Lần đầu cấp phép thử nghiệm dự án chuyển đổi tài sản mã hóa

Đà Nẵng cấp phép thử nghiệm cho dự án chuyển đổi trực tiếp tài sản mã hóa sang tiền pháp định và ngược lại đầu tiên tại Việt Nam.

Ngày 26/8, UBND TP Đà Nẵng cấp phép cho dự án Basal Pay tham gia thử nghiệm có kiểm soát trong khuôn khổ sandbox fintech tại Đà Nẵng. Dự án ứng dụng công nghệ blockchain trong chuyển khoản nội địa dành cho khách du lịch nước ngoài. Đây là lần đầu Việt Nam cấp phép cho dự án thử nghiệm chuyển đổi tài sản mã hóa.

Dự án do AlphaTrue Solutions phát triển, hướng tới giải quyết các điểm nghẽn trong giao dịch của khách quốc tế khi đến Việt Nam. Thay vì qua nhiều lớp trung gian, ứng dụng cho phép chuyển đổi trực tiếp tài sản mã hóa sang tiền pháp định và ngược lại chỉ trong vài giây. Theo nhà phát triển, chi phí giao dịch rẻ hơn khoảng 30% so với phương thức truyền thống.

Lộ trình thử nghiệm kéo dài 36 tháng, gồm 5 giai đoạn từ xây dựng nền tảng, vận hành giới hạn, mở rộng quy mô, đánh giá đến triển khai chính thức. Toàn bộ quá trình được thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ giám sát, nhằm đảm bảo tính pháp lý, đánh giá khả năng tích hợp blockchain vào hệ thống tài chính truyền thống.

Giải pháp này được thiết kế tích hợp chuẩn quy định của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF). Theo đó, tất cả thông tin định danh của người gửi và nhận khi giao dịch sẽ được thu thập, lưu trữ tối thiểu 5 năm. Cơ chế này vốn được áp dụng với các trung gian thanh toán như ngân hàng, sàn giao dịch quốc tế, giúp các cơ quan quản lý theo dõi dòng tiền, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nâng tính minh bạch của hệ thống tài chính toàn cầu.

7 tháng đầu năm, Đà Nẵng đón gần 11 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu dịch vụ ước đạt 18.000 tỷ đồng. Thành phố cũng đang khuyến khích thử nghiệm có kiểm soát các mô hình mới như tài sản số, dịch vụ tài chính số để thu hút quỹ đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp. Địa phương này cũng là một trong hai thành phố được chọn để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế với cơ chế, chính sách đặc thù.

Theo dữ liệu Chainalysis, Việt Nam đứng thứ 5 toàn cầu về mức độ sử dụng tài sản mã hóa, với hơn 17 triệu người dùng. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động diễn ra trong "vùng xám pháp lý", chưa có cơ chế giám sát rõ ràng, tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền, lừa đảo và thất thu ngân sách. Vì thế, sandbox được coi là công cụ để tạo không gian thử nghiệm công nghệ mới, đồng thời bảo đảm quản lý trong phạm vi giám sát.

