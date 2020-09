Lan Khuê, Thanh Hằng làm vedette

Từ trái sang: Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2017 Kim Dung, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2016 Ngọc Châu, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2015 Hương Ly, Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2014 Nguyễn Oanh nắm tay nhau catwalk.