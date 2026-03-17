Lặn cùng cá voi sát thủ ở Bắc Cực

Ngay trước khi đối mặt trực tiếp kẻ săn mồi lớn nhất đại dương, Arthur Guérin-Boëri, vận động viên lặn tự do người Pháp 5 lần vô địch thế giới, cảm thấy phấn khích nhưng cũng sợ hãi.
Anh nhảy khỏi thuyền xuống vùng nước lạnh giá của vịnh hẹp Kvænangen thuộc Na Uy, gần đảo Spildra ở Bắc Cực. Nước sâu và tối đen với tầm nhìn hạn chế. Anh nghe thấy tiếng bạn gái từ trên thuyền. “Đừng cử động! Chúng đang tiến đến chỗ anh!”
“Tôi quay đầu lại và thấy hai chiếc vây khổng lồ cao 2 m nhô lên khỏi mặt nước”, Arthur Guérin-Boëri nói.
Đây là cá voi sát thủ mà anh đã vượt hàng trăm dặm để được chiêm ngưỡng.
Guérin-Boëri nhìn ra từ một chiếc thuyền trước khi lặn xuống nước ngoài khơi đảo Spildra của Na Uy.
Anh ngụp xuống nước và nhìn thấy màu trắng của những con cá voi sát thủ khi chúng nổi lên từ làn nước tối, bơi thẳng về phía anh một cách nhẹ nhàng và yên tĩnh.
“Chúng đột nhiên tránh xa tôi vào phút cuối cùng, đi ngang qua tôi, nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt hai bên chiếc đầu to lớn”, anh nói. Cảm giác hồi hộp và sợ hãi nhanh chóng biến thành sự phấn khích vì chúng quá đẹp.
Bơi cùng cá voi sát thủ là giấc mơ đã thành hiện thực đối với Guérin-Boëri, người đã phá vỡ tám kỷ lục thế giới trong môn thể thao lặn tự do. “Tôi muốn gặp kẻ săn mồi lớn nhất đại dương, cá voi sát thủ đứng đầu chuỗi thức ăn, sinh vật này đã thu hút sự chú ý của tôi từ khi còn nhỏ.”
Guérin-Boëri khởi động trước khi lặn.
Một con cá voi sát thủ đang bơi trong vịnh hẹp Kvænangen của Na Uy. Những động vật có vú sống ở biển này có thể đạt tốc độ lên tới 30 dặm một giờ và nặng tới 11 tấn.
Guérin-Boëri tạo dáng trước một điểm lặn ở Spildra, nơi không có nhiều người sinh sống.
Chưa từng có trường hợp nào được ghi nhận về việc cá voi sát thủ giết người trong tự nhiên, Guérin-Boëri biết điều này trước khi lặn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy hoàn toàn thoải mái khi xuống nước.
Việc chụp ảnh và ngắm nhìn có thể rất khó khăn vì cá voi sát thủ di chuyển rất nhanh và im lặng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chúng luôn luôn im lặng. Giống như cá heo hoặc cá voi, chúng giao tiếp dưới nước bằng cách huýt sáo với nhau.
Morin nói rằng bạn có thể nghe thấy rất rõ khi có một nhóm cá voi sát thủ ở cùng nhau và đó là "một điều kỳ diệu tuyệt đối".
Guérin-Boëri hy vọng sớm quay lại và ở lại lâu hơn. Trong tương lai, anh dự định thực hiện loạt phim tài liệu, lặn ở nhiều vùng biển trên thế giới để khám phá đời sống của con người và các loài động vật.
Mai Anh (Theo CNN)