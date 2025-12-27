Lần đầu vinh danh thủ khoa người dân tộc thiểu số

Trong gần 150 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số được vinh danh, có một thủ khoa tốt nghiệp đại học, là lần đầu tiên trong 12 năm của chương trình.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo ngày 27/12 tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025. Các đại diện đến từ 53 dân tộc, cũng đông nhất từ trước đến nay.

Theo Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, ban tổ chức đã lựa chọn từ gần 900 hồ sơ. Trong đó, 64 em đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi Khoa học, kỹ thuật; nghệ thuật, thể thao ở cấp quốc gia, quốc tế.

Ngoài ra, một em đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp đại học, trong năm đầu chương trình tôn vinh nhóm này. Đó là Hà Thị Ánh Tuyết, người dân tộc Mường, tỉnh Phú Thọ. Tuyết dẫn đầu ngành Kinh tế giáo dục Vùng dân tộc thiểu số, thuộc Học viện Dân tộc, với điểm toàn khóa 8.8/10.

43 em khác đỗ đại học với 27 điểm trở lên, theo tổ hợp ba môn. Số còn lại thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù (17 em); học sinh, sinh viên tiêu biểu do địa phương giới thiệu (10) và thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực (15).

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao vòng nguyệt quế cho học sinh được tuyên dương. Ảnh: Ban tổ chức

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá hoạt động này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần nỗ lực vươn lên của thế hệ trẻ dân tộc thiểu số.

Ông nhận định công tác giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đặc biệt chú trọng trong thời gian qua, thể hiện ở việc mở rộng hệ thống trường lớp từ mầm non đến phổ thông; củng cố các trường nội trú, bán trú; các chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa, miễn, giảm học phí, chi phí học tập, học bổng...

Gần đây, 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở đã được khởi công xây dựng tại các xã biên giới; hướng tới hoàn thành xây trường tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan lưu ý việc đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ từ học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc. Đồng thời lựa chọn, cấp học bổng cho một số gương mặt được tuyên dương đi đào tạo ở nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Văn Bá, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức, từ năm 2013 đến nay, hơn 2.000 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số của 53 dân tộc trên cả nước đã được vinh danh. Nhiều người trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, cán bộ xã, sĩ quan quân đội..., quay về quê hương để đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Khánh Linh