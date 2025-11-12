Lần đầu tiên ghép phổi cho hai bệnh nhân cùng lúc

Lần đầu tiên tại Việt Nam, bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương thực hiện thành công hai ca ghép phổi đồng thời, mở ra hy vọng sống cho bệnh nhân suy hô hấp giai đoạn cuối.

"Sau một đêm dài, hai sự sống được hồi sinh", TS Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, nói chiều 11/11, khi vừa rời khỏi phòng chăm sóc hai bệnh nhân ghép phổi. Hiện, sức khỏe của họ tiến triển thuận lợi, có thể tự thở bằng lá phổi mới và tiếp tục được theo dõi đặc biệt.

Cuộc đại phẫu diễn ra hôm 9/11 khi Bệnh viện Phổi Trung ương nhận được hai lá phổi từ người cho chết não trong một ngày. Cả hai người bệnh trên đều được quản lý, theo dõi từ trước và chờ ghép phổi trong thời gian dài.

Bệnh nhân thứ nhất là nữ 48 tuổi ở Hà Nội, có tiền sử đái tháo đường type 2, phát hiện tổn thương phổi từ năm 2023. Tình trạng giãn phế nang, kén khí và tràn khí màng phổi tái phát nhiều lần khiến chức năng hô hấp của bà suy giảm nghiêm trọng. Ghép phổi là cơ hội sống duy nhất. Bà được nhận tạng từ một quân nhân 55 tuổi bị chết não do đột quỵ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Các bác sĩ ghép phổi cho bệnh nhân. Ảnh: Ngọc Khánh

Trường hợp còn lại là nam 48 tuổi ở Hải Phòng, mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) nhiều năm, phải thở oxy tại nhà suốt hai năm qua và có tiên lượng tử vong cao. Ông nhận được lá phổi từ một người hiến 32 tuổi chết não tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

TS Lượng cho hay vì thực hiện hai ca ghép phổi liên tục, nhóm bác sĩ, phẫu thuật viên của Bệnh viện Phổi Trung ương không thể kịp vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa để nhận phổi. Một kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy lấy và vận chuyển tạng, cùng sự hỗ trợ của hãng hàng không, cách sát đã giúp tạng ghép được chuyển về Hà Nội trong "thời gian vàng".

"Đây là cách phối hợp tổng lực hiệu quả theo chuẩn quốc tế, giúp tiết kiệm nhân lực, chi phí và tăng khả năng cứu sống người bệnh", bác sĩ Lượng nói.

Cũng theo ông Lượng, thành công này nâng tổng số ca ghép phổi tại bệnh viện lên 9, tất cả đều đạt tiêu chuẩn cao nhất của Trung tâm Ghép phổi UCSF (Mỹ). "Sự kiện này khẳng định bệnh viện đã làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép hai ca cùng lúc, đưa Việt Nam vào danh sách các trung tâm ghép phổi lớn trên thế giới", ông nói.

Các bác sĩ đưa phổi ghép cho bệnh nhân. Ảnh: Ngọc Khánh

Bệnh viện đang trong quá trình xây dựng Trung tâm Ghép phổi vùng, không chỉ ghép phổi cho người dân Việt Nam và các nước trong khu vực mà còn tiếp tục chuyển giao, đào tạo, nâng tầm kỹ thuật ghép phổi ở mức cao nhất như các quốc gia phát triển.

Lê Nga