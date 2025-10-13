Lambretta X125 - đối thủ Vespa Sprint tại Việt Nam

Trong lần trở lại Việt Nam, thương hiệu Italy - Lambretta - bán hai sản phẩm thuộc dòng X-Series, gồm X125 và X300. Hai mẫu này có thiết kế giống nhau, khác biệt ở dung tích động cơ và một số chi tiết nhỏ.

Lambretta X125 có một phiên bản với giá 95,2 triệu đồng. Đây hiện là mẫu xe máy rẻ nhất của Lambretta tại Việt Nam.