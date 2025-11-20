Lần đầu trưng bày 19 bảo vật quốc gia tại Đà Nẵng

Chiều 19/11, Bảo tàng Điêu khắc Chăm (số 2 đường 2/9, phường Hải Châu) trưng bày chuyên đề "Bảo vật quốc gia - Di sản trong lòng Đà Nẵng".
Sự kiện lần đầu tiêu giới thiệu đến công chúng 19 bảo vật quốc gia tại TP Đà Nẵng sau sáp nhập, nhằm kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2025). Trong số 19 bảo vật, tượng Bồ tát Tara, niên đại thế kỷ thứ 9, chất liệu kim loại đồng, lần đầu tiên được trưng bày hiện vật gốc, kể từ sự kiện APEC 2017.
Hiện vật gốc đài thờ Đồng Dương, cao 197 cm, dài 396 cm, rộng 354 cm, niên đại thế kỷ thứ 9, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2018.
Tượng rồng Tháp Mẫn, niên đại thế kỷ 13, chất liệu sa thạch, cao 158 cm, dài 158 cm, rộng 61cm, là một trong số ít bảo vật còn gần như nguyên vẹn.
Đài thờ Mỹ Sơn E1, cao 65 cm, dài 353 cm, rộng 271 cm, niên đại thế kỷ 7-8, được công nhận là bảo vật quốc gia từ năm 2012.
Phù điêu Shiva múa Phong Lệ, được khai quật chính tại làng Phong Lệ, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Tượng cao 98 cm, rộng 141 cm, dày 15cm, niên đại khoảng thế kỷ 10. Đây là một trong bốn bảo vật quốc gia của Đà Nẵng mới được công nhận tháng 12/2024, cùng với các bảo vật phù điêu Uma Chánh Lộ, tượng rồng Tháp Mẫn và tượng Gajasimha.
Nhà sưu tập tư nhân Lương Hoàng Long cũng mang đến thạp đồng Đông Sơn, niên đại thế kỷ 3-1 trước Công Nguyên, kích thước cao 58 cm, đường kính miệng 39 cm, đường kính chân đến 35,5 cm, trọng lượng 13,6 kg.
Bà Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đánh giá sự kết hợp của một số bộ sưu tập tư nhân tại trưng bày lần này đã giúp người xem có cái nhìn đầy đủ hơn về bảo vật Đà Nẵng, cho thấy sự phong phú, đa dạng của nguồn tư liệu hiện có.
Phiên bản đầu tượng thần Siva, đầu thế kỷ 10, cao 24 cm, rộng 11,7 cm, dày 1 mm, chất liệu hợp kim vàng, được công nhận bảo vật năm 2015. Hiện vật gốc đang được lưu giữ tại Bảo tàng Đà Nẵng, sau khi được chuyển từ Bảo tàng Quảng Nam (cũ) về.
Với những bảo vật không trưng bày hiện vật gốc, Bảo tàng Chăm đã phóng nhiều hình ảnh và chú thích, thuyết minh cho người xem. Ngoài đầu tượng thần Silva không trưng bày hiện vật gốc, còn nhiều bảo vật khác trưng bày bằng ảnh, như hạt mã não hình thú Lai Nghi; bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi.
Hiện vật gốc bảo vật đài thờ Trà Kiệu, chất liệu sa thạch, niên đại thế kỷ 7-8, được công nhận bảo vật quốc gia năm 2012.
Trưng bày thu hút đông đảo người tham quan, trong đó có nhiều khách nước ngoài và sinh viên.
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lưu giữ bộ sưu tập hiện vật văn hóa Chăm quy mô và giá trị bậc nhất Việt Nam. Thành lập năm 1915, bảo tàng hiện trưng bày hơn 2.000 tác phẩm, trong đó có nhiều pho tượng, phù điêu và kiến trúc đá sa thạch có niên đại từ thế kỷ 7 đến 15.
Nguyễn Đông