Lammens - Gã 'mọt sách' ưa thích sự hỗn loạn trong bóng cố định

Thủ thành Senne Lammens xem đọc sách là cách lấy lại cân bằng sau khi hết mình với bóng đá, nơi anh phấn khích với cảm giác bị đối phương bủa vây trong các pha cố định.

Ngày làm việc của Lammens bắt đầu lúc 9h khi anh lái xe vào sân tập Carrington. Hầu hết ngày hồi phục, các cầu thủ thường dành thời gian trong phòng gym hoặc trên bàn massage, nhưng thủ môn sinh năm 2002 lại có mặt trên thảm cỏ để hoàn thành các bài tập kỹ thuật cùng HLV thủ môn.

Sau bữa trưa tại căng-tin, Lammens lên đường tới trường tiểu học Partington Central Academy. Tại đây, anh trò chuyện với các em nhỏ trong một sự kiện của quỹ từ thiện United Foundation hôm 25/2 về tầm quan trọng của việc đọc sách, nhân dịp Ngày Sách Thế giới. Bản thân anh cũng là một "mọt sách" chính hiệu, khi tác phẩm yêu thích là quyển Nhà Giả Kim của Paulo Coelho.

Lammens chụp ảnh với các em nhỏ trong sự kiện của quỹ từ thiện United Foundation ngày 25/2. Ảnh: Man Utd

"Tôi thích đọc sách về các VĐV khác, xem cách họ đối mặt với nghịch cảnh và áp lực, chẳng hạn Kobe Bryant hay LeBron James", thủ môn người Bỉ nói với nhóm phóng viên sau buổi giao lưu cùng các học sinh từ 5 đến 11 tuổi. "Tôi thích đọc, nhưng thành thật mà nói dạo này tôi đọc ít hơn vì quá bận rộn".

Kết thúc sự kiện, Lammens lập tức trở lại Carrington vào lúc 16h. Anh ở lại đây thêm vài giờ trong phòng gym và bể bơi. Trước đó, vào hôm thứ Hai, vốn là ngày nghỉ của cả đội, anh cũng chủ động đến trung tâm tập luyện để tự thực hiện một buổi tập trọn vẹn.

Từ khi gia nhập Man Utd theo hợp đồng 25 triệu USD từ Royal Antwerp vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè 2025, Lammens dành phần lớn thời gian để cải thiện sức mạnh thể chất.

Với chiều cao 1,93m và thể hình đậm, anh luôn là một cầu thủ mạnh mẽ, ngay cả từ thời còn đá tiền đạo cho học viện KRC Bambrugge, nơi cha và anh trai anh từng thi đấu. Tuy nhiên, Lammens đã tập luyện thể lực và sức bền nhiều hơn nữa kể từ khi chuyển sang Anh, bởi anh phải đối mặt với những "cuộc không kích" dồn dập từ các tình huống phạt góc và ném biên đang trở thành trào lưu mùa này ở giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Thông thường, một thủ môn sẽ phàn nàn về việc họ và các đồng nghiệp đang thiếu đi sự bảo vệ từ các trọng tài và Luật Bóng đá, hoặc cho rằng các đội bóng không nên chơi theo cách đó. Nhưng Lammens thì ngược lại.

"Vùng 16m50 cứ như một cuộc chiến vậy", Lammens miêu tả. "Tính va chạm thể chất là khác biệt lớn nhất giữa bóng đá ở đây và ở Bỉ, như ở trận gặp Everton vừa qua. Đó là một đặc sản của giải đấu này. Ở Bỉ, lối chơi ít va chạm hơn nhưng các nguyên lý cơ bản thì vẫn thế. Về vấn đề va chạm nói chung và những quả phạt góc đó, tôi phải nói rằng, đôi khi tôi còn thấy thích thú. Bạn cũng nhận được sự trợ giúp từ các đồng đội, khi họ tìm cách cản người giúp để tôi lao ra".

Senne Lammens bắt bóng trước Yankuba Minteh trong trận Man Utd thắng Brighton 4-2 ở vòng 9 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford ngày 25/10. Ảnh: Reuters

"Dĩ nhiên là phải có những luật lệ nhất định, ý tôi là không thể để mọi thứ đi quá giới hạn, nhưng tôi phấn khích trước việc được dấn thân và bước ra khỏi vùng an toàn một chút", Lammens nói thêm về "chiến trường" của anh. "Đối mặt những tình huống ấy, ngay cả khi có rất nhiều cầu thủ bủa vây, tôi vẫn băng ra cản phá các quả tạt. Tôi xem đó là thế mạnh của mình, nói thế có thể hơi quá đà, nhưng thực tế thì thủ môn nào cũng phải đối mặt cả thôi. Điều đó mang lại cảm giác rằng mình đang làm tốt. Đó là một trong những điểm mạnh của tôi, nên đôi khi tôi thích thử thách này. Bạn chỉ việc đối mặt với nó thôi".

