Lần đầu đi du thuyền ngắm vịnh di sản Hạ Long

Khung cảnh vịnh Hạ Long nhìn từ du thuyền.
Du khách làm thủ tục khởi hành tại cảng Tuần Châu, có phòng chờ riêng và được phát vòng tay check in trước khi lên tàu lúc 12h. Tháng 10, thời tiết mát mẻ, lượng khách không quá đông nên quá trình làm thủ tục diễn ra nhanh chóng. Từ khu chờ, du khách được đưa ra bến du thuyền bằng xe buggy. Tour trọn gói có giá khoảng 4 triệu đồng mỗi người.
Ngay khi lên tàu, du khách được chào đón bằng đồ uống mát và màn múa nón truyền thống. Phần lớn hành khách trên tàu là khách nước ngoài, nhân viên giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đoàn thủy thủ khoảng 10 người, túc trực hỗ trợ du khách suốt hành trình.
"Người bạn Bồ Đào Nha đi cùng tôi đặc biệt ấn tượng với trang phục áo dài và nón lá của các nhân viên", An chia sẻ.
Khi tàu rời bến hướng ra điểm neo, du khách dùng bữa trưa buffet với các món Việt và quốc tế, tuỳ khẩu vị. Sóng điện thoại và Internet chỉ ổn định ở khu vực gần bờ, càng di chuyển sâu vào vịnh, tín hiệu càng yếu và gần như mất hoàn toàn.
Tàu dừng tại điểm neo để du khách nghỉ ngơi. Đến khoảng 14h, hệ thống loa phát thông báo về chuyến tham quan đầu tiên trong hành trình. Du khách được đưa đến các điểm khám phá bằng thuyền nhỏ (ảnh), hoạt động mang tính tự chọn. Mỗi thuyền đều trang bị áo phao, du khách bắt buộc phải mặc trong suốt chuyến đi.
Điểm tham quan thứ hai trong buổi chiều là hang Luồn. Hang Luồn nằm trên đảo Bồ Hòn, có chiều dài khoảng 60 m, cao 2,5-4 m, tạo thành một đường hầm tự nhiên xuyên qua núi đá vôi, nối vịnh bên ngoài với một hồ nước xanh, phẳng lặng bên trong.
Du khách thường tham quan bằng thuyền hoặc chèo kayak, len lỏi qua cửa hang thấp để chiêm ngưỡng vách đá phủ rêu, đàn khỉ sinh sống quanh núi. Mặt hồ lặng sóng được bao bọc bởi vách đá dựng đứng.
Guilherme Timula, du khách Bồ Đào Nha trong nhóm bạn của An, chọn chèo kayak thay vì ngồi thuyền khám phá hang Luồn, với chi phí 350.000 đồng cho hai người.
"Thư giãn tuyệt đối, chỉ nghe tiếng chim kêu, thi thoảng thấy cả đại bàng bay lượn trên bầu trời, khung cảnh hùng vĩ tôi chưa từng trải nghiệm ở đâu khác", Guilherme Timula nói.
Anh chia sẻ việc tự tay chèo qua những lối nước hẹp giữa các đảo đá cho cảm giác anh "thực sự là một phần của khung cảnh, được tự do khám phá vịnh theo cách riêng". Dù chưa từng đi du thuyền ở nơi nào khác, anh cho rằng trải nghiệm ở Hạ Long đặc biệt ở vẻ đẹp tự nhiên, gần như chưa bị hiện đại hóa, khác biệt với hình ảnh xa hoa của những chuyến du thuyền châu Âu mà anh từng thấy.
Kết thúc chuyến tham quan hang Luồn, nhóm khách trở lại tàu để chuẩn bị cho bữa tối. Khu vực nhà hàng sôi động với chương trình nhạc sống do ban nhạc người Philippines biểu diễn.
Ngày thứ hai trong lịch trình, nhóm tiếp tục khám phá hang Sửng Sốt sau khi dùng bữa sáng nhẹ. Hang Sửng Sốt nằm trên đảo Bồ Hòn, thuộc khu trung tâm của vịnh Hạ Long, là một trong những hang động lớn và đẹp nhất khu vực. Hang được người Pháp phát hiện năm 1901 và đặt tên là "Grotte des Surprises" (Hang của những điều sửng sốt) vì vẻ đẹp kỳ ảo bên trong.
Từ bến tàu, du khách phải leo khoảng 100 bậc đá để đến cửa hang ở độ cao hơn 25 m so với mực nước biển. Hang có diện tích khoảng 10.000 m2, gồm hai khoang lớn với trần cao, hệ thống nhũ đá đa dạng tạo hình độc đáo. Ánh sáng tự nhiên kết hợp chiếu sáng nhân tạo khiến không gian trong hang rực rỡ.
Kết thúc chuyến tham quan hang động, nhóm khách trở lại tàu để chuẩn bị trả phòng. Trong hành trình trở về cảng Tuần Châu, họ thư giãn trên boong tầng thượng, nơi có khu ngắm cảnh, quầy bar và bể sục hướng ra vịnh. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để ngắm hoàng hôn trên vịnh.
"Đúng tính chất chuyến nghỉ dưỡng, tạm rời xa mạng Internet, lịch trình vừa phải, cân bằng giữa tham quan và thư giãn", An nói và cho hay một số người bạn nước ngoài mong muốn có những tour dài ngày hơn để khám phá sâu kỳ quan hùng vĩ vịnh Hạ Long. Nhóm du khách cho hay mức chi phí tour là "dễ chịu" với khách quốc tế và phù hợp với du khách Việt có tài chính trung bình.
Hành trình khám phá Hạ Long của nhóm khép lại bằng buổi dạo quanh chợ Cái Dăm trước khi lên xe trở về Hà Nội.
Mai Phương
Ảnh: NVCC