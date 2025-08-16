Lần đầu tiên xuất hiện thủ đoạn 'bắt cóc online' ở Đà Nẵng

Đà NẵngHai cô gái 18 và 19 tuổi tin lời dẫn dụ của kẻ gọi điện thoại đã đến nhà nghỉ và bị khống chế tinh thần, rơi vào cảnh bị "bắt cóc ảo", còn cha mẹ liên tiếp nhận cuộc gọi tống tiền.

Ngày 16/8, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã giải cứu hai cô gái ở phường Hòa Cường và Hội An Đông bị tội phạm xuyên quốc gia "bắt cóc online".

Vụ thứ nhất, khoảng 20h ngày 14/8, gia đình nữ sinh 18 tuổi ở phường Hòa Cường nhận điện thoại từ con gái thông báo đang bị công an điều tra liên quan đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền rất lớn. Vì thế, gia đình phải chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch.

Liền sau đó, một người đàn ông gọi điện thoại tự xưng là công an, yêu cầu gia đình chuyển 500 triệu đồng thì con mới được thả về.

Điều tra theo tin báo của gia đình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện nữ sinh đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Xuân, cách nhà khoảng 5 km. Khi công an có mặt giải cứu, nữ sinh không bị trói hay khống chế nhưng đang bị dẫn dụ làm theo các chỉ dẫn qua mạng của nhóm lừa đảo.

Nữ sinh ở phường Hòa Cường được công an giải thích về thủ đoạn lừa đảo, sau khi được giải cứu khỏi nhóm "bắt cóc online". Ảnh: Công an cung cấp

Vụ thứ hai xảy ra chiều 15/8. Cô gái 19 tuổi ở phường Hội An Đông bị nhóm thao túng tâm lý qua điện thoại, buộc tự đi đến một nhà nghỉ. Sau khi nhận thông báo phải chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc, gia đình mất liên lạc với con.

17h30, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận tin báo đã huy động tổng lực các cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 tổ truy tìm. Đến 21h8, công an tìm thấy nạn nhân tại một nhà nghỉ ở Ngũ Hành Sơn. Lúc này, cô gái vẫn đang chat video với một người tại Campuchia.

Đây là hai vụ "bắt cóc online" đầu tiên được ghi nhận ở Đà Nẵng, dù hình thức lừa đảo mới này từng xuất hiện tại nhiều địa phương. Tại TP HCM từ tháng 3 đến giữa tháng 8 có 18 vụ, hầu hết là sinh viên, gồm cả nữ và nam, số tiền bị yêu cầu phải nộp để chuộc người là 3,5 tỷ đồng.

Theo công an, gọi là "bắt cóc online" bởi nạn nhân bị khống chế điều khiển như là một vụ khống chế bắt cóc thật, dù hoàn toàn không có việc tiếp xúc trực tiếp của kẻ bắt cóc và nạn nhân.

Công an Đà Nẵng khuyến cáo, tội phạm mạng lợi dụng sự sợ hãi của người dân để lừa đảo, biến "bắt cóc ảo" thành mất tiền thật. Do đó, người dân cần tỉnh táo, không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền theo yêu cầu của người tự xưng là cán bộ cơ quan công quyền. Đặc biệt, học sinh, sinh viên nên trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo trước cạm bẫy mạng.

Nguyễn Đông