Câu trả lời đó đã tóm gọn thái độ của người gác đền 23 tuổi. Khi một vấn đề xuất hiện, anh sẽ tìm ra giải pháp. Cách tiếp cận vị trí thủ môn của Lammens, thứ mà anh chia sẻ cùng đồng đội kỳ cựu mà anh đã kết bạn Tom Heaton, mang hơi hướng đơn giản nhưng mới mẻ.

"Heaton nói rằng việc gác đền thực chất là không để thủng lưới những bàn thua lãng nhách và giữ cho đội nhà nuôi hy vọng với trận đấu", Lammens kể về chia sẻ từ người đồng đội, cũng là sự lựa chọn thứ ba trước khung gỗ của Man Utd, người nằm trong nhóm 5 thủ lĩnh của đội.

"Công việc đầu tiên của một thủ môn là bạn phải cứu thua, đó là điều quan trọng nhất", Lammens chia sẻ. "Nhưng tôi cũng rất tự hào khi làm tốt những việc khác. Có thể không phải lúc nào cũng là những pha bóng hào nhoáng hay những thứ mà mọi người sẽ chú ý đến ngay".

Bóng đá hiện tại đang là kỷ nguyên của những "thủ môn quét" (sweeper-keeper), những người được yêu cầu phải giỏi cả những kỹ năng khác. Lammens không hề tệ khi chơi chân, anh có thể phất một đường chuyền dài 30m cho hậu vệ biên mà không cần nhìn và biết cách luân chuyển bóng thoát pressing, nhưng điểm khác biệt giữa anh và người tiền nhiệm Andre Onana là anh chọn đúng đường chuyền vào đúng thời điểm.

Coi Thibaut Courtois là một tượng đài, còn Manuel Neuer là một thần tượng lớn, Lammens cũng có xu hướng bắt dính bóng thường xuyên hơn nhiều so với Gianluigi Donnarumma - thủ môn Man City thích đấm bóng hơn. Anh cũng biết rõ khi nào nên băng ra cản phá các quả tạt và khi nào nên trụ vững trên vạch vôi.

Thủ môn Sense Lammens bắt bóng trong trận Man Utd thắng Sunderland 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh 04/10/2025. Ảnh: Reuters

Sau những ký ức không vui về Onana, CĐV Man Utd khát khao hơn bao giờ hết một thủ thành chuẩn mực, chỉ cần làm đúng vai trò được đề ra. Lúc Lammens chủ động băng ra bắt gọn quả phạt góc trong trận ra mắt gặp Sunderland hồi tháng 10/2025, trên khán đài Stretford End, những người hâm mộ "Quỷ Đỏ" vốn từng bị Onana làm cho "đau tim" suốt hai năm qua, nay vỡ òa trong sung sướng. Họ bắt đầu hát vang: "Anh có phải là Schmeichel tái thế?", một sự tri ân dành cho huyền thoại vĩ đại trong khung gỗ của Man Utd và Ngoại hạng Anh.

"Cảm giác thực sự rất tuyệt. Nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ và các đồng đội có lẽ là cảm xúc đặc biệt và ý nghĩa nhất mà tôi từng trải qua", Lammens nói về phản ứng của đám đông sau pha cản phá đường tạt bóng đó.

Kể từ thời điểm ấy, anh chưa bao giờ ngoảnh lại. Anh còn một lần cứu thua xuất thần trước Alexander Isak, giúp Man Utd hạ Liverpool ngay tại Anfield hôm 19/10/2025. Tính từ đầu mùa, Lammens đã giữ sạch lưới 5 trận, gần nhất khi Man Utd thắng Everton 1-0 hôm 24/2 mà anh được bầu làm Cầu thủ hay nhất trận.

Xét về mặt thông số, thứ giúp Lammens thực sự nổi bật là số bàn thua ngăn chặn từ giá trị bàn thua kỳ vọng phải nhận. Theo Opta, chỉ số này đánh giá hiệu quả cản phá của thủ môn bằng cách so sánh chất lượng cú dứt điểm phải đối mặt với số bàn thua thực tế.

Các chuyên gia dữ liệu khẳng định thông số này là thước đo chính xác hơn cho năng lực cá nhân của một người gác đền. Ở Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ có Bart Verbruggen của Brighton (ngăn chặn +5,64 bàn thua so với kỳ vọng) và Jordan Pickford của Everton (+5,61) xếp trên Lammens (+5,59) về thống kê này.

"Cách đây vài tuần, tôi tự nhủ rằng không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại có thể suôn sẻ hơn thế này", thủ môn đến từ vùng East Flanders, Bỉ kể. Bất ngờ duy nhất mà anh gặp phải cho đến nay là từ một tay săn ảnh, người đã chụp lại cảnh anh và bạn gái (hiện học đại học tại Bỉ) rời nhà hàng The Ivy ở khu vực Spinningfields, Manchester.

