Lân Nhã: 'Biết ơn những ngày khốn khó'

Ca sĩ Lân Nhã nói nhờ những ngày không có show, ăn cơm bụi, anh trân trọng hiện tại, may mắn được khán giả yêu thương.

Dịp ra mắt album mới Nhã, ca sĩ nói về thăng trầm làm nghề, cùng sự động viên của vợ trên chặng đường ca hát.

- 15 năm theo nghề, giai đoạn nào đáng nhớ nhất với anh?

- Tôi nhớ về lúc khó khăn hậu Vietnam Idol 2010. Từ cuộc thi bước ra, tôi đi hát được vài lần rồi không có show nữa. Thu nhập không ổn định vì mỗi tháng chỉ ghi hình một, hai chương trình, cát xê từ vài trăm nghìn tới một triệu đồng. Suốt vài năm, không nhận được lời mời nào, tôi phải chuyển sang nghề lồng tiếng.



Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đó là công việc kiếm tiền. Dần dà, tôi yêu thích nghề này vì được giải tỏa năng lượng, thoải mái la hét, "làm khùng làm điên" trong phòng thu. Có những hôm, tôi túc trực tại studio ở đường Cô Giang, quận 1 (cũ), chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì để lồng tiếng cho các phim dài tập. Giờ trưa, tôi ghé quán cơm vỉa hè, quan sát cuộc sống xung quanh, như bóng dáng của các bác tài xế tấp vào ăn. Những hình ảnh ấy, không hiểu sao vẫn gắn chặt với tâm trí tôi hiện tại.

Sau này, đó là những ký ức quý giá, giúp tôi nhận ra bản thân may mắn hơn các anh chị trong nghề - những người đi hát đã lâu nhưng vẫn chưa có duyên đến với nhiều khán giả. Từ đó, tôi bình tâm hơn mỗi khi đối diện khó khăn. Đến năm 2017, trở lại sân khấu trong chương trình Mặt nạ ngôi sao, tôi dần được đón nhận.

Ca sĩ Lân Nhã. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Anh nghĩ sao khi nhiều khán giả vẫn nhận xét "Lân Nhã chỉ hát cover, ít bài hit riêng"?

- Thật ra, những lời đánh giá trên không sai, một phần vì tôi yêu mến dòng nhạc đi cùng năm tháng, những tình khúc vang bóng một thời. Tôi cũng không thích những bài theo dạng đặt hàng, vì tôn trọng cảm xúc nguyên bản của nhạc sĩ lúc sáng tác.

Gần đây, tôi ra album Nhã, tuyển tập toàn bộ bài mới, do nhạc sĩ Hoài Sa phối khí. Không phải tôi muốn chứng tỏ gì, mà chỉ là thời gian qua, tôi nỗ lực tìm những bài hát cho bản thân, nhưng ít ca khúc mang lại cho tôi cảm giác được "phiêu" đúng với tinh thần tôi muốn. Khoảng hai, ba năm gần đây, như một cơ duyên, tôi mới tìm được những bài như vậy để thu album mới.

Tôi tin bản thân vẫn có lượng khán giả nhất định. Có lần, một khán giả kể bạn ấy từng mở nhạc của tôi cho mẹ nghe trước khi bà qua đời. Tôi biết ơn vì đã làm được điều gì đó cho mọi người.

Lân Nhã hát "Như một giấc mơ" với mascot Voi Cận Thị, ở Mặt nạ ngôi sao năm 2017 Lân Nhã hát "Như một giấc mơ" với mascot Voi Cận Thị, ở chương trình "Mặt nạ ngôi sao" năm 2017. Video: Điền Quân

- Dù vậy, cuối năm 2025, anh vướng ồn ào hủy concert vì không bán được vé. Nhìn lại, anh nghĩ gì?

- Có lẽ là lần đầu tôi vướng một sự cố lớn như vậy trong sự nghiệp, khi đêm nhạc kỷ niệm 15 năm ở Hà Nội bị hủy. Mỗi lần đọc các bình luận chê bai trên mạng xã hội, tôi tự hỏi sao mọi người có thể nặng lời đến vậy. Nhưng cũng may, tính tôi không thích lướt mạng nhiều nên ồn ào về câu chuyện đỡ đi phần nào, không tác động quá nhiều đến cuộc sống.

Khi ngồi lại cùng êkíp, tôi học cách đón nhận sự việc một cách tích cực, bình tâm. Tôi tự đặt ra câu hỏi liệu bản thân có muốn đi hát nữa không, và quyết định bước tiếp. Tôi nhận ra công việc nào cũng sẽ khó khăn riêng, chẳng qua nghề của tôi là đứng trước công chúng nên được chú ý nhiều hơn mà thôi. Việc hủy liveshow gây thiệt hại tài chính nhất định, nhưng tôi chấp nhận vì đó là cuộc chơi của mình, do đó không đến nỗi mất ăn mất ngủ (cười).

Lân Nhã hát tại concert ở Nhà hát Hòa Bình, TP HCM giữa tháng 12/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Anh rút ra bài học gì từ sự việc trên?

