Lần đầu có xe buýt 2 tầng ngắm Sài Gòn xuyên đêm

TP HCM lần đầu triển khai tour trải nghiệm "Không ngủ ở Sài Gòn" bằng xe buýt 2 tầng, phục vụ khách tham quan xuyên đêm.

Tour "Không ngủ ở Sài Gòn" bắt đầu được khai thác từ 21/12, hoạt động từ 23h đến 7h hôm sau. Tour khởi hành ở 96 đường Nguyễn Huệ, quận 1, chạy qua 30 tuyến đường, gần 20 điểm tham quan di tích, kiến trúc, khu phố ẩm thực và các trung tâm có hoạt động nhộn nhịp suốt đêm của thành phố như đường Bùi Viện, Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà.

City tour có điểm đầu xuất phát và điểm cuối trùng nhau. Du khách dễ dàng chọn các điểm dừng chính để lên hay xuống như Bưu điện trung tâm thành phố, 96 Nguyễn Huệ, 187 Phạm Ngũ Lão hay chợ Bến Thành...

Dịch vụ xe buýt hai tầng ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Chương trình tour đêm kéo dài từ 70 đến 75 phút, thời gian cách nhau giữa mỗi chuyến là 30 phút và được thuyết minh bằng 9 ngôn ngữ, giá vé dao động từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng một người, tùy theo khung giờ.

Các điểm ngắm cảnh chính mà tour đêm đi qua có thể kể đến như phố đi bộ Nguyễn Huệ, tòa nhà Ủy ban Nhân dân Thành phố, Dinh Độc Lập, nhà Thờ Đức Bà, cầu Ba Son, tòa tháp Landmark 81, khu Phố Tây Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão hay chợ Bến Thành.

Theo ông Nguyễn Khoa Luân, Giám đốc Công ty Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam, đơn vị cung cấp dịch vụ, TP.HCM là "vùng đất hiếm trên thế giới hội tụ nhiều yếu tố phát triển kinh tế đêm". Việc sử dụng xe buýt 2 tầng giúp khai thác nền kinh tế đêm của thành phố, tạo sự kết nối các chuỗi cung ứng dịch vụ, từ đó thúc đẩy phát triển du lịch và tiêu dùng dịch vụ.

Ngoài ra, việc tăng cường tần suất và thời gian phục vụ xe buýt 2 tầng có thể nâng cao cạnh tranh với các nước trong khu vực nhằm thu hút du khách quốc tế đến TP HCM và Việt Nam, góp phần tăng nguồn thu ngoại tệ cho thành phố.

Ngoài tuyến du lịch vòng quanh trung tâm thành phố, Công ty Ảnh Việt Hop on Hop off Việt Nam đang xin phép mở tuyến thứ hai kết nối từ trung tâm thành phố đến Chợ Lớn - Quận 6. Các tuyến đường chính xe sẽ đi qua như Trần Hưng Đạo, khu phố Đông Nam dược Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, bùng binh Bưu điện quận 5, khu phố bán hàng trang trí, chợ Bình Tây, chùa ông - chùa Bà, Nguyễn Tri Phương, Chợ An Đông.

Hop on Hop off là dịch vụ xe du lịch nổi tiếng ở nhiều quốc gia trên thế giới, bắt đầu vận hành ở TP HCM từ năm 2015 trong khung giờ 8-22h30. Thêm "Không ngủ ở Sài Gòn", du khách có thể trải nghiệm city tour đầu tiên trên thế giới phục vụ khách tham quan 24/24 bằng xe buýt 2 tầng.

Vân Khanh