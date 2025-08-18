Lần đầu có sách dạy tài chính cho học sinh lớp 1-12

Lần đầu ở Việt Nam có một bộ sách giáo dục tài chính từ lớp 1 đến 12, giúp học sinh hiểu về tiền, cách tiết kiệm, chi tiêu, đầu tư...

Bộ sách do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành, ra mắt ngày 18/8. Tác giả là bà Lê Thị Thúy Sen, Tổng biên tập Thời báo Ngân hàng.

12 quyển ứng với 12 khối lớp, giá 20.000-28.000 đồng một quyển. Học sinh tiểu học được dạy "hiểu đúng về tiền", thông qua các bài học về nhận biết tiền Việt Nam đồng, cất giữ tiền và tiết kiệm.

Với lớp 6-9, học sinh được học về các phong tục, tập quán về tiền, hiểu cơ bản về tiết kiệm - chi tiêu - thanh toán và đầu tư. Ở bậc THPT, sách đi sâu về các yếu tố kinh tế (tỷ giá, tín dụng, lãi suất...), môi trường đầu tư, các sản phẩm đầu tư như trái phiếu, cổ phiếu, bảo hiểm, chứng chỉ quỹ, thuế, vàng, khởi nghiệp, hệ thống tài chính - ngân hàng.

"Lần đầu tiên có bộ sách về giáo dục tài chính xuyên suốt từ lớp 1 đến 12", ông Trần Quang Vinh, Phó tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cho biết.

Theo ông Vinh, những năm gần đây, các sách dạy kỹ năng sống cho học sinh khá phổ biến, nhưng chủ yếu về Tin học, Ngoại ngữ, STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán). Sách chuyên biệt về tài chính "gần như chưa có", nhất là một bộ sách cho từng khối lớp.

Bộ sách Giáo dục tài chính. Ảnh: Thanh Hằng

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đánh giá bộ sách Giáo dục tài chính phù hợp dạy ở chương trình buổi 2 ở các trường phổ thông. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường học dạy chính khóa vào buổi 1, còn buổi 2 tập trung vào các hoạt động về văn hóa, nghệ thuật, STEM, STEAM, văn hóa đọc, kỹ năng sống, năng lực số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ, thể thao...

Ông Vinh cho biết để đưa được vào nhà trường, sách phải tuân thủ nhiều yếu tố, như tính giáo dục, khoa học, sư phạm.

"Về cơ bản, bộ sách này đạt tiêu chuẩn của sách giáo khoa", ông Vinh nói. "Kiến thức trong bộ sách đồng bộ, đầy đủ, không tới mức chuyên sâu nên giáo viên hoàn toàn dạy được, có thể triển khai đại trà".

Thời gian tới, ban biên soạn sẽ phát hành bộ tài liệu hướng dẫn dạy, cung cấp miễn phí cho giáo viên và phụ huynh.

Bà Lê Thị Thúy Sen, tác giả bộ sách Giáo dục tài chính. Ảnh: Thanh Hằng

Nói về động lực viết sách, tác giả Lê Thị Thúy Sen chia sẻ bà muốn có một bộ tài liệu hoàn chỉnh cho học sinh phổ thông, hạn chế để các em thiếu kiến thức hoặc tiếp cận với các nội dung sai lệch, không bài bản về tài chính.

Theo khảo sát của Standard & Poor's, chỉ 24% người Việt trưởng thành có hiểu biết về tài chính, xếp thứ 118 trên tổng số 144 quốc gia. Trong khi đó, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, tín dụng đen... ngày càng phức tạp.

Theo bà Sen, điểm đặc biệt của bộ sách là đưa ca dao, tục ngữ vào các bài học để học sinh dễ tiếp cận, nhớ bài lâu hơn. Chẳng hạn, sách lớp 6 dùng câu "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", "kiến tha lâu cũng đầy tổ" trong bài về tiết kiệm, "của ít lòng nhiều" ở bài ứng xử với tiền lì xì.

"Cuốn sách này không dạy làm giàu, mà giúp các em hiểu về tài chính, biết cách quản lý tài chính để có cuộc sống tốt hơn", bà Sen nói.

Thanh Hằng