- Tôi nghĩ bản thân có phần tự tin thái quá. Thay vì tổ chức một đêm nhạc, tôi chơi lớn, làm hai concert ở Hà Nội và TP HCM, với một quy mô rộng hơn rất nhiều so với những show tôi thường hát. Tôi không lường trước những vấn đề phải đối diện, chi phí đội lên ra sao, kéo theo giá vé tăng như thế nào.

Trước đây, những show phòng trà của tôi đều bán hết vé. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ: đi hát phòng trà mãi rồi, thử bước ra một không gian lớn hơn, làm những điều mình và ban nhạc thích. Với tôi, cuộc sống là những bài học liên tiếp mà bản thân phải cố gắng tiếp thu, đến lúc nào không học nổi nữa thì thôi. Nếu sau này làm show, tôi phải cân đo, đong đếm hợp lý, vừa phải hơn.

Ngoài ra, làm liveshow khó thể kiếm lời, hòa vốn đã là mừng. Năm 2019, tôi cùng ca sĩ Uyên Linh tổ chức liveshow chung, cũng lỗ chút ít, cả hai chia nhau chịu.

- Vợ là chỗ dựa cho anh ra sao sau những biến cố trong nghề?

- Vợ hiểu và đồng cảm cùng tôi. Như vụ hủy concert, cô ấy thoải mái, không quá nặng lòng về chuyện đó. Tôi có một điểm dở là mỗi khi đối diện chuyện tiêu cực thường nuốt hết bực tức vào trong, dẫn đến mất cân bằng về tâm lý. Tôi học cách chia sẻ nhiều hơn với vợ và người thân, từ đó thấy thoải mái hơn.

Gần đây, vợ đốc thúc tôi chăm chút ngoại hình nhiều thêm. Năm ngoái, khi quay MV, nhìn vào màn hình monitor của đạo diễn, tôi nhận ra khuôn mặt mình nhiều nếp nhăn hơn. Thường ngày, tôi không quá trau chuốt, những khi đưa con đi học hoặc đi ngoài đường vẫn mặc quần short như bao người. Tôi tập dưỡng da mỗi tối, thay đổi hơn vẻ ngoài, kẻo khó kiếm tiền (cười). Tôi quan niệm đó cũng là cách tôn trọng khán giả.

Ca sĩ Lân Nhã giữ thói quen chạy xe máy đi uống cà phê cùng bạn bè. Ảnh: Mai Nhật

- Những lúc không đi hát, anh dành thời gian cho hai con ra sao?

- Tôi thích đưa đón con đến trường, muốn trò chuyện với tụi nhỏ. Có những điều bé hỏi, tôi không biết cách trả lời, phải hẹn thời gian tìm hiểu, từ đó vô tình biết thêm một chút. Lúc nhỏ, tôi sống với ông bà ngoại, không ở gần ba mẹ nên hiểu được việc có người thân kề bên quan trọng như thế nào. Tôi không khuyên dạy con nhiều mà chỉ cố gắng sống tốt, làm gương cho hai bé sau này.

Có lần, tôi chở con trai út ghé tiệm thuốc. Bỗng nhiên, thằng bé quay sang khều người đứng kế bên, hỏi "Chú có biết ba con là ai không, ba con là ca sĩ Lân Nhã đó". Trên quãng đường về, tôi hỏi con sao lại làm vậy, vì tôi hơi mất tự nhiên. Rồi tôi nhận ra đó thực chất là niềm tự hào của con về ba. Từ đó, tôi cởi mở hơn, mỗi lần đi họp cho bé thường đứng lên chia sẻ ý kiến đóng góp, xem đó là "bài tập", trải nghiệm của mình trong vai trò phụ huynh.

Lân Nhã hát "Đôi bờ" (nhạc ngoại, lời Việt: Lữ Liên) năm 2022 Lân Nhã hát "Đôi bờ" (nhạc ngoại, lời Việt: Lữ Liên) năm 2022. Video: YouTube Soul of The Forest

Ca sĩ tên đầy đủ là Trần Lân Nhã, 40 tuổi, sinh tại TP HCM. Năm 2008, anh đoạt giải nhất cuộc thi hát nhạc Trịnh ở hội quán Hội Ngộ. Năm 2010, anh thi Vietnam Idol, vào top bốn. Rời cuộc thi, anh tham gia phim điện ảnh Những nụ hôn rực rỡ của đạo diễn Quang Dũng. Anh từng lập một nhóm nhạc cùng Ngọc Trai, Xuân Lân và Anh Tuấn, nhưng nhanh chóng giải tán.



Sau thời gian vắng bóng, năm 2017, anh tham gia game show Mặt nạ ngôi sao với mascot Voi Cận Thị. Năm 2019, anh cùng Uyên Linh - quán quân Vietnam Idol 2010 - tổ chức đêm nhạc Chẳng phải tình cờ. Ca sĩ có nhiều bài được yêu thích như Vệt nắng (Phạm Hải Âu), Những tiếng thở dài (Nguyễn Minh Cường), Một thuở yêu người (nhạc Hoa, lời Việt: Khúc Lan), Lại gần hôn anh (nhạc Pháp, lời Việt: Phạm Duy), Đôi bờ (nhạc Italy, lời Việt: Lữ Liên). Năm 2023, anh ra mắt album Nhiên, gồm tám tình khúc nhạc Trịnh.

Mai Nhật