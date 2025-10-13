Lambretta X125 - đối thủ Vespa Sprint tại Việt Nam

Trong lần trở lại Việt Nam, thương hiệu Italy - Lambretta - bán hai sản phẩm thuộc dòng X-Series, gồm X125 và X300. Hai mẫu này có thiết kế giống nhau, khác biệt ở dung tích động cơ và một số chi tiết nhỏ.
Lambretta X125 có một phiên bản với giá 95,2 triệu đồng. Đây hiện là mẫu xe máy rẻ nhất của Lambretta tại Việt Nam.
X125 có 4 màu lựa chọn là trắng, xám, đen và đỏ. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.922 x 741 x 1.117 mm, trục cơ sở 1.370 mm. So với Vespa Sprint 125, kích thước mẫu xe Lambretta lớn hơn đôi chút.
Lambretta và đối thủ Vespa như hai cá tính trái ngược nhau. Phong cách thiết kế xe cũng toát lên thế đối lập này.
Cùng hướng đến chất thời trang như Vespa Sprint, nhưng Lambretta X135 phá cách hơn so với đối thủ. Mẫu xe Lambretta chuộng các nếp gấp góc cạnh, trong khi Sprint là những đường con uyển chuyển.
Toàn bộ đèn chiếu sáng trên X125 đều là loại LED. Xung quanh yếm xe phía trước có thêm ốp viền đen tạo vẻ cá tính.
Trên yếm xe là huy hiệu cổ điển gợi nhớ Ferdinando Innocenti, nhà sáng lập của Lambretta vào 1947. Sau thế chiến thứ II, kỹ sư hàng không Corradino D’Ascanio được Innocenti thuê thiết kế một mẫu scooter nhỏ gọn.
Thiết kế thân xe kiểu con ong đã được Lambretta hướng đến. Nhưng mâu thuẫn giữa ông chủ của Lambretta với D'Ascanio về việc sử dụng khung ống hay khung đơn nên vị kỹ sư này mang thiết kế tới gặp Enrico Piaggio. Và thương hiệu Vespa đã khai sinh từ đó.
Mẫu xe ga nhập khẩu có các mảng ốp đen trên tay lái. Đồng hồ tốc độ TFT có chức năng kết nối điện thoại thông minh qua Bluetooth.
Xe sử dụng hệ thống giảm xóc lò xo đôi với khả năng điều chỉnh 7 cấp độ ở bánh trước. Đối thủ Sprint hay các mẫu Vespa nói chung dùng giảm xóc đơn đặt lệch.
Khoảng để chân trên Lambretta X125 khá rộng. Sàn xe được trang trí thêm logo sư tử Rampant Lion.
Yên của Lambretta X125 cao 790 mm, phân tầng nhẹ cho hai người ngồi. Cốp dưới yên chứa vừa một mũ bảo hiểm 3/4 và một số vật dụng nhỏ.
Đèn hậu LED trên X125 cỡ lớn, vuông vức, khác biệt so với hầu hết xe máy trên thị trường.
Lambretta cũng sử dụng giảm xóc lò xo đôi phía sau. Cả hai bánh của X125 đều đi kèm phanh đĩa đơn và hệ thống chống bó cứng (ABS), trong khi đối thủ Sprint chỉ có tính năng ABS ở bánh trước. Lốp sử dụng trên xe là loại không săm, kích thước 12 inch.
Lambretta X125 trang bị động cơ 124,2 phân khối, công suất 12,7 mã lực, mô-men xoắn 10 Nm. Đối thủ Vespa Sprint có dung tích động cơ tương đương, mạnh 10,5 mã lực, sức kéo 10,4 Nm.
Đối thủ chính của Lambretta X125 (95,2 triệu đồng) là Vepsa Sprint 125, mẫu xe lắp ráp trong nước, giá 85,9-103,8 triệu đồng.
Phạm Trung