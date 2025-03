Lan can bờ biển Sầm Sơn hư hỏng, gãy vụn

Thanh HóaHàng rào bằng sắt dài khoảng một km thuộc dự án hơn 250 tỷ đồng dọc đường Hồ Xuân Hương xuống cấp, đổ sập sau ít năm sử dụng.

Hệ thống lan can phía đông đường Hồ Xuân Hương, thuộc phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn hiện hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Lan can bờ biển Sầm Sơn gãy vụn Hệ thống lan can bờ biển Sầm Sơn hư hỏng. Video: Lê Hoàng Toàn bộ công trình dài khoảng 1 km, hiện không còn nước sơn màu xanh như ban đầu mà đã rỉ sét, ố vàng, bóng tróc. Kết cấu hoa văn, trụ đỡ biến dạng, nhiều chỗ gãy vụn rơi trên bờ kè bêtông hoặc rớt xuống biển rồi bị sóng cuốn đi. Những tấm còn lại cũng không còn chắc chắn mà lung lay, nghiêng ngả.

Du khách trước đây thường đến vị trí có dãy lan can này chụp ảnh check in hoặc đi dạo ngắm biển song giờ không dám đến gần vì có thể ngã xuống bờ kè đá phía dưới nếu bất cẩn.

"Các trụ sắt, đinh vít bị ăn mòn, nhô lên mặt bờ kè rất sắc nhọn, có thể bị thương nếu sơ ý dẫm phải", du khách Nguyễn Thanh Thúy nói.

Trụ sắt gãy vụn trên bờ kè. Ảnh: Lê Hoàng

Ngoài lan can, một số cầu thang kết cấu bằng thép, có chức năng làm đường dẫn cho người dân và du khách di chuyển từ trên mặt đê xuống biển ở Sầm Sơn cũng đã hư hại. Các tấm thép mặt sàn cầu thang đã mục mại, tạo ra những lỗ hổng lớn, mất an toàn.

Công trình lan can bờ biển phía đông đường Hồ Xuân Hương là hạng mục thuộc dự án xử lý sạt lở bờ biển Sầm Sơn, được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt năm 2016. Dự án được giao cho do UBND thành phố Sầm Sơn làm chủ đầu tư, hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2018. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 250 tỷ đồng, bằng nguồn vốn trung ương hỗ trợ theo chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và ngân sách đối ứng của địa phương.

Cầu thang dẫn xuống biển mục mại, thủng nhiều mảng lớn. Ảnh: Lê Hoàng

Theo thiết kế ban đầu, hệ thống lan can có kết cấu thép hộp mạ kẽm nhúng nóng, sau đó được sơn phủ ba lớp. Tuy nhiên do nằm sát bờ biển, nên chỉ sau thời gian ngắn đưa vào vận hành, hệ thống lan can, cầu thang đã bị oxy hóa, nước biển ăn mòn gây hư hỏng nặng.

Ông Trần Thất Long, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Sầm Sơn, cho hay thành phố đang rà soát lại toàn bộ hệ thống lan can tại các công trình ven bờ biển. Trước mắt, khu vực kè biển phía đông đường Hồ Xuân Hương, thuộc phường Quảng Cư sẽ được cắm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách. "Thời gian tới thành phố sẽ có phương án sửa chữa, thay thế phù hợp", ông Long nói.

Một số trụ và phần lan can còn lại đều hoen gỉ, bề mặt thủng lỗ chỗ do bị nước biển ăn mòn. Ảnh: Lê Hoàng

Lê Hoàng