Thước phim hiếm gặp giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cách bú sữa của cá nhà táng non dưới biển sâu.

Lần đầu ghi hình cá nhà táng bú sữa mẹ Cá nhà táng quấn quýt bên mẹ để bú sữa. Video: Disney Channel.

Nhóm quay phim cho chương trình tài liệu động vật hoang dã Secrets of the Whales của National Geographic may mắn ghi được hình ảnh cá nhà táng non bú sữa mẹ ở vùng biển Thái Bình Dương và chia sẻ trên kênh Disney Channel hôm 9/4.

Dù sữa mẹ là nguồn dưỡng chất đối với cá nhà táng non, hành vi bú sữa của chúng vẫn là điều bí ẩn với các nhà khoa học. Cá nhà táng mẹ có núm vú ngược với phần mũi dài chứa dầu cá. Cảnh quay mới hé lộ cá nhà táng non thuộc giống cái sử dụng hàm dưới để xâm nhập núm vú ngược của mẹ nó, tạo điều kiện cho sữa chảy ra. Hợp chất trắng đục này chứa lượng chất béo cao gấp 10 lần so với sữa người.

Với chiều dài 4 m, cá nhà táng non cần phát triển nhiều để đạt kích thước trưởng thành là 15,8 m. Trong suốt thời gian này, do con non không thể lặn sâu, cá nhà táng mẹ đôi khi xúm lại với nhau hợp thành đám đông gần mặt nước.

Cá nhà táng (tên khoa học Physeter catodon) nặng trung bình trên dưới 30 tấn, lớn nhất trong họ hàng nhà cá voi có răng. Nó có cái đầu chiếm tới 1/3 chiều dài cơ thể. Trong cái đầu to đó lại chứa dung lượng rất lớn một loại chất thường được gọi là dầu cá nhà táng (Spermacati). Chiều dài cơ thể con đực khoảng 18 m. Cá cái bằng khoảng 80% chiều dài và nặng khoảng 50-60% trọng lượng cá đực. Cá nhà táng sống trong các đại dương từ khoảng 70 vĩ độ bắc đến khoảng 70 vĩ độ nam.

An Khang (Theo IFL Science)