Lần đầu tiên phẫu thuật khớp gối toàn phần bằng robot

Hà NộiCác bác sĩ Bệnh viện Đại học Y vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp gối toàn phần đầu tiên tại Việt Nam dưới sự hỗ trợ của robot cầm tay.

Bệnh nhân là nam giới, 72 tuổi, nhập viện với chẩn đoán thoái hóa khớp gối toàn bộ giai đoạn IV. Trước đó, người bệnh từng thử nhiều phương pháp điều trị bảo tồn như tiêm huyết tương giàu tiểu cầu hay nội soi làm sạch khớp nhưng tình trạng không thuyên giảm. Ca mổ kéo dài một giờ giúp bệnh nhân ổn định sức khỏe và đang được theo dõi hậu phẫu.

Bác sĩ Thành (bên trái) và kíp đang kiểm tra tình trạng bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Ảnh: Thùy An

PGS.TS Đào Xuân Thành, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, hôm 15/1 nhận định đây là bước tiến mới của y học trong nước khi lần đầu tiên ứng dụng robot vào phẫu thuật thay thế toàn bộ khớp gối. Hệ thống được sử dụng là CORI - thế hệ robot phẫu thuật chỉnh hình tân tiến, có khả năng hỗ trợ bác sĩ lập kế hoạch, cắt xương và đặt khớp nhân tạo dựa trên dữ liệu giải phẫu, sinh cơ học riêng biệt của từng người.

Khác với các thế hệ robot cũ, CORI thu thập dữ liệu giải phẫu trực tiếp ngay tại phòng mổ. Nhờ đó, bệnh nhân không cần chụp CT hay MRI trước phẫu thuật, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ. Thiết bị đóng vai trò như "tai mắt" giúp phẫu thuật viên xác định chính xác vị trí và loại bỏ phần xương tổn thương với độ sai lệch dưới 1 mm.

Công nghệ này cho phép kiểm soát việc cắt xương theo thời gian thực, tối ưu hóa trục chi và độ cân bằng phần mềm quanh gối. Bác sĩ nhờ vậy có thể bảo tồn tối đa mô lành, hạn chế xâm lấn và tránh cắt bỏ xương không cần thiết. Phương pháp giúp người bệnh giảm đau đáng kể, tập vận động sớm và rút ngắn thời gian nằm viện. Đặc biệt, chi phí thực hiện kỹ thuật này tại Việt Nam thấp hơn 4-5 lần so với các nước trong khu vực như Thái Lan hay Singapore.

Bác sĩ Thành (đội mũ trùm) và kíp mổ đang sử dụng Robot CORI phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2019 toàn cầu ghi nhận 528 triệu người sống chung với bệnh thoái hóa khớp, trong đó nhóm trên 55 tuổi chiếm 73%. Tại Việt Nam, tình trạng già hóa dân số cùng tỷ lệ béo phì và chấn thương gia tăng khiến căn bệnh này ngày càng phổ biến.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo bệnh thoái hóa khớp gối thường diễn tiến âm thầm, không gây đau khi ngồi yên nên dễ bị bỏ qua. Nhiều bệnh nhân có tâm lý sợ phẫu thuật nên trì hoãn điều trị, khiến bệnh chuyển biến nặng. Người dân cần duy trì chế độ ăn uống, vận động khoa học và đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu sưng đau, cứng khớp bất thường để được can thiệp kịp thời.

Thùy An