Lammens và bạn gái tươi cười khi bị paparazzi chụp ảnh sau một buổi hẹn hò tại Manchester. Ảnh: Manchester United Peoples Person

"Khoảnh khắc ấy khá đặc biệt", anh cười và nói. "Ý tôi là nó đặc biệt theo cách mà tôi không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Nhìn lại thì thấy nó cũng khá buồn cười và là một cảm giác lạ lẫm. Cảm giác không phải lúc nào cũng dễ chịu, dù họ cũng không quá phiền toái. Nhưng đó là lần đầu tôi và bạn gái chạm mặt paparazzi".

Tất cả đều nằm trong quá trình làm quen của một thủ môn mà cho đến mùa hè năm ngoái, vẫn còn chơi bóng trước sự chứng kiến của chỉ khoảng 14.000 khán giả. "CLB đã cảnh báo tôi từ trước khi tới đây rằng Man Utd là một ‘con quái vật’ hoàn toàn khác, đặc biệt là trên mạng xã hội", anh cho biết. "Tôi chỉ dành sự quan tâm chút đỉnh cho mạng xã hội. Ý tôi là tôi vẫn mới 23 tuổi. Hiện tại mọi chuyện đều trông tích cực, nhưng tôi biết đôi khi nó có thể trở nên tiêu cực chỉ trong chóng vánh, vì vậy tôi không muốn để tâm đến nó quá nhiều".

Trong thời gian rảnh rỗi, Lammens thường xuyên đọc sách, hoặc xem bóng rổ, bóng bầu dục Mỹ qua truyền hình. "Hiếm khi tôi xem bóng đá vì hàng ngày bạn đã làm việc với nó quá nhiều rồi", anh giải thích. "Mọi thứ gần như chỉ xoay quanh bóng đá và CLB, nên bạn sẽ muốn ngắt kết nối một chút để tinh thần được thư thái".

Lammens đang bắt nhịp nhanh chóng tại Old Trafford, dù mới chỉ có đúng một mùa trọn vẹn bắt chính cho Royal Antwerp trước khi chuyển đến đây. Anh từng nghĩ bản thân sẽ thành danh với Club Brugge sau khi đi lên từ học viện CLB này, nhưng rời đi sau 4 lần ra sân vì Simon Mignolet quá vững vàng ở vị trí số một.

Ngay cả khi gia nhập Antwerp theo dạng chuyển nhượng tự do vào hè 2023, Jean Butez ban đầu cũng khiến anh phải dự bị. Mãi đến mùa trước, anh mới chiếm được suất bắt chính và chơi bùng nổ khi trở thành thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất châu Âu.

Lammens suýt đầu quân cho Inter Milan, Leeds Utd hay Galatasaray, những đội bóng từng quan tâm đến anh. Nhưng điều đó đã không xảy ra nhờ sự ủng hộ từ Trưởng bộ phận tuyển trạch thủ môn Man Utd - Tony Coton, người đã hết lòng tiến cử thủ môn người Bỉ với cấp trên.

Coton giữ liên lạc với người đại diện của Lammens trong suốt kỳ chuyển nhượng và tin chắc anh có đủ năng lực để tỏa sáng tại Old Trafford. Cùng lúc, cựu HLV Ruben Amorim rất muốn chiêu mộ thủ thành giàu kinh nghiệm Emiliano Martinez từ Aston Villa. Cả hai mục tiêu đều được đặt trong trạng thái chờ đến ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, trước khi Man Utd quyết định chọn Lammens.

Thủ môn Senne Lammens đổ người bắt gọn một cú dứt điểm trong trận Man Utd thắng Everton 1-0 ở vòng 27 Ngoại hạng Anh trên sân Hill Dickinson, Liverpool, Anh ngày 23/2/2026. Ảnh: AFP

"Tôi đã phải chờ đợi một chút, nhưng tôi tin vào thương vụ này và tin vào chính mình", Lammens nói. "Trong thâm tâm, Man Utd luôn là lựa chọn số một. Và tôi thực sự hạnh phúc khi mọi thứ đã hoàn tất vào ngày cuối cùng".

Lammens từng không biết anh sẽ đứng ở đâu trong thứ tự ưu tiên tại Man Utd, nhưng kể từ đó anh đã soán vị trí Onana - người đã bị đem cho mượn tại Trabzonspor, và vượt qua Altay Bayindir – người đang là sự lựa chọn số hai và có thể sẽ sang Besiktas vào hè này.

Nhiều thủ môn tiền nhiệm của Man Utd trước đây từng để cái tôi lấn át bản thân, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó ở Lammens. "Tôi hy vọng là không", anh nói. "Tôi chỉ cố gắng cho các bạn, cho những đứa trẻ ở đây và mọi người trên thế giới thấy rằng tôi chỉ là một chàng trai bình thường, và ai cũng có thể thành công".

Hoàng Thông tổng hợp