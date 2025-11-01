Lammens: 'Tôi không phải Schmeichel cải trang'

Tân binh của Man Utd Senne Lammens không e ngại áp lực ở vị trí bị soi mói bậc nhất bóng đá hiện đại, và tin rằng một thủ môn không cần cố tỏ ra đặc biệt hay nổi trội bằng những đường chuyền ngắn.

Ở tuổi 23, sau chỉ một mùa thi đấu trọn vẹn ở cấp chuyên nghiệp, Lammens đã phải đối mặt với "áp lực cực đại" - như HLV Ruben Amorim miêu tả - khi được chọn bắt chính trước khung gỗ Man Utd. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với BBC Sport trước chuyến làm khách gặp Nottingham Forest ở Ngoại hạng Anh lúc 22h hôm nay 1/11, thủ môn người Bỉ không hề tỏ ra tự ti.

Lammens trên sân tập Carrington cùng Man Utd ngày 30/10. Ảnh: manutd.com

"Ai cũng nói đến Man Utd và khoác áo đội bóng này nghĩa là đối mặt với rất nhiều áp lực", tân binh 23 tuổi nói. "Nhưng tôi đón nhận thử thách đó. Trước hết, thật tuyệt khi được chơi cho một đội bóng lớn như Man Utd. Còn về chuyện gặp áp lực, tôi thực sự không có gì phải sợ hãi cả".

Niềm tin của CĐV Man Utd dành cho Andre Onana – người bị đem cho Trabzonspor mượn - và Altay Bayindir - thủ môn bắt chính 6 trận Ngoại hạng đầu mùa - xuống thấp đến mức Lammens được vỗ tay vang dội ngay trong pha bắt gọn bóng đầu tiên ở trận gặp Sunderland ngày 4/10.

Thành tích giữ sạch lưới ngay lần đầu ra mắt ấy của Lammens đã khơi mào cho những lời ca cổ vũ "Cậu là Schmeichel cải trang à?" trên các khán đài, so sánh tân binh này với huyền thoại Đan Mạch Peter Schmeichel. Lammens cho biết anh không nghe thấy những lời ca đó trên sân lúc đó, nhưng rất vui khi biết tin sau trận. Nhưng Lammens thừa nhận bản thân còn thua rất xa một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử Man Utd

"Trong trận, tôi chỉ tập trung vào những diễn biến trên sân, không chú tâm nhiều đến những âm thanh trên khán đài, nhưng sau trận tôi có biết tin", anh nói. "Tôi chẳng phải Schmeichel cải trang gì đâu. Tôi chỉ là Senne Lammens, đang nỗ lực giúp đội bóng. Tôi rất vui vì những lời khen đó, nhưng cần phải thực tế. Schmeichel là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử. Tôi còn phải chứng minh nhiều để được nhắc tên cùng ông ấy".

Trận gặp Sunderland, Lammens 38 lần chuyền dài lên phần sân đối phương. Đến trận thắng trước Liverpool hai tuần sau đó, thống kê này lên tới 45. Cựu thủ môn của Royal Antwerp cho biết đó là ý tưởng đến từ ban huấn luyện, và nó phù hợp với phong cách chơi bóng của anh.

Thủ môn Sense Lammens bắt bóng trong trận Man Utd thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh 04/10/2025. Ảnh: Reuters

"Mọi người bàn tán khá nhiều về chiến thuật đó", Lammens bảo vệ kế hoạch được vạch ra của Amorim. "Nhưng quan trọng vẫn là cách chúng tôi chơi và cường độ chúng tôi tạo ra. Gặp Liverpool, chúng tôi phải hết sức thực tế, bạn sẽ không thể cố tỏ ra đẹp mắt ở khâu triển khai bóng từ tuyến dưới. Chúng tôi chọn chơi trực diện và tranh chấp bóng hai nhiều hơn. Và với những cầu thủ dâng cao ở tuyến đầu, chúng tôi luôn có thể khiến đối thủ gặp vấn đề".

