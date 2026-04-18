Lampard đưa Coventry trở lại Ngoại hạng Anh

AnhHLV Frank Lampard xem việc giúp Coventry City thăng hạng Ngoại hạng Anh sau 25 năm là thành tích đặc biệt bậc nhất sự nghiệp.

Tối 17/4, Coventry hòa 1-1 trên sân Blackburn Rovers, nhờ bàn gỡ của Bobby Thomas ở phút 84. Kết quả này giúp Coventry vững đỉnh bảng Championship với 86 điểm, bỏ cách đội xếp thứ ba Millwall tới 13 điểm khi mùa giải còn ba vòng, qua đó chắc suất thăng hạng trực tiếp.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Lampard suýt bật khóc giữa bầu không khí ăn mừng cuồng nhiệt tại sân Ewood Park. "Thật tuyệt vời. CĐV đã trải qua quá nhiều thất vọng nhưng vẫn luôn ở bên đội bóng. Giờ họ xứng đáng có khoảnh khắc này", ông nói. "Đây là một đội bóng lớn, với lịch sử và ý nghĩa đặc biệt với thành phố".

HLV Frank Lampard vui mừng sau trận Coventry hòa Blackburn Rovers 1-1 ở vòng 43 giải hạng Nhất (Championship) ngày 17/4/2026. Ảnh: Reuters

Lampard là một trong những tiền vệ vĩ đại bậc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Ông thi đấu cho Chelsea giai đoạn 2001-2014, ghi 211 bàn qua 648 trận, đoạt 13 danh hiệu, trong đó có ba Ngoại hạng Anh và một Champions League. Ông còn khoác áo West Ham, Swansea City, Man City trước khi giải nghệ tại New York City FC.

Ở cấp độ quốc tế, Lampard ghi 29 bàn qua 106 trận cho tuyển Anh, dự ba kỳ World Cup (2006, 2010, 2014) và Euro 2004 - giải đấu ông được bầu vào đội hình tiêu biểu. Lampard cũng hai lần liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của Anh (2004, 2005).

Cựu danh thủ người Anh xem việc giúp Coventry thăng hạng trong bối cảnh hiện tại là một thành tựu đặc biệt và xứng đáng đứng ngang hàng với những danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp. "Khi đó tôi có thể cảm ơn Didier Drogba hay John Terry. Còn giờ, những gì đội bóng này làm được là nhờ nỗ lực phi thường", ông bày tỏ.

Lampard từng làm HLV tại Derby County, Chelsea và Everton trước khi dẫn dắt Coventry từ tháng 11/2024. Cùng CLB này, ông thua 20, hòa 16, thắng 42 - đạt tỷ lệ 53,8%. Khi nhà cầm quân người Anh tiếp quản, Coventry chỉ đứng thứ 17. Nhưng sau chưa đầy hai năm, ông giúp Coventry "lột xác" và lần đầu trở lại Ngoại hạng Anh kể từ năm 2001.

Lampard thừa nhận ông chưa đánh giá hết tầm vóc của CLB trước khi nhận lời dẫn dắt. HLV 47 tuổi tiết lộ mục tiêu ban đầu chỉ là lọt vào nhóm play-off, nhưng Coventry đã vượt xa kỳ vọng khi giành vé lên hạng sớm ba vòng. "Chúng tôi không đặt kế hoạch thăng hạng trực tiếp. Toàn đội chỉ nghĩ đến việc vào top 4 hoặc 5", Lampard nói. "Tôi từng trải qua nhiều mùa giải phải chờ đến phút cuối để đạt mục tiêu. Thật may là năm nay không phải như vậy. Việc hoàn thành mục tiêu sớm mang lại cảm giác rất tuyệt vời. Nhưng chúng tôi vẫn muốn vô địch".

Coventry được thành lập năm 1883, có biệt danh "The Sky Blues" nhờ màu áo xanh da trời truyền thống. CLB từng trải qua giai đoạn đỉnh cao kéo dài 34 năm liên tiếp ở hạng đấu cao nhất nước Anh (1967-2001) và là thành viên sáng lập Ngoại hạng Anh năm 1992. Danh hiệu lớn duy nhất của Coventry là chức vô địch Cup FA năm 1987. Tuy nhiên, đội bóng sau đó sa sút, từng rơi xuống tận League Two (giải hạng Tư của Anh) năm 2017. Trong những năm gần đây, dưới nền tảng do HLV Mark Robins xây dựng, Coventry dần trở lại, giành quyền lên Championship năm 2020 và liên tục cạnh tranh suất thăng hạng. Việc giành vé lên Ngoại hạng Anh mùa 2026-2027 đánh dấu lần trở lại hạng đấu cao nhất sau 25 năm, khép lại hành trình dài đầy biến động của đội bóng miền Trung nước Anh.

Hồng Duy (theo Sky Sports)