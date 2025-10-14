Lấn làn ở khúc cua, người đi xe máy lao thẳng vào đầu ôtô

Thái NguyênLấn hẳn sang làn đường ngược chiều, người đi xe máy lao trực diện vào đầu ôtô, hôm 13/10 tại Thanh Tịnh.

Lấn làn ở khúc cua, người đi xe máy lao thẳng vào đầu ôtô Video: Tăng Hạnh

Tình huống giao thông: Đường hẹp, tại khúc cua đông ôtô, một người đi xe máy lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt qua một chiếc xe tải lớn. Ở tốc độ cao, xe máy lao thẳng vào đầu ôtô có gắn camera hành trình. Cú va chạm khá mạnh khiến các lái xe khác cùng chiều cùng bất ngờ. Chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không lấn làn vượt ẩu nhất là ở khúc cua khuất tầm nhìn, với xe ở hướng ngược lại. Nghị định 168/2024 quy định, xe máy lấn làn vượt ẩu bị phạt 4-6 triệu đồng, nếu gây tai nạn mức phạt có thể lên tới 14 triệu đồng.

Nguyên Vũ