Lần nào nhậu chồng cũng hết mình

Chồng tôi được mọi người đánh giá là người có tài có đức, rất hiền, luôn nhiệt tình với mọi người.

Có một điều anh làm tôi rất phiền lòng là việc hay nhậu, tuần ba, bốn lần, có khi hơn. Khi nhậu anh ít ăn nên hay say. Nếu nhậu với người thân thiết, anh nhờ người ta chở về, có hôm tự về, đi xe rất nguy hiểm. Tôi khuyên can, nói nhỏ nói to mà chồng chỉ nghe rồi để đấy, luôn lấy lý do vì công việc, phải tiếp khách, khi đã vào cuộc nhậu rồi là nhiệt tình hết sức.

Tôi cũng nhờ người thân khuyên nhủ, con cái tác động đủ cách mà chồng không giảm được nhậu. Ngoài việc hay nhậu, anh có trách nhiệm với công việc và vợ con. Tôi rất buồn, lo cho sức khỏe của anh, sợ nhất là anh đi xe sau khi nhậu. Tôi bị stress triền miên, nhiều lúc muốn buông xuôi nhưng vì thương chồng con nên rất muốn anh bớt nhậu để gia đình êm ấm.

Mong được nhận lời tư vấn của các bạn.

Huyền

