Lampard: 'Cầu thủ Chelsea mất đoàn kết'

AnhTheo HLV Frank Lampard, mùa giải trước thảm hoạ của Chelsea xuất phát từ sự mất đoàn kết và thiếu nhiệt huyết của một đội hình quá nhiều ngôi sao.

Lampard được Chelsea giao phó ghế HLV tạm quyền sau khi người tiền nhiệm Graham Potter bị sa thải. Nhưng không những không thể vực dậy đội bóng, ông cùng các học trò kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 12 - thấp nhất trong lịch sử CLB.

Trong buổi Talkshow tại chương trình "The Diary of CEO podcast", Lampard - đã chia tay đội bóng thành London - cho rằng nguyên nhân xuất phát từ số lượng cầu thủ đội một phình to sau khi tân Chủ tịch Todd Boehly chi hơn 700 triệu USD trong hai kỳ chuyển nhượng, cũng như sự thiếu đoàn kết từ các cầu thủ.

"Chất lượng trong các buổi tập không xứng tầm với đội bóng. Bạn không thể trông chờ vào những chiến thắng ngay cả trước Brentford nếu thái độ tập luyện như vậy", ông nói. "Khi tôi bắt đầu nhận việc, tôi cảm thấy đội bóng không còn tinh thần và sự đoàn kết. Đó chưa phải điều tồi tệ nhất nhưng nếu bạn muốn trở thành người mạnh nhất bạn phải tập luyện với tinh thần của người mạnh nhất."

Lampard trong cuộc trò chuyện với The Diary of CEO podcast.

Lampard từng được Chelsea bổ nhiệm chính thức năm 2019 và giúp nâng tầm một số cầu thủ như Reece James, Mason Mount, Callum Hudson-Odoi hay Christian Pulisic. Nhưng tháng 1/2021, ông bị sa thải vì thành tích sa sút cũng như bất đồng với chính sách chuyển nhượng của CLB - lúc đó còn dưới quyền tỷ phú Roman Abramovich.

Sau một năm nghỉ ngơi, cựu tiền vệ tuyển Anh nhận lời dẫn dắt Everton. Đến tháng 1/2023, ông mất việc rồi trở lại Chelsea lần hai. Lúc đó, số lượng cầu thủ đội một của đội chủ sân Stamford Brdige lên đến hơn 30 người, bao gồm hai bom tấn Enzo Fernandez và Mykhailo Mudryk. "Khi mới đến, tôi nhanh chóng nhận ra các cầu thủ không còn động lực thi đấu, họ cho rằng mùa giải đã kết thúc và bắt đầu suy nghĩ về tương lai", Lampard cho hay. "Khi tôi còn thi đấu, nếu không được HLV cho phép ra sân trong bảy tháng, tôi sẽ nghĩ đến việc rời khỏi đây không dưới bốn lần. Tôi thực sự gặp khó khăn trong việc thúc đẩy tinh thần thi đấu cho đội bóng. Khi bạn có trong tay số lượng lớn cầu thủ, thật khó để gạt họ ra khỏi thành phần đội hình thi đấu. Nó không dễ dàng."

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Lampard không nhắm chỉ trích vào Ban lãnh đạo mới, dù CLB đã trải qua bốn đời HLV trong một mùa giải, tiêu tốn hàng trăm triệu USD và cuối cùng là xếp ở nửa dưới Ngoại hạng Anh. "Họ có một kế hoạch ấn tượng. Tôi có một mối quan hệ tích cực với họ", Lampard tiết lộ. "Tham vọng của họ thật sự tuyệt vời, họ mong muốn sở hữu đội bóng và điều đó thật tốt. Họ muốn xây dựng đội hình giàu sức mạnh nên sẵn sàng chi tiền. Họ đang trong quá trình dọn dẹp các sai lầm nhưng bạn sẽ thấy những cầu thủ như Fernandez, Mudryk hay Madueke sẽ tỏa sáng trong tương lai, họ là những ngôi sao lớn của Chelsea."

Về quyết định trở lại Stamford Bridge, ông khẳng định: "Tôi hoàn toàn không hối hận. Nếu ai đó chỉ trích tôi về sáu hoặc bảy tuần làm việc tạm quyền tại Chelsea, tôi cũng không có vấn đề gì. Đó là quãng thời gian không dễ dàng trong sự nghiệp nhưng tôi đã thu nhận nhiều kinh nghiệm và học hỏi từ đó".

Tùng Nguyễn