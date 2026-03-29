Lặn bắt hàu dưới đáy sông Nhật Lệ

Trước khi xuống nước, ông Châu buộc quanh bụng dây chì và xích nặng gần 20 kg để giữ cơ thể ổn định dưới dòng nước chảy mạnh. "So với lặn biển, chì đeo quanh người phải nặng hơn vì nước sông chảy xiết", người đàn ông 30 năm bắt hàu dưới đáy sông nói.
Do vỏ hàu sắc lẹm, thợ lặn luôn mang găng tay bảo hộ. Dù vậy, trong quá trình làm việc họ vẫn nhiều lần bị hàu cứa rách tay chân.
Trước khi xuống nước, ông Châu buộc quanh bụng dây chì và xích nặng gần 20 kg để giữ cơ thể ổn định dưới dòng nước chảy mạnh. "So với lặn biển, chì đeo quanh người phải nặng hơn vì nước sông chảy xiết", người đàn ông 30 năm bắt hàu dưới đáy sông nói.
Do vỏ hàu sắc lẹm, thợ lặn luôn mang găng tay bảo hộ. Dù vậy, trong quá trình làm việc họ vẫn nhiều lần bị hàu cứa rách tay chân.
Sau khi mặc đồ chuyên dụng giữ ấm, thợ lặn đeo kính để tránh nước vào mắt và giúp quan sát dưới đáy sông sâu từ 5 đến 10 m. Họ ngậm ống dẫn khí oxy, nhảy xuống sông, chìm dần, chỉ còn thấy đường ống dẫn khí dập dềnh trên mặt biển và bọt khí thổi lên.
Hàu bám rất chắc vào đá nên thợ lặn phải dùng thanh sắt dài khoảng 40 cm, uốn cong hai đầu để cạy tách.
Sau khi mặc đồ chuyên dụng giữ ấm, thợ lặn đeo kính để tránh nước vào mắt và giúp quan sát dưới đáy sông sâu từ 5 đến 10 m. Họ ngậm ống dẫn khí oxy, nhảy xuống sông, chìm dần, chỉ còn thấy đường ống dẫn khí dập dềnh trên mặt biển và bọt khí thổi lên.
Hàu bám rất chắc vào đá nên thợ lặn phải dùng thanh sắt dài khoảng 40 cm, uốn cong hai đầu để cạy tách.
Sau khoảng 20 phút lặn, túi đựng đã đầy hàu, ông Châu nổi lên mặt nước, đổ vào thuyền rồi tiếp tục lặn xuống. "Thợ lặn chỉ làm việc khi nhiệt độ trên 15 độ C. Nếu nước quá lạnh hoặc trời mưa lũ, nước đục không nhìn thấy đáy sông thì phải nghỉ", ông giải thích.
Sau khoảng 20 phút lặn, túi đựng đã đầy hàu, ông Châu nổi lên mặt nước, đổ vào thuyền rồi tiếp tục lặn xuống. "Thợ lặn chỉ làm việc khi nhiệt độ trên 15 độ C. Nếu nước quá lạnh hoặc trời mưa lũ, nước đục không nhìn thấy đáy sông thì phải nghỉ", ông giải thích.
Cách đó không xa, ông Lê Văn Thắng, 50 tuổi, sau gần một giờ ngâm mình dưới nước lên thuyền uống nước và nghỉ ngơi 10 phút, rồi tiếp tục công việc.
Cách đó không xa, ông Lê Văn Thắng, 50 tuổi, sau gần một giờ ngâm mình dưới nước lên thuyền uống nước và nghỉ ngơi 10 phút, rồi tiếp tục công việc.
Hàu khai thác từ sông được cho vào túi lưới hoặc rổ rồi ngâm dưới nước một ngày đêm để chúng thải bớt cát và chất bẩn trước khi mang lên bờ tách ruột.
Hàu khai thác từ sông được cho vào túi lưới hoặc rổ rồi ngâm dưới nước một ngày đêm để chúng thải bớt cát và chất bẩn trước khi mang lên bờ tách ruột.
Lặn sâu hơn 5 m bắt hàu ở sông Nhật Lệ. Video: Đắc Thành
Đắc Thành