hai năm để hát. Ca sĩ và ban nhạc Anh Em tạo sự cộng hưởng về cảm xúc gửi đến khán giả.

Văn Mai Hương - Lân Nhã kết hợp ăn ý trong chương trình. Ảnh: Giang Huy

Điểm nhấn khác của chương trình là phần song ca của bộ đôi. Quen biết từ Vietnam Idol 2010 nhưng theo đuổi dòng nhạc khác nhau, phải đến In the Mirror, họ mới lần đầu hát chung. Cả hai làm nóng không khí với Sway, ca khúc kể về khoảnh khắc đôi tình nhân khiêu vũ. Họ nhún nhảy, tương tác ăn ý trên sân khấu. Ở dưới, khán giả đồng loạt vỗ tay theo nhịp.

Những tác phẩm vốn viết cho một người hát, được nhạc sĩ Huy Tuấn và ban nhạc Anh Em phối lại để Văn Mai Hương - Lân Nhã thể hiện. Họ bắt đầu với Nàng thơ - hit của Hoàng Dũng. Mở đầu là tiếng piano chủ đạo, càng về sau được đẩy cao trào với nhiều nhạc cụ, giúp hai nghệ sĩ thoải mái phiêu. Tiếp đó là bản hit mới của ca sĩ Trúc Nhân Có không giữ mất đừng tìm theo phong cách sôi động, tempo dồn dập. Họ chia quãng, bè ăn ý, khiến hai ca khúc trở nên mới lạ, thú vị, được khán giả liên tục vỗ tay tán thưởng.

Lâm Nhã - Văn Mai Hương hát song ca Ca khúc "Sway". Video: Lộc Chung

Lân Nhã, Văn Mai Hương tung hứng ăn ý từ lúc tập đến khi ra sân khấu, giao lưu. Họ thoải mái trêu chọc nhau, cùng thực hiện thử thách. Ban nhạc Anh Em và giám đốc âm nhạc Huy Tuấn mang đến những bản phối tôn chất giọng ca sĩ cũng như tạo sự mới mẻ, lôi cuốn người nghe.

Sau show, nhiều khán giả nán lại chụp ảnh kỷ niệm cùng ca sĩ. Thu Anh, 27 tuổi, fan của Văn Mai Hương nhưng khi đến với chương trình, cô bị chinh phục thêm bởi giọng ca Lân Nhã. Thu Anh nhận xét âm thanh, ánh sáng, ban nhạc, giọng hát đều tuyệt vời. Trước khi show bắt đầu, khoảng 500 khán giả dùng tiệc finger foods bên bể bơi. Nhiều người cho biết lần đầu trải nghiệm nghe nhạc ngoài trời, thích thú vì không gian, sân khấu...

In the Mirror - Gương thần là chuỗi chương trình âm nhạc do báo VnExpress, công ty FPT Online và chuyên trang Ngôi sao tổ chức. Đây là không gian gặp gỡ, giao lưu của những ca sĩ được nhiều người mến mộ, nơi họ kể về con đường âm nhạc, trình diễn những ca khúc đã làm nên tên tuổi và khám phá những khía cạnh khác trong năng lực nghệ thuật. Số thứ hai có sự tham gia của hai giọng ca cùng bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2010 - Văn Mai Hương và Lân Nhã. Giám đốc âm nhạc - nhạc sĩ Huy Tuấn, ban nhạc Anh Em cùng các ca sĩ mang đến một câu chuyện âm nhạc đầy màu sắc với ý tưởng (concept) mới mẻ. Qua chiếc "Gương thần", nghệ sĩ tái hiện hành trình làm nghề của họ với những cột mốc đẹp đẽ nhất. Các ca sĩ cũng sẽ phải soi mình trong một chiếc gương khác - "Gương thầm", nơi họ giới thiệu thêm cho khán giả những góc nhìn khác, những điều thì thầm từ nội tâm, những mảng màu cá tính mà ít khi có dịp giới thiệu tới công chúng. Show diễn ra ở khu đô thị Park City (Lê Trọng Tấn, Hà Đông) tối ngày 2/7. Chương trình có gần 350 khán giả theo dõi tại chỗ, đã bán hết vé vài ngày trước. Show đồng thời phát trực tiếp và phát lại trên nền tảng eBox. Hiện show còn mở bán vé xem online thông qua nền tảng eBox. Số đầu tiên lên sóng ngày 19/1 với sự tham gia của Tùng Dương và Bùi Anh Tuấn. Hai nam ca sĩ đã có màn hoán đổi hit, Tùng Dương hát Nơi tình yêu bắt đầu còn Bùi Anh Tuấn thể hiện ca khúc Quê nhà.

Hiểu Nhân