Thời Erik ten Hag còn dẫn dắt Man Utd, Man Utd mong muốn đạt được ý tưởng triển khai bóng ngắn từ phần sân nhà. Thủ thành Onana ngày đó từng tuyên bố anh thích lối chơi mạo hiểm đó, vì nó phù hợp với phong cách của anh và giống với những gì mình từng được đào tạo khi còn gắn bó với học viện La Masia của Barca.

"Bạn không nên tự làm khó bản thân, triển khai bóng ngắn từ vị trí thủ môn đôi khi hại nhiều hơn lợi", Lammens nói khi được hỏi về vai trò của thủ môn. "Tôi cố gắng không chơi quá mạo hiểm, tin tưởng vào phẩm chất của các đồng đội phía trên và ở tuyến giữa. Đôi khi bạn cần đưa bóng lên nhanh nhất có thể".

Lammens coi mối liên hệ với hàng thủ trước mặt là chìa khóa thành công kể từ khi chiếm suất bắt chính. Harry Maguire cùng Matthijs de Ligt cũng từng nhấn mạnh kỳ vọng tương tự của họ với người đồng đội phía sau lưng.

"Họ bảo tôi không cần phải là thủ môn xuất chúng hay cố tỏ ra đặc biệt gì, chỉ cần có mặt ở những thời khắc quan trọng để mang lại sự tin tưởng cho toàn đội", anh kể. "Chỉ cần như vậy là sẽ giúp các đồng đội cảm thấy thoải mái và an tâm hơn, bởi họ biết ở phía sau luôn có người có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào. Mấu chốt nằm ở khả năng giao tiếp giữa thủ môn và hàng thủ. Tôi tự hào vì bản thân lúc nào cũng điềm tĩnh. Nhưng khi cần, tôi có thể gay gắt hoặc quát các đồng đội. Có được cả hai phẩm chất là điều tốt".

Senne Lammens bắt bóng trước Yankuba Minteh trong trận Man Utd thắng Brighton 4-2 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford ngày 25/10. Ảnh: Reuters

Lammens trở thành thủ môn một phần vì anh trai - vốn là fan cuồng của Man Utd - muốn có người cản phá các cú sút của mình. Mặt khác, thủ thành từng được Club Brugge đào tạo cũng không muốn phải chạy quá nhiều trên sân.

Sau khi chuyển đến Old Trafford vào ngày cuối chuyển nhượng hè 2025 với giá gần 24 triệu USD, Lammens phải ngồi dự bị qua ba trận. Hai trong số đó, trước Man City và Brentford, kết thúc bằng thất bại với Man Utd. Nhưng thủ thành này cho rằng đó là quyết định đúng của Amorim.

"Không cần phải có một kế hoạch cứng nhắc nào cả", anh khẳng định. "Thủ thành tốt nhất sẽ luôn là người được ra sân. Nhưng ban đầu, tôi gặp chút khó khăn trong tập luyện. HLV thấy vậy và cho tôi thời gian để thích nghi. Trận đầu được ra sân chính là cơ hội hoàn hảo để tôi chứng minh năng lực, và từ đó, mọi thứ bắt đầu suôn sẻ. Tôi nghĩ mình đã có một khởi đầu như mơ ở Man Utd".

Lammens tin rằng phía trước vẫn còn nhiều thử thách đặt ra cho bản thân lẫn toàn đội, với mục tiêu quan trọng là giành vé dự Cup châu Âu. Dẫu vậy, anh không muốn tự gò bó mơ ước về sự nghiệp ở Old Trafford. "Tôi muốn được gắn bó lâu dài với Man Utd", anh tuyên bố. "Hy vọng đến cuối cùng, tôi có thể được nhắc tên cùng những tượng đài như Schmeichel, Van der Sar và David de Gea".

Hoàng Thông (theo BBC)