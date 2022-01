Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My 9x hội ngộ

Diễm My 9x được đôi bạn thân mừng tuổi 32. Diễm My 9x đóng Jessica Diễm - sống độc lập vì từng đổ vỡ trong tình cảm. Đạo diễn lấy cảm hứng vai Jessica từ chính Diễm My. Cũng như Jessica, Diễm My đặt sự nghiệp lên hàng đầu, luôn gồng mình đạt mục tiêu công việc. Cô nói: "Đôi lúc, tôi thấy cuộc sống mình hơi đơn điệu vì ít đi chơi, chỉ tập trung kiếm tiền. Vài năm gần đây, khi thành công hơn trong nghề, thu nhập tăng, tôi mới mở lòng, đón nhận tình cảm bạn bè".