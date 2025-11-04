Lần đầu đi du thuyền ngắm vịnh di sản Hạ Long

Du khách làm thủ tục khởi hành tại cảng Tuần Châu, có phòng chờ riêng và được phát vòng tay check in trước khi lên tàu lúc 12h. Tháng 10, thời tiết mát mẻ, lượng khách không quá đông nên quá trình làm thủ tục diễn ra nhanh chóng. Từ khu chờ, du khách được đưa ra bến du thuyền bằng xe buggy. Tour trọn gói có giá khoảng 4 triệu đồng mỗi người.

"Người bạn Bồ Đào Nha đi cùng tôi đặc biệt ấn tượng với trang phục áo dài và nón lá của các nhân viên", An chia sẻ.

Ngay khi lên tàu, du khách được chào đón bằng đồ uống mát và màn múa nón truyền thống. Phần lớn hành khách trên tàu là khách nước ngoài, nhân viên giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. Đoàn thủy thủ khoảng 10 người, túc trực hỗ trợ du khách suốt hành trình.

Khi tàu rời bến hướng ra điểm neo, du khách dùng bữa trưa buffet với các món Việt và quốc tế, tuỳ khẩu vị. Sóng điện thoại và Internet chỉ ổn định ở khu vực gần bờ, càng di chuyển sâu vào vịnh, tín hiệu càng yếu và gần như mất hoàn toàn.

Tàu dừng tại điểm neo để du khách nghỉ ngơi. Đến khoảng 14h, hệ thống loa phát thông báo về chuyến tham quan đầu tiên trong hành trình. Du khách được đưa đến các điểm khám phá bằng thuyền nhỏ (ảnh), hoạt động mang tính tự chọn. Mỗi thuyền đều trang bị áo phao, du khách bắt buộc phải mặc trong suốt chuyến đi.

Điểm tham quan thứ hai trong buổi chiều là hang Luồn. Hang Luồn nằm trên đảo Bồ Hòn, có chiều dài khoảng 60 m, cao 2,5-4 m, tạo thành một đường hầm tự nhiên xuyên qua núi đá vôi, nối vịnh bên ngoài với một hồ nước xanh, phẳng lặng bên trong.

Chèo kayak ngắm hang Luồn

Guilherme Timula, du khách Bồ Đào Nha trong nhóm bạn của An, chọn chèo kayak thay vì ngồi thuyền khám phá hang Luồn, với chi phí 350.000 đồng cho hai người.

"Thư giãn tuyệt đối, chỉ nghe tiếng chim kêu, thi thoảng thấy cả đại bàng bay lượn trên bầu trời, khung cảnh hùng vĩ tôi chưa từng trải nghiệm ở đâu khác", Guilherme Timula nói.

Anh chia sẻ việc tự tay chèo qua những lối nước hẹp giữa các đảo đá cho cảm giác anh "thực sự là một phần của khung cảnh, được tự do khám phá vịnh theo cách riêng". Dù chưa từng đi du thuyền ở nơi nào khác, anh cho rằng trải nghiệm ở Hạ Long đặc biệt ở vẻ đẹp tự nhiên, gần như chưa bị hiện đại hóa, khác biệt với hình ảnh xa hoa của những chuyến du thuyền châu Âu mà anh từng thấy.