Lan công chúa dát vàng 24K giá vài triệu đồng một cành

Lan công chúa dát vàng 24K sở hữu thiết kế riêng, nguồn khan hiếm, có giá bán vài triệu đồng mỗi cành đang hút khách dịp Tết.

Những ngày cận Tết, thị trường hoa - cây cảnh tại TP HCM bắt đầu sôi động. Khác những năm trước, người mua năm nay không chỉ tìm hoa để chưng mà còn quan tâm nhiều hơn đến ý nghĩa và giá trị biểu trưng của sản phẩm.

Sự thay đổi này khiến một số cửa hàng điều chỉnh cách làm, đưa yếu tố "vàng" - mặt hàng được nhắc đến nhiều trong năm qua - vào hoa Tết. Lan công chúa dát vàng 24K vì vậy xuất hiện như một xu hướng tiêu dùng mới trong mùa Tết năm nay, tập trung ở phân khúc cao cấp.

Chị Hồng, ngụ phường Xuân Hòa, cho biết chọn mua lan dát vàng sau khi cân nhắc nhiều loại hoa Tết khác nhau. Theo chị, lan phù hợp chưng trong phòng khách vì dáng gọn và giữ được lâu. "Giá cao hơn dòng lan thường, nhưng có thêm yếu tố vàng nên tôi chọn với mong muốn năm mới thuận lợi hơn", chị nói.

Chị Minh Anh, ngụ phường Phú Mỹ, cho rằng lan dát vàng giúp không gian Tết có điểm nhấn. "Tôi chọn theo mẫu cửa hàng tư vấn. Chơi hết Tết hoa vẫn còn, không phải dọn sớm", chị chia sẻ.

Ở nhóm khách mua biếu, anh Hoàng Nam đánh giá lan dát vàng phù hợp làm quà Tết cao cấp. "Việc có thêm yếu tố vàng khiến món quà thể hiện rõ giá trị hơn", anh nói.

Ông Võ Văn Còn, chủ cửa hàng hoa trên đường Trường Chinh, phường Tây Thạnh, cho biết sản phẩm này được đưa ra từ quan sát hành vi khách mua. "Năm nay, khách nói nhiều về vàng hơn, từ tích trữ đến làm quà. Chúng tôi nghĩ nếu kết hợp yếu tố này với hoa Tết, sẽ phù hợp mối quan tâm chung", ông nói.

Theo ông Còn, lan công chúa được chọn làm nền cho sản phẩm vì thuộc phân khúc cao cấp, dáng gọn và chơi được lâu. Việc dát vàng 24K lên cánh hoa giúp chậu lan vừa giữ vai trò trang trí, vừa mang thêm ý nghĩa tài lộc trong dịp đầu năm. Dù không hướng đến số đông, dòng sản phẩm này ghi nhận lượng khách chốt sớm nhiều hơn so với các dòng lan thông thường, chủ yếu để chưng Tết hoặc biếu tặng.

Lan công chúa cao cấp chưa lên chậu. Ảnh: Võ Văn Còn

Ông cho biết, cửa hàng đã nhận khoảng 20-30 đơn đặt trước, bên cạnh các đơn lẻ phát sinh mỗi ngày. Cao điểm giao chậu lan từ ngày 22 tháng Chạp. Giá bán lan dát vàng phụ thuộc vào số lượng cành và chủng loại. Với các chậu nhỏ, giá từ 1-2 triệu đồng mỗi cành. Riêng lan công chúa - dòng cao cấp nhất, có giá 3-4 triệu đồng mỗi cành. Những chậu nhiều cành có thể lên vài chục triệu đồng, đơn hàng cao nhất tại cửa hàng này khoảng 30 triệu đồng.

Không chỉ bổ sung yếu tố vàng, các cửa hàng còn đầu tư vào khâu thiết kế để tạo sự khác biệt. Một số chậu lan được làm theo ý tưởng riêng, phổ biến là các hình tượng truyền thống như Mai - Lan - Cúc - Trúc, thể hiện trên lớp vải bọc chậu và phụ kiện trang trí. Theo người bán, khách mua lan dát vàng thường quan tâm đến tổng thể chậu hoa và thông điệp đi kèm, thay vì chỉ so sánh giá.

Nhân viên bán hàng tại một tiệm hoa ở Bàn Cờ cho biết lan công chúa dát vàng là dòng sản phẩm mới được đưa ra trong mùa Tết năm nay và được nhóm khách có thu nhập cao lựa chọn nhiều hơn dự kiến. "Từ đầu tháng 12, lượng khách hỏi mua tăng rõ. Nhiều người đặt theo mẫu riêng để biếu đối tác hoặc chưng trong nhà", người này nói.

Nguồn lan chủ yếu được nhập từ Đà Lạt. Theo các chủ cửa hàng, thời tiết năm nay không thuận lợi, mưa lũ khiến sản lượng giảm, giá hoa tăng so với cùng kỳ. Trong bối cảnh đó, các cửa hàng buộc phải bán sớm và giới hạn số lượng. "Lan dát vàng không thể làm đại trà vì mất nhiều thời gian chế tác, lại phụ thuộc vào nguồn hoa đạt chất lượng. Khách thường phải đặt trước ít nhất một tuần", ông Còn cho biết.

Lan công chúa là dòng cao cấp, mỗi cành có từ 16-18 bông, được chọn lọc kỹ trước khi đưa vào chế tác. Trước đây, dòng lan này chủ yếu nhập khẩu từ Đài Loan hoặc Nhật Bản với giá cao. Việc canh tác thành công tại Đà Lạt trong những năm gần đây giúp nguồn cung ổn định hơn, dù mức giá vẫn thuộc nhóm cao trên thị trường hoa Tết.

Chậu lan công chúa dát vàng 2 cành có giá 4,5 triệu đồng. Ảnh: Võ Văn Còn

Mỗi chậu lan dát vàng được làm hoàn toàn thủ công, thời gian hoàn thiện kéo dài gần hai ngày, lâu hơn nhiều so với lan thông thường. Vàng sử dụng là loại 24K, được dát trực tiếp lên cánh hoa bằng vật liệu chuyên dụng nhằm đảm bảo hoa giữ được độ bền trong suốt thời gian chưng Tết. Do số lượng có hạn, các cửa hàng chỉ nhận đơn theo kế hoạch và không bán đại trà.

Thi Hà