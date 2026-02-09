Lần đầu tổ chức triển lãm về Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Quảng NinhHệ thống cổ vật, tư liệu quý về Thiền phái Trúc Lâm và tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ được trưng bày tại Yên Tử .

Tỉnh Quảng Ninh vừa công bố kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp xuân Bính Ngọ 2026. Điểm nhấn mới trong năm nay là Triển lãm về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, hoạt động lần đầu tiên được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của dòng thiền thuần Việt sau khi Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới vào tháng 7/2025.

Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử không chỉ đơn thuần là một tôn giáo, mà là biểu tượng của tinh thần độc lập và bản sắc văn hóa dân tộc, được sáng lập vào thế kỷ XIII bởi Phật hoàng Trần Nhân Tông, vị vua từng hai lần lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Nguyên Mông.

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông ở Yên Tử. Ảnh: Giang Huy

Khác với nhiều giáo phái, Trúc Lâm Yên Tử mang đậm tinh thần "nhập thế", đề cao triết lý "Phật tại tâm". Theo đó, con người không nhất thiết phải rời bỏ thế gian mới tu thành Phật, mà có thể tìm thấy sự giác ngộ ngay trong bổn phận hằng ngày với gia đình và đất nước.

Triển lãm diễn ra từ ngày 25/2 đến 4/3/2026 tại khu vực Gương Thiền Khai Tâm. Tại đây, người dân và du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những hình ảnh, tư liệu hiện vật quý hiếm từ thế kỷ XIII-XIV được khai quật tại vùng đất di sản.

Bên cạnh triển lãm, lễ hội xuân Yên Tử năm nay có sự thay đổi đặc biệt về chính sách tiếp cận. Nhằm tri ân du khách và kích cầu du lịch, tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng mức phí tham quan 0 đồng từ năm 2026 đến hết năm 2028.

Chuỗi hoạt động trọng tâm bao gồm Lễ khai hội (Sáng 26/2) được tổ chức tại Cung Trúc Lâm với các nghi thức truyền thống như rước kiệu, đóng dấu thiêng Yên Tử và dâng hương cầu quốc thái dân an; Chương trình nghệ thuật đặc biệt (20h ngày 26/2) tại sân khai hội Chùa Trình; Trải nghiệm "Xuân di sản - Tết làng Nương" với các trò chơi dân gian, diễu ngựa, võ thuật cổ truyền và ẩm thực của người Dao Thanh Y dưới chân núi; Hội chợ OCOP có quy mô trên 100 gian hàng giới thiệu đặc sản vùng miền.

Mới đây, HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng đã thông qua nghị quyết miễn phí tham quan Yên Tử nhằm tri ân cộng đồng sau khi nơi này được công nhận Di sản văn hóa thế giới.

Lê Tân