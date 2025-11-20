Lần đầu trưng bày 19 bảo vật quốc gia tại Đà Nẵng

Nhà sưu tập tư nhân Lương Hoàng Long cũng mang đến thạp đồng Đông Sơn, niên đại thế kỷ 3-1 trước Công Nguyên, kích thước cao 58 cm, đường kính miệng 39 cm, đường kính chân đến 35,5 cm, trọng lượng 13,6 kg.

Bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đánh giá sự kết hợp của một số bộ sưu tập tư nhân tại trưng bày lần này đã giúp người xem có cái nhìn đầy đủ hơn về bảo vật Đà Nẵng, cho thấy sự phong phú, đa dạng của nguồn tư liệu hiện có.