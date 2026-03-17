Lặn cùng cá voi sát thủ ở Bắc Cực

Ngay trước khi đối mặt trực tiếp kẻ săn mồi lớn nhất đại dương, Arthur Guérin-Boëri, vận động viên lặn tự do người Pháp 5 lần vô địch thế giới, cảm thấy phấn khích nhưng cũng sợ hãi.

Anh nhảy khỏi thuyền xuống vùng nước lạnh giá của vịnh hẹp Kvænangen thuộc Na Uy, gần đảo Spildra ở Bắc Cực. Nước sâu và tối đen với tầm nhìn hạn chế. Anh nghe thấy tiếng bạn gái từ trên thuyền. “Đừng cử động! Chúng đang tiến đến chỗ anh!”

“Tôi quay đầu lại và thấy hai chiếc vây khổng lồ cao 2 m nhô lên khỏi mặt nước”, Arthur Guérin-Boëri nói.

Đây là cá voi sát thủ mà anh đã vượt hàng trăm dặm để được chiêm ngưỡng.